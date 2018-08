Knin, 6. kolovoz 2018.

Svečanim koncelebriranim Misnim slavljem u crkvi Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu u nedjelju 5. kolovoza 2018. proslavljeni su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 23. obljetnica vojno-redarstvene operacije „Oluja". Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj proslavio je i blagdan svoje nebeske zaštitnice Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta. Misu je predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić, koji je svima izrazio srdačnu dobrodošlicu, a propovijedao je vojni biskup Jure Bogdan.

U propovijedi biskup Bogdan istaknuo je veliku radost i ponos kojima se hrvatski narod okupio u povijesnom, kraljevskom gradu Kninu iskazati zahvalnost za dar slobode i mira koji je postignut osloboditeljskom, vojno-redarstvenom operacijom Oluja prije 23 godine. Zahvaljuje Bogu što je bio snaga i oslonac našim braniteljima od onih prvih, teških dana Domovinskoga rata, kada su se loše opremljeni, ali s krunicom oko vrata suprotstavili moćnom agresoru. „Osjetili smo Božju blizinu i majčinski zagovor Blažene Djevice Marije u onim krvavim danima, kad smo proživljavali strahovite trenutke napada na naše gradove i sela, kada smo morali gledati spaljena ognjišta, ucviljenu djecu i nečovječne zločine i pokolje u Borovu Selu, Dalju, Vukovaru, Glini, Petrinji, Škabrnji Dubrovniku i u tolikim mjestima diljem naše napaćene Domovine", rekao je biskup i istaknuo da zahvaljujući svojoj kršćanskoj vjeri naš narod nije gubio nadu u pobjedu istine i pravde.

Nakon niza desetljeća u sastavu jedne države i sustava koji su za hrvatski narod bili tamnica, a često i kuća smrti, kazao je biskup, podsjetivši na Bleiburg, Križni put, Goli otok, Staru Gradišku, nasilno ugašeno hrvatsko proljeće, istaknuo je da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila je odgovor na politiku sustavnog etničkog čišćenja jednog naroda iz njegove domovine, što se ponovilo devedesetih godina prošlog stoljeća. Biskup Bogdan upozorio je da se ne može govoriti o miru i suživotu bez istine i pravde i poručio: „Istina s ljubavlju, ma kako bila bolna, uvijek oslobađa i otvara perspektivu za budućnost. Stoga je prikladno da današnji dan, 5. kolovoza, slavimo kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja".

Napomenuo je da je za kršćane to i prigoda razmišljati o vjeri kao izvoru snage i zajedništva na ovozemaljskom putu. U sakramentu krštenja odložili smo staroga čovjeka i obukli novoga po slici i prilici Isusa Krista, čovjeka „po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine". To nije naša zasluga, nego Božji milosni dar koji smo primili preko naših roditelja po vjeri i predaji Crkve. No, kako ističe sv. Pavao, taj je dar istodobno cjeloživotni zadatak. Da bismo se iz dana u dan iznova odlučivali za Krista i put Evanđelja pomažu nam sakramenti, razmatranje Božje riječi, osobna i zajednička molitva i osobito nedjeljna misa.

Upravo je taj život iz vjere u zajedništvu Crkve ono što je održalo hrvatski narod u burama i nedaćama povijesti, istaknuo je biskup Bogdan, napomenuvši da na tome putu postoje i napasti. Spomenuvši glasove u hrvatskom društvu koji žale za prošlim vremenima, a preziru sve od osamostaljenja Hrvatske do danas, pozvao je vjernike da ne upadaju u istu obmanu kao Izraelci koji žale za Egiptom gdje su „sjedili kod lonaca s mesom i jeli kruha do mile volje", brzo zaboravivši da su u Egiptu bili robovi, jeli kruh sa sedam kora, čamili „kod lonaca s otpadcima sa stolova egipatske gospode".

„Nemojmo zaboraviti što se događalo u našoj novijoj povijesti", pozvao je mons. Bogdan, podsjetivši da je agresija na hrvatski narod dugo pripremana – „još od Načertanija i politiziranoga svetosavlja, pa preko propagandne knjige Magnum crimen sve do okupljanja na Kosovu Polju 1989. godine. Sustavno su se sijale klice mržnje pod političkim, kulturnim, pa čak i vjerskim velom".

