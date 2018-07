Vatikan, 29. srpanj 2018.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Čestitam vam što ste bili hrabri doći na Trg po ovoj vrućini!

Današnje Evanđelje (usp. Iv 6, 1-15) donosi zgodu o umnažanju kruha i riba. Vidjevši veliko mnoštvu koje ga je pratilo pokraj Tiberijadskog jezera, Isus se obraća apostolu Filipu i pita: „Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?" (r. 5). Ono malo novca koji su Isus i apostoli imali nije dovoljno da se nahrani ono mnoštvo. Uto Andrija, još jedan od Dvanaestorice, dovodi Isusu dječaka koji daje sve što ima: pet kruhova i dvije ribe; ali, naravno – kaže Andrija – što je to za toliko mnoštvo (usp. r. 9). Baš je sjajan ovaj dječak! I hrabar. Vidio je mnoštvo i gledao svojih pet kruhova. On kaže: „Imam ovo: ako je potrebno, spreman sam to dati". Taj dječak nas tjera na razmišljanje... Ta hrabrost... Mladi su takvi, imaju hrabrosti. Moramo im pomoći da nastave biti hrabri. Isus zapovijeda učenicima da posjedaju ljude, zatim uzima one kruhove i one ribe, zahvaljuje Ocu i dijeli ih (usp. r. 11) i svi se do sita najedoše. Svi su jeli što su htjeli.

Ovim tekstom iz Evanđelja liturgija nas potiče da ne odvraćamo pogleda od onog Isusa koji, kao što smo čuli prošle nedjelje u Evanđelju po Marku, „vidje silan svijet i sažali mu se" (6, 34). I taj dječak koji je imao pet kruhova razumio je to suosjećanje i kaže: „Jadni ljudi!. Imam ovo...". Samilost ga je navela da ponudi ono što je imao. Danas nam Ivan ponovno pokazuje Isusa koji je pažljiv prema primarnim potrebama ljudi. Ova zgoda izvire iz konkretnog događaja: ljudi su gladni i Isus uključuje svoje učenike u utaživanje te gladi. To je konkretni događaj. Isus se nije ograničio na to da mnoštvu dadne samo ovo: da mu ponudi svoju Riječ, svoju utjehu, svoje spasenje i naposljetku svoj život, već je učinio također i ovo: pobrinuo se za hranu za tijelo. A mi, njegovi učenici, ne možemo prijeći preko toga. Samo ako budemo slušali najjednostavnije molbe ljudi i ako se budemo znali uživjeti u njihovu konkretnu životnu situaciju možemo očekivati da će nas oni slušati kada govorimo o višim vrijednostima.

Božja ljubav prema čovječanstvu gladnom kruha, slobode i pravde, a nadasve Božje milosti, nikada ne prestaje. Isus i danas nastavlja utaživati glad, biti živa i utješna prisutnost i to čini preko nas. Stoga nas Evanđelje poziva da budemo spremni i radišni, poput tog dječaka koji primjećuje da ima pet kruhova te kaže: „Ja dajem ovo pa ćeš vidjeti…". Pred krikom gladi – svih vrsta „gladi" – tolike braće i sestara u svim dijelovima svijeta, ne možemo ostati ravnodušni i mirni promatrači. Naviještanje Krista, kruha vječnog života, zahtijeva velikodušnu solidarnost sa siromasima, nevoljnima, posljednjima i nezaštićenima. To djelovanje kojim iskazujemo blizinu i ljubav najbolja je provjera vrsnosti našeg vjerovanja, bilo na osobnoj bilo na razini zajednice.

Zatim, na kraju izvješća, kada su se svi bili nasitili, Isus je rekao učenicima da prikupe preostale ulomke, tako da ništa ne propadne. Želio bih vam staviti na srce ovu Isusovu rečenicu: „Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!" (r. 12). Mislim na ljude koji su gladni i koliko hrane koja nam preostane bacamo... Neka svaki od nas razmisli: hrana koja ostane od ručka, večere, gdje završava? Što se u mojoj kući čini s hranom koja preostane? Baca li se? Ne. Ako imaš tu naviku, dat ću ti jedan savjet: razgovaraj sa svojim djedovima i bakama koji su živjeli nakon rata i pitajte ih što su radili s hranom koja je preostala. Nikad ne bacajte hranu koja vam preostane. Neka se kasnije pojede ili dadne gladnima, onima kojima je potrebna. Nikad ne bacajte hranu koja je preostala. Ovo je savjet i ujedno ispit savjesti: što činite kod kuće s hranom koja je preostala?

Uputimo molitvu Djevici Mariji da u svijetu prevladaju programi posvećeni razvoju, prehrani i solidarnosti, a ne programi mržnje, naoružanja i rata.

Nakon blagoslova:

I ne zaboravite dvije stvari: slika, ikona, rečenica, pitanje. Slika hrabrog mladića koji daje ono malo što ima da nahrani veliko mnoštvo. Imajte hrabrosti, uvijek. I rečenica, to jest pitanje, ispit savjesti: što činite kod kuće s hranom koja je preostala? Hvala vam!

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre, sutra se obilježava Svjetski dan borbe protiv trgovanja ljudima, kojeg promiču Ujedinjeni narodi. Ova društvena rana svodi na robove mnoge muškarce, žene i djecu u svrhu rada i seksualnog izrabljivanja, trgovanja organima, prosjačenja i prisilne delinkvencije. I ovdje u samom Rimu. Trgovci ljudima i izrabljivači često koriste također migracijske rute za prisilno novačenje novih žrtava trgovanja ljudima. Zadaća je sviju prokazati nepravde i odlučno se suprotstaviti ovom sramotnom zločinu. (kta/ika)