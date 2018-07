Gradačac, 28. srpanj 2018.

Svečano je bilo 28. srpnja 2018. u Gradačcu kada je tamošnja župa Sv. Marka evanđeliste proslavila 150 godina svoga postojanja. Misno slavlje uz koncelebraciju 28 svećenika predvođenih gradačačkim župnikom vlč. Markom Hrskanovićem i dekanom Doborskog dekanata preč. Jakovom Filipovićem, predslavio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, prenosi portal nedjelja.ba.

S obzirom da je na proslavi ove značajne obljetnice u Gradačcu sudjelovalo oko 600 ljudi, Sveta misa slavljena je na vanjskom improviziranom oltaru pored crkve.

Kako bi radost bila još i veća kardinal Puljić je pod Misom krstio maloga Željka, sina ponosnih roditelja Gorana i Kaje Skoždopolj.

Kardinal Puljić je u svojoj propovijedi najprije progovorio o povijesti gradačačke župe nastale 1868. kada je imala 450 vjernika. Spomenuo je da je župna crkva u neogotičnom stilu podignuta 1888., a župa je najviše - oko 3 000 duša - imala 1959.

Potom je ukazao na činjenicu da su starozavjetni vjernici slavili jubileje na poseban način - kada bi svaka 50. godina bila ujedno i godina praštanja. Iz te perspektive posvijestio je nazočnima da budu svjesni svojih korijena jer je "rodna gruda sveta".

"Naša domovina je vječnost, ali ne smijemo zaboraviti da valja proći ovaj zemaljski život i tu grudu cijeniti jer ona nema cijene... toliki su tu grudu natopili svojim životom, krvlju i suzama. Svoju rodnu grudu treba znati vrjednovati", rekao je kardinal te istaknuo nužnost zajedništva i solidarnosti u kršćanskoj zajednici. "Treba znati vrjednovati onoga tko je moje krvi. To ne znači drugoga prezirati... Jubilej nam treba potaknuti svijest povezanosti po krsnoj milosti. Istina, danas gubimo i krvne veze. I ta se krvna veza prezire i zaboravlja. Osobito stari pričaju kako pate jer njihova djeca i unučad nemaju vremena za njih", spomenuo je kardinal Puljić .

U nastavku je govorio o nužnosti obnove osobne vjere svakoga pojedinca. "Isus ne spava - On je uvijek tu, ali smo mi zaspali u svojoj vjeri; postali smo nezainteresirani... Trebamo dozvoliti Isusu da nas spasi. Danas je čovjek izgubio povjerenje u Boga. Toliko puta sam spominjao iskustvo iz djetinjstva: poslije Drugog svjetskog rata nije bilo ni kruha ni ruha, a nikad nisam čuo od svojih roditelja očajavanja nego su uvijek govorili: 'Dat će Bog'. To pouzdanje u Boga je nosilo narod. To nam i danas treba. Božja je zadnja, ljudi mogu kako hoće ali neće dokle hoće. Mi ne trebamo strahovati od ovozemaljskih sila nego imati pouzdanja u Boga", poručio je kardinal Puljić te zaključio: "Proslava ovoga jubileja neka nam bude poticaj da probudimo svijest da znamo voljeti ono što jesmo i ono gdje smo poniknuli. Tu ljubav prenosimo na buduća pokoljenja kako bi oni nastavili tamo gdje smo mi stali."

Na kraju Mise koju je koju je pjevanjem animirao župni zbor iz Žepča, okupljene vjernike među kojima su bile sestre Kćeri Božje ljubavi iz Ugande, pozdravio je župnik Hrskanović, a umjetnik Robert Samardžić darovao je kardinalu Puljiću jednu sliku.

Nakon euharistijskog slavlja za sve pristigle vjernike pripravljena je okrjepa, a glazbenici su u čast Vatrenih zapjevali Igraj moja, Hrvatska! (kta)



Foto: Štefan Marković

foto