Operacija Oluja 1995. godine konačno je stala na kraj svemu tome, rekao je biskup, istaknuvši kako je ta zajednička vojno-redarstvena operacija Hrvatske vojske i policije planirana i izvršena uz maksimalno poštovanje ljudskih prava, međunarodnoga prava i običaja ratovanja te je upisana u anale svjetske povijesti i vojne udžbenike kao pravedna bitka u pravednom Domovinskom ratu. „Operacija Oluja kruna je obrambenoga Domovinskog rata, konačni temelj uspostave samostalne hrvatske države i glavni preduvjet za razvijanje pravednoga i demokratskog društva u kojem će hrvatski narod i svi građani dobre volje u slobodi i ravnopravnosti ostvarivati svoje sposobnosti i kreativne snage. Stoga s radošću i zahvalnošću slavimo ovaj dan", istaknuo je biskup Bogdan.

Upozorio je da to duhovno ozračje treba prenijeti i na ostale dane u godini, taj dar slobode i mira trebamo ostvarivati u našim svakodnevnim prilikama. Ako nam vjera nije samo izvanjski ukras, stari običaj ili lijep obred koji nam pruža okvir za sadržaj koji sami kreiramo, moramo prije svega i nadasve Bogu zahvaliti i Njega slaviti, osjećati da nam je potrebna Njegova milost i blizina – danas i u ključnim trenucima našega života, tražiti Isusa u svome svakodnevnom životu i biti spremni prihvatiti Njegove poticaje i Njegovo vodstvo.

Isus je jedini koji našem životu može dati smisao i pružiti nam trajnu, neprolaznu radost. On je bio oslonac našim precima koji su tijekom 13 stoljeća očuvali vjeru, oslonac našim braniteljima koji su se, uza svu svoju hrabrost i vojničke vještine, najviše uzdali u njega i njegovu majku noseći sa sobom krunicu, poručio je biskup Bogdan. Dodao je kako smo se na nedavnom Svjetskom nogometnom prvenstvu mogli osvjedočiti kako hrvatski izbornik i nogometaši iz vjere i molitve crpe snagu kako bi u svojoj struci ostvarili naravne talente koje im je Bog dao. Hrvatska reprezentacija isticala se kao ekipa nošena vrednotama zajedništva, ljubavi prema Domovini, ustrajnosti i požrtvovnosti. Poručio je da su to vrednote koje su hrvatskom društvu potrebne ne samo na sportskim terenima, nego prije svega na političkom, gospodarskom, obrazovnom i kulturnom planu. Vojni ordinarij poručio je da sve to ne bi bilo moguće da nije prethodila osloboditeljska operacija Oluja kojom su – uz Božju pomoć i zagovor Blažene Djevice Marije – ostvareni preduvjeti za mir, slobodu i slogu hrvatskoga naroda.

U misi su koncelebrirali umirovljeni šibenski biskup Ante Ivas, provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Joško Kodžoman, generalni vikar Vojnoga ordinarijata don Marko Medo, vojni i policijski kapelani, kninski župnik fra Marko Duran, koji je na kraju zahvalio sudionicima slavlja a posebno braniteljima, i drugi svećenici.

Uz brojne hodočasnike, na misi su nazočili predsjednica i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general Mirko Šundov, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, član Predsjedništva BiH Dragan Čović, ostali ministri u Vladi, saborski zastupnici, predstavnici Hrvatske vojske i policije, županijske i gradske vlasti, javnih ustanova, branitelji i brojni vjernici. Liturgijsko pjevanje animirali su klapa Hrvatske ratne mornarice Sv. Juraj i Policijska klapa Sv. Mihovil.

Uoči 5. kolovoza u svim su policijskim i vojnim kapelanijama, u dogovoru s načelnicima policijskih uprava odnosno zapovjednicima postrojbi, vojni i policijski kapelani vodili misna slavlja i molitve za domovinu. (kta/ika)