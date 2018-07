Kupres, 28. srpanj 2018.

Obiteljski dan u Bosni i Hercegovini bit će upriličen u nedjelju, 29. srpnja 2018. u župi Svete Obitelji u Kupresu. Tom prigodom u subotu, 28. srpnja u večernjim satima slavljena je Sveta misa uočnica u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu. Misno slavlje predvodio je i prigodnu propovijed uputio je predsjednik Vijeća za obitelj Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Marko Semren, pomoćni biskup banjolučki. Propovijed biskupa Semrena prenosimo u cijelosti:

Čit.: Post 15,1-6.21,1-3; Heb 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40.

Braćo i sestre, danas nas je ovdje okupila Božja dobrota, Božje milosrđe, Božja ljubav, izražena po našem zaštitniku Svetoj Obitelji ovdje na Kupresu, na Obiteljskom danu u BiH.Ovaj Dan ispunjen je čestitkama i zahvalnošću za sve ovdje prisutne i mnoge druge koji su na različite načine povezani s obiteljima. A kad za nekog kažemo da je imao svoj dan, time želimo istaknuti da se na taj dan pokazao u najboljem svjetlu! A kad za nekog kažemo da je imao svoju godinu, onda time naglašavamo da je čitavu godinu životom i riječima pokazivao ono najbolje u sebi. A što reći za one koje su sve svoje dane svojega života u obitelji posvetili Gospodinu? Čestitam na djelotvornoj ljubavi, na služenju Bogu, osjetljivosti za bližnje, radosti u nadi, strpljenju u nevolji, na postojanosti u molitvi, na zajedništvu, sve u samozatajnosti i poniznosti. Zahvalni smo Bogu za sve obitelji žive i pokojne u BiH. Zato čitavim bićem recimo Bogu, hvala za sve ono što je po njima dobra učinio i recimo Da Gospodinu za sve ono što će po našim obiteljima učiniti, i dalje ostajući otvoreni vodstvu Duha Svetoga. Da bismo dostojno proslavili Gozbu ljubavi pokajmo se za svoje grijehe.

Braćo i sestre, danas slavimo Dan obitelji. Obitelj je najvažnija ljudska zajednica na ovoj zemlji. Mi ljudi živimo u različitim zajednicama, u zajednicama ove ili one vrste, u političkim zajednicama, u vjerskim zajednicama i slično. Obitelj je osnovna zajednica na kojoj se temelje sve ostale zajednice. Crkva i država kao dvije najmoćnije zajednice također se temelje na obitelji. Kako nastaje obitelj? Obitelj ili brak nastaje onda kada nastane ljubav između muškarca i žene. A kako nastaje ljubav? Ljubav nastaje iz slobode. Prema tome, ljubav se ne može silom iznuditi niti novcem kupiti. Ja ne mogu prisiliti nikoga da me voli. A ne mogu ni samoga sebe prisiliti da nekoga volim. Naime, ljubav se ne može silom iznuditi, jer nastaje iz slobode. Može, na primjer, jedan čovjek biti najmoćniji na ovoj zemlji, i to biti najmoćniji u ekonomskom, političkom i vojnom smislu. I taj čovjek, koji bi bio najmoćniji na ovoj zemlji, mogao bi svojom silom postići sve što želi, osim jedne stvari: ne bi mogao nikoga prisiliti da ga voli. Čovjek može imati harem žena, ali nijednu ženu ne može prisiliti da ga voli, a upravo bez te ljubavi koja nastaje iz slobode nitko na ovoj zemlji ne može biti sretan.

