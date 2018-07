Nova Bila / Guča Gora, 31. srpanj 2018.

U utorak, 31. srpnja 2018. u jutarnjim satima u bolnici u Novoj Biloj od posljedica moždanog udara u 81. godini života preminuo fra Vitomir Silić, franjevac Bosne Srebrene.

Sprovod pokojnog fra Vitomira bit će u četvrtak, 2. kolovoza u Gučoj Gori. Najprije će se slaviti Sveta misa zadušnica u 12 sati, a nakon Mise je obred ukopa.

Fra Vitomir Silić rođen je 25. listopada 1937. u Vitezu. Godinu novicijata završio je u Kraljevoj Sutjesci 1956., a godinu poslije maturirao je u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu diplomirao je 1964. te iste godine proslavio i mladu Misu u rodnom Vitezu. U periodu od 1964. do 1966. godine bio je župi vikar u Tuzli, a istovremeno je nastavio studij i postigao licencijat iz teologije u Ljubljani. Godine 1970. na rimskom Institutu Antonianum završio je Pedagogiju i psihologiju te potom sljedećih dvadeset godina djelovao kao glavni odgojitelj sjemeništaraca u Visokom. Službu župnika na župi Brestovsko vršio je od 1991. do 1994., a službu meštra novaka u Italiji i Livnu do 2006. Kao meštar postulanata i duhovnik sjemeništaraca, u Visokom je ostao do 2012. (kta/fia)