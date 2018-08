Washington, 9. kolovoz 2018.

Povjerenstvo na visokoj razini za primanje i procjenu mogućih optužbi ili glasina o seksualnim prijestupima koje su počinili članovi episkopata, te za moguće obavještavanje apostolskog nuncija i Svete Stolice, predložio je washingtonski nadbiskup, kardinal Donald Wuerl, koji je u telefonskom razgovoru za „National Catholic Reporter” potaknuo Američku biskupsku konferenciju da bude odlučna nakon događaja koji uključuju njegovog prethodnika Teodora Edgara McCarricka.

U međuvremenu, u otvorenom pismu upućenom vjernicima, biskup Ronald William Gainer, htio ih je osobno upoznati s bolnim ishodom unutarnjih istraga koje su se vodile o slučajevima zlostavljanja maloljetnika, a koje je počinilo sedamdeset svećenika i sjemeništaraca te biskupije. To su zločini koji su navodno počinjeni i prikrivani od 1947. godine. Biskup je najavio odluku da će objaviti popis optuženih. Naime, već je 2016. godine htio objaviti taj popis, ali je državni odvjetnik zatražio tajnost kako bi zaštitio odvijanje istrage. Danas se, međutim, ta imena mogu provjeriti na mrežnim stranicama uz optužnice pored njih.

Nakon slučaja McCarrick, kardinal Daniel DiNardo, predsjednik Američke biskupske konferencije, prije nekoliko je dana javno priznao tešku moralnu pogrešku u Crkvi. Biskup Gainer je pak svjestan odgovornosti ne samo onih koji su djelovali, nego i vodstva njegove biskupije koja godinama nije učinila ništa i nije uspjela zaštititi djecu koja su joj bila povjerena.

Upravo je zbog tog nedjelovanja biskup naredio hitno uklanjanje iz svih zgrada, škola ili ustanova natpise s imenima svojih prethodnika do 1947. godine, do datuma kada su počele sudske istrage. Svi su krivi zbog prikrivanja istraživanja i naznaka da nisu dovoljno odlučno djelovali podcjenjujući optužbe žrtava, a nažalost povijesni arhivi to svjedoče – napomenuo je biskup.

U pismu je biskup Gainer izjavio da želi ispaštati zbog grijeha, u svoje ime i u ime biskupije, te je izrazio duboku bol i zamolio za oproštenje one koji su preživjeli seksualna zlostavljanja. Osim toga, pozvao je sve da rade kako bi poboljšali promjene koje su u tijeku, te kako se ta zlodjela ne bi više nikada dogodila. Ističući smjernice izmirenja, ozdravljenja, odgovornosti i sprečavanja budućih zlostavljanja, dokument određuje stroga pravila za izbor svećeničkih kandidata i osoba koje se zapošljavaju u crkvenim ustanovama. (kta/rv)