Split, 3. kolovoz 2018.

Top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum donosi deset zanimljivih naslova među kojima će čitatelji zasigurno pronaći dobre preporuke. Na vrhu top ljestvice najtraženijih naslova u srpnju smjestila se knjiga "Zabranjeno kukanje" autora Salva Noè. "Zabranjeno kukanje" je hit knjiga koju je preporučio i predgovor napisao papa Franjo. Putem primjera, vježba i strategija osobnog i društvenog rasta ova knjiga nudi vrlo praktičan i primjenjiv pozitivan pristup životu i poteškoćama. Pomoći će i u jačanju samopoštovanja i motivacije kako bismo izbjegli upadanje u zamku jalovog kukanja i sumornog pogleda na život. U ovoj knjizi prof. Salvo Noè želi dati obilje poticaja vezanih uz suočavanje s poteškoćama i nepredviđenim događajima, kako se ne bi upalo u zamke viktimizma te kako bi se u svakoj protivštini otkrila mogućnost da se izađe prekaljeniji i s više pouzdanja. To je korisno, u našemu vremenu obilježenom tolikom brzinom oko nas i krhkošću u nama. Na drugom mjestu nalazi se jedinstvena knjiga "Sveta Hildegarda i hrana kao lijek" koja sadrži sveobuhvatne upute o prehrani sv. Hildegarde, a bit će od pomoći i praktične koristi mnogima koji traže savjete o hrani i zdravlju kao i o načinima priprave zdravih i ukusnih jela. Prvi dio knjige bavi se posebnom ljekovitom snagom hrane te opisuje korisna i štetna svojstva brojnih prehrambenih namirnica. U drugomu dijelu knjige nalazi se više od 300 najrazličitijih recepata koji se temelje na medicinskim i kulinarskim savjetima svete Hildegarde, a koje je dr. Strehlow iz njezinih spisa sabrao i na praktičan način prikladan suvremenomu čovjeku uobličio nazvavši ih jednostavno: Hildegardina kuhinja. Na trećem mjestu je izvrsna knjiga pape Franje "Bog je mlad". U hrabru, iskrenu i izravnu razgovoru s Thomasom Leoncinijem papa Franjo odvažno i mudro promišlja o temama današnjice – od onih najintimnijih do onih vezanih za društveno i javno područje. Isprepličući duhovne poticaje te vlastite uspomene i predviđanja, papa Franjo u knjizi tako dotiče mnoge suvremene izazove kao što su odnosi među generacijama, perspektive mladih, strahovi i snovi, površno življenje, ovisnosti, moda i ljepota, depresija, bullying, plastična kirurgija, potreba da se bude vidljiv na društvenim mrežama, lažne vijesti itd. Četvrto mjesto top ljestvice zauzima knjiga "Molitvom do životne preobrazbe" autora o. Jacquesa Philippea jednog od najvećih duhovnih autora današnjice. U knjizi o. Jacques nudi konkretnu pomoć i praktična sredstva za redovitu i ustrajnu molitvu. Bez obzira koji je naš poziv, najvažniji poziv na koji nas Isus Krist i Duh Sveti pozivaju jest poziv na molitvu. Po molitvi ćemo otkrivati Očevo lice i vlastiti najdublji identitet. Ova nam knjiga pomaže da dođemo u dodir s Božjom prisutnošću i da dopustimo da nas iznutra preobrazi i osposobi za ljubav prema istini. Slijedi knjiga "Kad mi je duša napustila tijelo" liječnika i znanstvenika Patricka Theilliera koji je u knjizi sabrao iskustva ljudi koji su doživjeli "iskustvo tik do smrti". Radi se o ljudima koje su iskusili stanje kliničke smrti, tijekom njega našli se u nekom drugom svijetu, veličanstvenom i lijepom, svijetu koji su morali napustiti da bi se vratili na Zemlju. Od tada su doživjeli preporod: više ne razmišljaju o vlastitom postojanju na isti način, postali su svjesni svetosti života i smatraju smrt sastavnim dijelom života koji ima svoj nastavak i nakon nje te stoga nemaju straha od smrti. Knjiga "Mjesto tišine" nalazi se na šestom mjestu top ljestvice. Riječ je o romanu omiljene autorice Tesse Afsahar koja iznosi čudesnu i toplu priču o bremenu krivnje, nepraštanja, odbačenosti