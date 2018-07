Košljun, 30. srpanj 2018.

Duhovne vježbe Hrvatske šenštatske lige svećenika završene su u petak, 27. srpnja 2018. u franjevačkom samostanu Navještenja Marijina na otočiću Košljun pokraj mjesta Punat na otoku Krku. Petodnevni susret u prostoru samostana iz 15. st. okupio je petnaest svećenika Šenštatske obitelji iz Hrvatske, BiH i Njemačke. Duhovne vježbe o temi 'Ja sam s vama u sve dane, do svršetka svijeta' (Mt 28,20) predvodio je vlč. Hans Eschbaumer iz biskupije München Freising. Organizator susreta bio je don Ivan Ravlić, župnik u Tesliću, glavni koordinator Hrvatske šenštatske lige svećenika. Svaki dan svećenici su zajednički molili Časoslov, imali predavanja, duhovna razmatranja i Misno slavlje.

„Želimo ljude dovesti do toga da su ljubljeni od Boga i prihvaćeni. Častimo Boga po Mariji, kao savez ljubavi sklopljen s Marijom. To znači da razumijemo našu posvetu kao savez, kao što je krštenje savez između Boga i ljudi. U svakodnevici molimo Mariju da nas koristi kao svoje oruđe, svoje dnevne dužnosti njoj poklanjamo“ rekao je vlč. Eschbaumer, istaknuvši da Bog osobito djeluje u mjestima hodočašćenja, pa i preko Marije u šenštatskim svetištima. U svijetu se nalazi dvjesto filijala, kapela posvećenih Šenštatskoj Gospi nalik kapeli u prasvetištu u mjestu osnivanja, Schönstatu. U Hrvatskoj je to Mala Subotica, a 19. rujna će se posvetiti drugo šenštatsko svetište u Hrvatskoj, u Ivanovcima kod Valpova. Vlč. Eschbaumer istaknuo je da se u življenju šenštatske duhovnosti osobito ističe velikodušnost. Članovi te obitelji dnevno mole krunicu, neku drugu molitvu ili čine dobro djelo. Trud uložen u apostolat i molitvu daruju Majci Božjoj. „To je veliki kapital milosti. Majka Božja želi položiti svoje zaštitničke ruke na ljude. Majci darujemo molitve i djela u njen kapital, da ona iz tog blaga milosti dalje čini. Svijest o duhovnoj povezanosti s Majkom Božjom izgrađuje se kroz posvetu“ rekao je vlč. Eschbaumer.

U sklopu pokreta osobito je raširena pobožnost Hodočasničke Gospe koja je počela u Brazilu 1950. g. Sliku Šenštatske Gospe nosi se od obitelji do obitelji, što znači ne samo da mi idemo Mariji, nego i Marija dolazi k nama. Jedan takav molitveni krug okuplja do petnaest obitelji koje mole pred slikom Šenštatske Gospe, naizmjence u mjesec dana. U Njemačkoj je šesto takvih krugova, u Hrvatskoj djeluje 3000 krugova obitelji koji mole pred slikom Šenštatske Gospe. Ako je prosječno u jednom krugu deset obitelji, molitva Majci Božjoj po toj duhovnosti u Hrvatskoj okuplja najmanje 30 000 obitelji. Plod tog hodočašćenja Gospine slike je i da su mnoge osobe pomirene koje prethodno nisu pričale ili su bile u svađi. Kada odnesu Gospinu sliku u drugu obitelj na prihvat, dogodi se pomirenje ljudi i nestanu razmirice.

Šenštatsku obitelj čine i redovnice koje nemaju zavjete nego obećanja, zajednice neoženjenih i neudanih posvećene Gospi, puno je obitelji, osobito u Južnoj Americi. U tijeku je proces za proglašenje blaženim Sluge Božjeg o. Josepha Kentenicha, osnivača Šenštatskog pokreta kojeg je utemeljio 1914. g. Taj međunarodni marijanski laički pokret nastao je baš među mladima. Danas pokret djeluje u devedeset zemalja i okuplja milijune članova diljem svijeta. Don Ivan Ravlić rekao je da je o. Kentenichu i bl. Alojziju Stepincu zajedničko geslo koje su dokazali životom, 'Ljubiti Crkvu'. „To piše na grobu o. Kentenicha i bl. Alojzije nije se htio odreći svoje Crkve i naroda. Obojica su poticali puk da BDM stave u središte života, da Gospi predaju sebe, da kod nje stvore kapital, zalihe po kojima će postići vječno blaženstvo. S Marijom možemo sve učiniti. Cijeli rat bio sam u BiH, nema iz kojeg oružja nisam bio gađan, vjerujem da me Gospa sačuvala. Duhovne vježbe dale su mi snage i duhovnu hranu, jer živim u Republici Srpskoj gdje smo poniženi i gaze se ljudska prava“ rekao je don Ivan. On je prvi svećenik s hrvatskog jezičnog područja koji je upoznao Šenstatski pokret 1974. g. Hrvatska šenštatska liga okuplja petnaest aktivnih svećenika, a povremeno tridesetak. Don Ivan je istaknuo da je u štovanju Gospe Šenštatske privlačna pedagogija o. Kentenicha i metoda samoodgoja, da čovjek sebe odgaja po uzoru na Majku Božju. Zato je njihov moto 'Ništa bez tebe, ništa bez nas'. (kta/i.g.)



