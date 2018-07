Kupres, 29. srpanj 2018.

U večernjim satima u subotu, 28. srpnja 2018. uoči Obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu Misno slavlje predvodio je predsjednik Vijeća za obitelj Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki, u zajedništvu s biskupom dubrovačkim mons. Matom Uzinićem i uz koncelebraciju šestorice svećenika.

Riječi pozdrava i dobrodošlice biskupima Semrenu i Uziniću te svećenicima i okupljenim vjernicima uputio je kupreški župnik vlč. Tomislav Mlakić.

Uvodeći u Misno slavlje biskup Semren je kazao da ih je sve „okupila Božja dobrota, Božje milosrđe, Božja ljubav, izražena po zaštitniku Svetoj Obitelji ovdje na Kupresu, na Obiteljskom danu u BiH“. Dodao je da je ovaj Dan ispunjen čestitkama i zahvalnošću za sve prisutne i mnoge druge koji su na različite načine povezani s obiteljima. „Čestitam na djelotvornoj ljubavi, na služenju Bogu, osjetljivosti za bližnje, radosti u nadi, strpljenju u nevolji, na postojanosti u molitvi, na zajedništvu, sve u samozatajnosti i poniznosti. Zahvalni smo Bogu za sve obitelji žive i pokojne u BiH. Zato čitavim bićem recimo Bogu, hvala za sve ono što je po njima dobra učinio i recimo Da Gospodinu za sve ono što će po našim obiteljima učiniti, i dalje ostajući otvoreni vodstvu Duha Svetoga“, kazao je biskup Semren u uvodu u Svetu misu.

U prigodnoj propovijedi biskup Semren podsjetio je da slave Dan obitelji te istaknuo da je obitelj najvažnija ljudska zajednica na zemlji. „Obitelj je osnovna zajednica na kojoj se temelje sve ostale zajednice. Crkva i država kao dvije najmoćnije zajednice također se temelje na obitelji“, kazao je biskup Semren. Odgovarajući na pitanje, kako nastaje obitelj, pojasnio je da obitelj ili brak nastaje onda kada nastane ljubav između muškarca i žene. Dodao je da ljubav nastaje iz slobode i da se ne može silom iznuditi niti novcem kupiti... „Ono što je najljepše na ovoj zemlji i ono bez čega nitko ne može biti sretan zove se ljubav, a ta ljubav nastaje iz slobode. Zato se prava obitelj temelji na slobodi i ljubavi“, kazao je biskup Semren.

„U braku moraju istodobno rasti i sloboda i ljubav. Svaki čin ljubavi u braku mora nastati iz slobode. Svaki dan dopusti svojoj ženi da te bira iz slobode, da te voli iz slobode, dakako, i obratno, dopusti svome mužu da te voli iz slobode. Prema tome, u bračnoj ljubavi ne smije biti prisile, prinude, iznuđivanja i ucjenjivanja. Sloboda i ljubav moraju vladati ne samo u odnosima između muža i žene, tj. među roditeljima, nego također u odnosima između roditelja i djece. To praktično znači sljedeće. Ne teži za tim da te tvoja djeca poštuju i vole zato što te se boje, zato što su na to prisiljeni tvojom fizičkom silom, ili tvojom ekonomskom, financijskom ili nekom drugom silom. Svaki dan teži za tim da te tvoja djeca poštuju i vole iz slobode, zato što to sami hoće i žele, a ne zato što te se boje. Ako budemo imali obitelji u kojima će vladati sloboda i ljubav, onda ćemo imati i Crkvu i državu u kojima će vladati i sloboda i ljubav“, rekao je biskup Semren.

„Uzor za postizanje slobode i ljubavi u svim obiteljima jest Sveta Obitelj. Jer, Isusovi roditelji nisu Isusa razumjeli, ali su ga oni voljeli beskrajno i imali su u njega nepokolebljivo povjerenje. Oni su poštivali slobodu svoga djeteta, jer se smisao roditeljske ljubavi sastoji u tome da njihovo dijete postane slobodno, da postane slobodan čovjek, da se osamostali od roditelja u svakom smislu i da onda iz te svoje nove slobode roditelje ljubi na novi način. Zato je Isus osnovao novu zajednicu na ovoj zemlji, a to je Crkva, koja se neće temeljiti na krvnom i tjelesnom srodstvu, nego na slobodi i ljubavi. Novi zavjet nas uči da je Bog Duh, a bit duha je sloboda, što znači da Bog sve ljude i sva svoja stvorenja ljubi na apsolutno slobodan način. Braća smo i sestre prvenstveno po slobodi i ljubavi, drukčije rečeno, braća smo i sestre po Duhu, jer je Božji Duh – Duh slobode i ljubavi“, istaknuo je biskup Semren te podsjetio da je apostol Pavao uputio na vrline koje su vrlo korisne za obiteljsku zajednicu: milosrđe, dobrota, poniznost, strpljivost, opraštanje, priznavanje svojih grijeha, uz učestalu upotrebu riječi: molim, oprosti, hvala.

„Ljubav je ta koja ujedinjuje, povezuje, daje smisao, jamči trajnost i izgradnju obiteljske i svake druge zajednice. Ljubav briše udaljenosti. Molimo da i u današnjim socijalno-ekonomskim okolnostima obitelj u hrvatskom narodu u BiH uvijek bude u skladu s Božjim Duhom, tj. da bude izvor života i svetosti“, kazao je biskup Semren u prigodnoj propovijedi.

Na kraju Svete misu pred oltar su došla sva djeca i učenici pa je biskup Semren nad njima izmolio blagoslovnu molitvu i poškropio ih blagoslovljenom vodom.

Prije blagoslova svi okupljeni izmolili su Molitvu Presvetom Trojstvu za obitelj i Ispovijest vjere Hrvata katolika.

Nakon Svete mise upriličen je koncert u Javnoj ustanovi za kulturu “Hrvatski dom” u Kupresu. Nastupile su: Ženska vokalna skupina “Ivančice” iz Kupresa, Ženski trio iz Biskupijskog zbora mladih „Laudantes“ iz Šibenika, Pjevačka skupina „Vidoštačka Kraljica“ iz Stoca te Ženska pjevačka skupina "Izvor", koja djeluje pri HKUD-u "Studenčica" iz Studenaca. Riječi pozdrava na početku uputio je župnik Mlakić. Nakon koncerta biskup Semren zahvalio je svim izvođačima i svim prisutnima koji su imali prigodu razgledati i etno zbirku u Domu kulture. (kta)