i dodiru koji sve mijenja. Glavni lik romana je mlada djevojka Eliana. Zbog niza životnih poteškoća njezin se svijet urušava, a ona raskida zaruke s muškarcem kojega voli svim srcem. I tada nastupa neobična bolest koja će Elianu izolirati od svih ljudi i ostaviti je bez ičega i ikoga svoga. Nijedan joj liječnik ne može pomoći. Njezinim poteškoćama nema kraja. Tada, kada je nestalo svake nade, počele su kružiti glasine o čovjeku koji samim dodirom ozdravlja bolesnike. Nakon toliko godina trpljenja i razočaranja, je li moguće da jedan čovjek može zaliječiti rane njezina tijela i duše? Majstorskim stilom pripovijedajući tu dirljivu, romantičnu i duboko ljudsku priču, Tessa Afshar je stvorila nadahnjujuće djelo koje neodoljivo privlači čitatelja i svakome pruža poruku da nikada ne treba gubiti nadu, te da kada se sve čini izgubljenim, uvijek postoji Netko koji može zaliječiti sve rane duše i tijela. Na sedmom mjestu je izvrsna knjiga "Nesveti sveti i druge priče" autora o. Tihona Ševkunova je na šestom mjestu top ljestvice. Knjiga je jedan od najvećih duhovnih bestselera našega doba te najprodavanija knjiga u Rusiji nakon Biblije. Tihon Ševkunov pripovijeda o tome kako se pri koncu studija režije, u vrijeme komunizma, nakon mučnih iskustava sa spiritizmom, približio pravoslavlju, obratio se i krstio te osjetivši monaški poziv ušao u jedini aktivni ruski pravoslavni samostan koji je ostao otvoren u komunizmu. U nizu istinitih priča i anegdota, izvanredno živim i zanimljivim stilom, autor nas uvodi u svijet posljednjih ruskih staraca, duhovnih učitelja koji su našli utočište u tomu samostanu, a koji je on sam imao prilike upoznati i ostati zadivljen njime. Osmo mjesto zauzima knjiga "Katolička Crkva i obraćenje" u kojem sjaji briljantnost Gilberta Keitha Chestertona kao pisca i mislioca dok objašnjava svoje shvaćanje katolicizma i Katoličke Crkve. U ovoj knjizi ovaj „apostol zdravoga razuma“ i „jedan od najomiljenijih, najsjajnijih i najduhovitijih“ branitelja kršćanstva iskreno svjedoči kako ga je konačno osvojilo katoličko pozivanje na razum i istinu te kako je uvidio da nas katoličanstvo oslobađa od mnogih gluposti i predrasuda koje na ovaj ili onaj način zarobljavaju većinu današnjih ljudi. Ovo je knjiga koja će svakoga čitatelja potaknuti na preispitivanje vlastite vjere ili nevjere tako da bi svaka osoba koja se želi služiti vlastitim razumom i teži istinskoj slobodi trebala pročitati ovo iznimno djelo. Slijedi jedinstvena knjiga-intervju pape Franje pod naslovom "Oče naš". U ovoj knjizi papa jednostavnim i razumljivim jezikom objašnjava molitvu Očenaša odgovarajući na pitanja što mu ih postavlja o. Marco Pozza, poznati teolog i zatvorski kapelan. Tumačeći redak po redak molitvu Očenaša, papa Franjo povezuje pojedine zazive sa stvarnim životom i iznosi brojne zgode koje je doživio kao svećenik i kardinal u Buenos Airesu, ali iznoseći i nemire i nade muškaraca i žena današnjice. Na posljednjem mjestu top ljestvice najčitanijih naslova u knjižarama Verbum u srpnju je apostolska pobudnica pape Franje "Gaudete et exultate – Radujte se i kličite" u kojoj Papa želi svratiti pozornost na dvije krivotvorine svetosti koje bi čovjeka mogle skrenuti s puta: gnosticizam i pelagijanizam. To su dvije hereze prvih stoljeća kršćanstva, ali koje su i dalje alarmantno vrlo aktualne. Dan-danas srca mnogih kršćana, možda da toga ni nisu svjesna, dopuštaju da ih ove dvije laži zavedu. Još ima kršćana koji se trude slijediti neki drugi put: opravdanja putem vlastitih snaga, obožavanja ljudske volje i vlastitih snaga, a što postaje egocentrična i elitistička samodopadnost bez istinske ljubavi.