Ono što je najljepše na ovoj zemlji i ono bez čega nitko ne može biti sretan zove se ljubav, a ta ljubav nastaje iz slobode. Zato se prava obitelj temelji na slobodi i ljubavi. Što to znači da se obitelj temelji na slobodi? Mi smo navikli, i kod nas i u cijelom svijetu, da sloboda postoji samo prije braka, a da u braku nema slobode. To je potpuno krivo. U braku moraju istodobno rasti i sloboda i ljubav. Svaki čin ljubavi u braku mora nastati iz slobode. Svaki dan dopusti svojoj ženi da te bira iz slobode, da te voli iz slobode, dakako, i obratno, dopusti svome mužu da te voli iz slobode. Prema tome, u bračnoj ljubavi ne smije biti prisile, prinude, iznuđivanja i ucjenjivanja. Sloboda i ljubav moraju vladati ne samo u odnosima između muža i žene, tj. među roditeljima, nego također u odnosima između roditelja i djece. To praktično znači sljedeće. Ne teži za tim da te tvoja djeca poštuju i vole zato što te se boje, zato što su na to prisiljeni tvojom fizičkom silom, ili tvojom ekonomskom, financijskom ili nekom drugom silom. Svaki dan teži za tim da te tvoja djeca poštuju i vole iz slobode, zato što to sami hoće i žele, a ne zato što te se boje. Ako budemo imali obitelji u kojima će vladati sloboda i ljubav, onda ćemo imati i Crkvu i državu u kojima će vladati i sloboda i ljubav. Ako u obitelji vlada nasilje nad ženom i djecom ili nasilje djece nad roditeljima, onda će to nasilje biti još više izraženo u Crkvi i državi. Čovjek se kao čovjek najviše formira u obitelji. Ako je netko postao nasilan u svojoj vlastitoj obitelji, onda će to također biti, samo u većoj mjeri, i u društvu. Ako je netko u obitelji postao čovjek slobode i ljubavi, onda će takav biti također u društvu.

Uzor za postizanje slobode i ljubavi u svim obiteljima jest Sveta Obitelj. Jer, Isusovi roditelji nisu Isusa razumjeli, ali su ga oni voljeli beskrajno i imali su u njega nepokolebljivo povjerenje. Oni su poštivali slobodu svoga djeteta, jer se smisao roditeljske ljubavi sastoji u tome da njihovo dijete postane slobodno, da postane slobodan čovjek, da se osamostali od roditelja u svakom smislu i da onda iz te svoje nove slobode roditelje ljubi na novi način. Zato je Isus osnovao novu zajednicu na ovoj zemlji, a to je Crkva, koja se neće temeljiti na krvnom i tjelesnom srodstvu, nego na slobodi i ljubavi. Novi zavjet nas uči da je Bog Duh, a bit duha je sloboda, što znači da Bog sve ljude i sva svoja stvorenja ljubi na apsolutno slobodan način. Braća smo i sestre prvenstveno po slobodi i ljubavi, drukčije rečeno, braća smo i sestre po Duhu, jer je Božji Duh – Duh slobode i ljubavi. Bratstvo i sestrinstvo po tijelu i krvi jest važno, ali je važnije bratstvo i sestrinstvo po slobodi i ljubavi. Čim je bratstvo i sestrinstvo po krvi i tijelu i po zemaljskim interesima važnije od bratstva i sestrinstva po slobodi i ljubavi, nastaje nasilje među ljudima, ljudi se otimaju za teritorij i za materijalna dobra. Ova konkretna i praktična ljubav, koja nastaje iz slobode, čini ljudski život punim životom, ispunjenim životom, tj. sretnim životom.

Značajno je za roditelje i za djecu da znaju rasti u slobodi i uzajamnoj ljubavi te u uzajamnom poštivanju. Danas ima djece koja su zlostavljana, ima i roditelja koji su zlostavljani. Apostol Pavao upućuje na kodeks ponašanja, koji je vrlo koristan za obiteljsku zajednicu. U njemu su nabrojene sljedeće vrline ili kreposti: milosrđe, dobrota, poniznost, strpljivost, opraštanje, priznavanje svojih grijeha, uz učestalu upotrebu riječi: molim, oprosti, hvala. Ljubav je ta koja ujedinjuje, povezuje, daje smisao, jamči trajnost i izgradnju obiteljske i svake druge zajednice. Ljubav briše udaljenosti. Molimo da i u današnjim socijalno-ekonomskim okolnostima obitelj u hrvatskom narodu u BiH uvijek bude u skladu s Božjim Duhom, tj. da bude izvor života i svetosti. Amen.