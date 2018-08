Vatikan, 7. kolovoz 2018.

Prošlo je 25 godina od objavljivanja enciklike svetoga Ivana Pavla II. „Veritatis splendor“, posvećene svim biskupima Katoličke Crkve, u kojoj se razmatraju bitni problemi moralnoga nauka Crkve. Osim toga, iznose se razlozi za moralni nauk utemeljen na Svetom pismu i na živoj apostolskoj tradiciji. Današnji se čovjek iznova treba okrenuti prema Kristu – stoji u dokumentu – da od Njega dobije odgovor o tome što je dobro i o tome što je zlo.

Nadbiskup Rino Fisichella, predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije, osvrnuo se povodom te obljetnice u razgovoru za Vatican News na glavne vidike enciklike te, među ostalim, istaknuo da nema nikakvog razloga za prigovore nauku pape Franje u svjetlu prethodnoga učiteljstva. 'Veritatis splendor“, enciklika Ivana Pavla II., u promijenjenom kulturalnom kontekstu obilježenom sekularizmom, a time i snažnim filozofskim relativizmom, predstavlja bitne točke koje se pozivaju na kršćanski nauk – kazao je nadbiskup.

Na pitanje što papa sveti Ivan Pavao II. podrazumijeva kada govori o nepromjenjivim istinama, o univerzalnim moralnim pravilima, nadbiskup je kazao da je istina, za kršćane, prije svega živa Riječ koju nam je Gospodin ostavio. Nemojmo zaboraviti Isusa koji kaže: „Ja sam put, istina život“ – napomenuo je nadbiskup te objasnio – Dimenzija istine stoga otvara za osobni susret; to je istina Evanđelja, Istina koju predstavlja Isus Krist. Cijeli sadržaj koji je Isus želio prenijeti svojim učenicima, i koji od apostola dolazi do nas, sve je to istina koja se sve više otvara za otkrivanje otajstva koje je objavljeno.

Postoje temeljne točke koje ostaju poput smjerokaza u dogmatskom i moralnom poučavanju Crkve – primijetio je predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije. To su čimbenici koji ostaju nepromijenjeni. Naravno, – dodao je – Sve to zahtijeva potom, kako se napominje i u enciklici 'Veritatis splendor', važno tumačenje teologa. Nepromjenjiva norma temelji se na istini Evanđelja.

Osvrnuvši se potom na dinamizam istinā koje su čvrsto povezane s tradicijom, nadbiskup Fisichella je kazao da Katolička Crkva ne može prihvatiti zamisao o istini koja je zatvorena u sebe. Istina se po svojoj naravi poziva na vjernost i na slobodu. Istina će vas osloboditi – istaknuo je. Istina koja se sve više otvara, istina je koja daje da svaki vjernik, svaki čovjek otkrije dublju istinu. Ali, to zahtijeva i vjernost. Veza između vjernosti i istine, tipična je veza biblijskoga shvaćanja istine – napomenuo je nadbiskup.

Na novinarovu primjedbu da neki dijelovi Crkve kritiziraju papu Franju zbog toga što se, po njihovu mišljenju, udaljuje od katoličkoga nauka, i podsjećaju upravo na encikliku 'Veritatis splendor“, nadbiskup Fisichella je upozorio da ne valja rabiti Učiteljstvo kako bi se istaknula protivnost u razvoju nauka. Kada ga se instrumentalizira, bojim se da tada ne postoji želja za otkrivanjem istine, ali i da nema ni vjernosti tradiciji Crkve. Mislim da nema nikakvog razloga za protivljenje učiteljstvu pape Franje u svjetlu prethodnoga učiteljstva. Naprotiv, valja istaknuti kontinuitet u razvoju. Osim toga, mislim da je važno također pozorno pročitati cijelo učiteljstvo pape Franje, a ne samo neki dokument; mozaik je sastavljen od skupa kamenčića, a ne samo od jednoga – primijetio je nadbiskup Fisichella.

Gledajući cjelokupno učiteljstvo pape Franje, nadbiskup je istaknuo veliku otvorenost u djelu evangelizacije. Mislim da važni čimbenici nužno trebaju biti susret s osobom Isusa Krista, te stalni navještaj koji Crkva treba činiti, a na koji su pozvani pastiri kako bi išli u susret svima. To je zamisao Crkve na izlasku, te tako i sposobnosti – kako je istaknuto u apostolskoj pobudnici 'Evangelii Gaudium' – da hodi uz našeg suvremenika kako bi ga shvatila, kako bi doista razumjela zahtjeve, a katkada možda i učinila korak unatrag. Ta se dimenzija stoga očituje zajedno s potrebom milosrđa. Jubilej je milosrđa bio konkretni znak toga kako papa Franjo utvrđuje i usmjerava svoje papinstvo – istaknuo je na kraju nadbiskup Fisichella. (kta/rv)