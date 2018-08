Međugorje, 6. kolovoz 2018.

Posljednje večeri Međunarodnoga molitvenog festivala mladih u Međugorju, 5. kolovoza 2018. večernju Misu na vanjskom oltaru župne crkve Sv. Jakova slavio je apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup Henryik Hoser. U koncelebraciji su bili apostolski nuncij u BiH nadbiskup Luigi Pezzuto, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko te 485 svećenika. Na Misi su bili deseci tisuća mladih iz 72 zemlje svijeta te tisuće drugih vjernika, najčešće mladih obitelji koje rado sudjeluju u tom iznimno svečanom i radosnom slavlju. Krunica prije Mise i molitva vjernika molila se na 29 jezika. U toj prigodi oltaru je prineseno 100 metara dugo platno na koje su mladi od početka Festivala upisivali svoje molitve i zahvale. Svirao je festivalski zbor i orkestar sastavljen od gotovo stotinu glazbenika iz 22 zemlje, a pod ravnanjem mladog profesora Damira Bunoze.

Nadbiskup Hoser na početku propovijedi mladima se obratio ovim riječima: „Evo pitanja koje sebi postavljamo na kraju našeg Festivala, koji je pun iskustava, intenzivnih trenutaka koje ste proživjeli u susretima koje ste imali, poznanstava koja su se učvrstila i za budućnost – Što trebamo učiniti da bi činili djela Božja? Danas, kao i na svakoj Misi, Gospodin nas poziva da uzmemo njegove darove izložene na dva stola: na stolu njegove Riječi i na stolu njegove euharistije. Oba stola su apsolutno potrebna da bi nastavili naš životni put, put koji nas vodi konačnome cilju".

Nadbiskup Hoser rekao je da dokument za pripremu Sinode posvećene mladima ističe kako su razlike među mladima koji su došli iz različitih krajeva svijeta ogromne. Od društvenih i ekonomskih nejednakosti i njihovih posljedica, različitih političkih sustava s posljedicama korupcije koja potkopava povjerenje u institucije i donosi druge nedaće do stanja rata i krajnjeg siromaštva koji potiču na emigracije u traženju bolje budućnosti. U dokumentu se spominje i nepriznavanje temeljnih sloboda u nekim područjima do društvene isključivosti i tjeskobe, koje potiču jedan dio mladih u zatvoreni krug ovisnosti te u društvenu izolaciju. Ističe se i problem siromaštva, nezaposlenosti i odbačenost na rub društva što povećava broj mladih koji žive u uvjetima nesigurnosti. A sve to nasuprot takozvanih razvijenih zemlja, gdje se živi sitost materijalnih dobara i pretjerani potrošački mentalitet, istinska diktatura tržišta, luksuzna moda, kao ideal sebičnog i neosjetljivog života za druge.

Obitelji se raspadaju i lako ponovno stvaraju bez da se vodi briga o sudbini djece koja su podvrgnuta teškim situacijama i psihičkoj i duhovnoj bijedi. Ta područja nažalost postaju duhovne pustinje, u kojima samoća, gubitak smisla i vrijednosti života bacaju mlade u tugu, depresiju i katkad u samoubojstvo. Takav život je zaista poganski život, istaknuo je nadbiskup Hoser.

Mons. Hoser propovijed je zaključio riječima sv. Pavla iz pročitane poslanice: "Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu: ne živite više kao što pogani žive – u ispraznosti pameti njihove". I potiče: "odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast, a obnavljati se duhom svoje pameti i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine".

Nakon Mise mladi su ostali u pobožnosti klanjanja Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Potom su svećenici, na zamolbu župnika fra Marinka Šakote ostali u albama te nakon klanjanja sišli među mlade vjernike i poredali se na stazama između mladih kao produžene zrake mostrance s rukama ispruženim na blagoslov.

Tradicionalni 29. Mladifest koji se u Međugorju održava od 1. kolovoza pod geslom: Živjeti od Božje riječi – „Tada im otvori pamet da razumiju Pisma" (Lk 24, 45) završio je Misom na brdu Križevac, u zoru blagdanja Preobraženja Gospodinovog, 6. kolovoza. (kta/ika)