Žepče, 6. kolovoz 2018.

Svečanim euharistijskim slavljem 4. kolovoza 2018. u žepačkoj župnoj crkvi Sv. Antuna Padovanskog uz sudjelovanje velikog broja vjernika proslavljena je mlada Misa Ivana Karola Širića člana Hrvatske salezijanske provincije Sv. Ivana Bosca, prenosi portal nedjelja.ba.

Mladomisnik, 40-ak svećenika te rodbina slavljenika u svečanoj procesiji stigli su od Katoličkog školskog centra Don Bosco do žepačke župne crkve.

Na početku euharistijskog slavlja župnik vlč. Predrag Stojčević pozdravio je sve okupljene, mladomisnikovu obitelj, a osobito sve one koji su molili i koji mole za duhovna zvanja. Riječi pozdrava uputio je i dvojici provincijala don Tihomiru Šutalu provincijalu Hrvatske salezijanske provincije koji je dugi niz godina djelovao u KŠC-u Don Bosco i fr. Slavku Sliškoviću, provincijalu Hrvatske dominikanske provincije podrijetlom iz Brankovića kraj Žepča, mladomisnikovu kumu don Danijelu Vidoviću i propovjedniku don Milanu Ivančeviću.

U svojoj propovijedi don Milan je kazao da je potrebno biti svjestan da se tu u crkvi, na Svetoj misi, događa Nebo. „Isus nas je okupio i liječi svaku našu bolest i nemoć“, kazao je u osvrtu na Evanđelje. „Isus je izabrao slabe ljude da se očituje da Bog spašava, a ne čovjek. Tu se očituje njegova milost i svemoć. Bog zna za naša trpljenja, Bog to vidi. Spasonosno je toga biti svjestan. Gospodin nas poziva i čini sve da baštinimo vječni život“, naglasio je ravnatelj KŠC-a Don Bosco u Žepču. Vjernike je upozorio da se ne može gledati i ne reagirati na zlo i bezbožnost navodeći konkretne primjere iz naše svakodnevice: moralna posrnuća i odbacivanju moralnog nauka Crkve, korupciju, nepotizam, izrabljivanje radnika…

Istaknuo je gestu polaganja ruku biskupa i ostalih svećenika u trenutku svećeničkog ređenja jer to je čin koji je neprekinut od Isusa do danas i nosi veliku snagu za ređenika. Potom je ukazao na važnost tri stupa redovničkog života: čistoću, siromaštvo i poslušnost. „Od trenutka kad postaneš svećenik sve je usmjereno na spasenje duša“, podsjetio je na misao Sv. Ivana Bosca. Rekao je da je don Ivan prvi salezijanac koji je završio svoje obrazovanje u žepačkom KŠC-u. Prisjetio se da je pri polaganju kamena temeljca za taj centar 1997., kojeg je blagoslovio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, među okupljenim bio i tada devetogodišnji dječak, današnji mladomisnik. Posebno je istaknuo ulogu njegove obitelji (oca Emila, majke Jele, brata Luke i sestre Klare), pokojnog žepačkog župnika don Ante Ćosića i salezijanske obitelji koja ga je pratila. „Nadam se da ćeš nastaviti moliti krunicu svakodnevno do kraja života jer će te Pomoćnica kršćana Blažena Djevica Marija štiti i otkrivati zamke Zlog“, kazao je između ostalog don Milan Ivančević.

Na kraju Misnog slavlja prigodnim riječima se obratio i provincijal don Tihomir Šutalo, a potom i sam mladomisnik koji je zahvalio Trojedinom Bogu te Blaženoj Djevici Mariji na majčinskoj ljubavi. „Hvala Sv. Ivanu Pavlu II. na pogledu koji mi je uputio 2003. u Banjoj Luci. Taj pogled me je potaknuo na svećeništvo“, kazao je vidljivo ganut don Ivan. Zahvalio je i župnoj zajednici iz koje je potekao, župniku Predragu i kapelanu Davidu, redovnicama koje djeluju na području župe, salezijanskoj zajednici koja čini toliko dobra za mlade ljude, svojim odgojiteljima i duhovnim pratiteljima, rodbini i dobročiniteljima, žepačkom zboru i ministrantima te propovjedniku don Milanu. Na kraju misnog slavlja svečani mladomisnički blagoslov okupljenim vjernicima udijelila su četvorica ovogodišnjih mladomisnika.

Prije same proslave mlade Mise bila je organizirana i molitvena trodnevnica kao priprava za ovaj događaj. Trodnevnicu, koja je bila iznimno dobro posjećena i koja je uključivala molitvu krunice, euharistiju i klanjanje pred Presvetim, predvodio je salezijanac don Mihovil Kurkut.

Prigodno slavlje s ručkom i zabavnim programom kojemu je nazočilo više od 1000 posjetitelja nastavljeno je u Sportskoj dvorani Don Bosco. (kta)



