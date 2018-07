Sarajevo, 28. srpanj 2018.

U poruci sudionicima međunarodne konferencije o katoličkoj teološkoj etici, koja se održava u Sarajevu, papa Franjo je potaknuo na umrežavanje pojedinaca i ustanova u duhu solidarnosti i pozornosti na ljudsku dramu

Potrebno je obnovljeno vodstvo u ljudima i institucijama koje će nam pomoći otkriti i živjeti u svijetu ispravnijim načinom kao sudionici zajedničke sudbine, bez bučnih proglasa, koji su često uzaludni, ili antagonizama među onima koji se prave snažniji – poticaj je pape Franje koji je uputio sudionicima međunarodne konferencije o katoličkoj teološkoj etici, koja se do nedjelje održava u Sarajevu.

Skupini od 500 teologā okupljenih na tom susretu koji se održava treći put, nakon Padove 2006. i Trenta 2010. godine, papa Franjo je poslao poruku dijaloga i razumijevanja u ovo – kako je napisao – kritično doba i u slojevitim i zahtjevnim prilikama kao što su ove u kojima živimo. Papa je u svojem razmišljanju krenuo od Sarajeva, grada velike simboličke vrijednosti za put pomirenja nakon strahotā rata koji je prouzročio veliko trpljenje pučanstva na tom prostoru. Sarajevo je, naime, – podsjetio je Papa – grad mostova. Zbog toga taj međunarodni susret – čiji je organizacijski odbor Papa primio u Vatikanu u ožujku ove godine – želi istaknuti potrebu, u sredini napetosti i podjelā, izgradnje novih putova blizine među narodima, kulturama, religijama, životnim stajalištima i političkim usmjerenjima.

Napomenuvši da se radovi na skupu kreću u perspektivi „mostovi, a ne zidovi“, papa Franjo je napomenuo da ju je i sām više puta istaknuo, živo se nadajući – kako je napisao – da će se sa svih strana posvetiti pozornost toj potrebi koju oduvijek osjećamo, iako joj se katkada suprotstavljaju strah i povlačenje. Papa stoga predlaže da se uoči svaki znak i pokrenu sve snage kako bi se u svijetu uklonili zidovi koji razdvajaju i izgradili mostovi bratstva, ne odustajući, naravno, od opreza.

Klimatske promjene i migracijska stvarnost u središtu su raspravā u Sarajevu. Ekološki izazov – istaknuo je papa Franjo navodeći encikliku Laudato si' – u sebi sadrži vidike koji mogu izazvati veliku neuravnoteženost, i to ne samo u odnosu između čovjeka i prirode, nego i u odnosima među naraštajima i među narodima. To nije bilo kakav izazov, nego je on obzor razumijevanja ekološke etike, i istodobno društvene etike. Zbog toga je podsjećanje na temu migranata i izbjeglica vrlo ozbiljno i potiče 'metanoju' koja se odnosi na etičko-teološko razmišljanje, i to prije nadahnjivanja odgovarajućega pastoralnog djelovanja i odgovorne i svjesne političke prakse – objasnio je Papa.

U tom vidiku Sveti je Otac izrazio zadovoljstvo intuicijom znanstvenika da uspostave mrežu, odnosno suradnju među ljudima na pet kontinenata koji se na različite načine i izražaje posvećuju etičkom razmišljanju u teološkom vidiku, te nastoje u njemu pronaći nove i djelotvorne resurse. Osim prikladnih analiza, mogu se potaknuti snage u skladu sa samilošću, i pozorne na ljudsku dramu uz milosrdnu brigu – primijetio je Papa.

Kako bi se sastavila takva mreža prije svega je prijeko potrebno da se upravo među teolozima izgrade mostovi, da se podijele putovi i ubrza približavanje. Naravno, nije riječ o uniformiranju stajalištā – napomenuo je Sveti Otac – nego o tomu da se iskrenom voljom traži usklađivanje namjerā, u otvorenom dijalogu i razgovoru o perspektivama.

Papa je potom podsjetio na uvod nedavno objavljene apostolske konstitucije Veritatis gaudium, u kojoj je prikazao glavna mjerila za obnovu i ponovno isticanje crkvenih studija, među kojima i važnost sveobuhvatnoga dijaloga kojim treba – kako je istaknuo u poruci – biti zanesen, te potrebno uspostavljanje mreže među raznim ustanovama koje u svijetu promiču crkvene studije.

Samo će tako – prema Papinim riječima – biti moguće temeljite analize, pozorne na slojevitost ljudskog fenomena, u vjernosti Božjoj riječi koja nas poziva u povijesti i u vidiku solidarnosti sa svijetom, o kojemu nismo pozvani davati sudove nego pokazivati putove, pratiti u hodu, liječiti rane i podupirati u slabosti. Važan je, dakle, stil solidarnosti za koji je papa Franjo sudionicima konferencije poželio da ga i dalje provode, uz plodove za čitavu Crkvu. (kta/rv)