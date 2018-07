Bangui, 26. srpanj 2018.

U Srednjoafričkoj Republici postoji čak 16 oružanih skupina. Mnogo je nasilja, jer je mnogo siromaštva. Ljudi traže odgovore na osnovne potrebe, unatoč tome što je zemlja bogata zlatom, uranom i dijamantima – rekao je u razgovoru za Vatican News, don Dante Carraro, voditelj katoličke humanitarne organizacije 'Liječnici s Afrikom', koji se nedavno vratio iz te zemlje gdje je našao vrlo teške prilike.

Zemlja je doslovno opljačkana, a to je siromaštvo još opteretilo 16 oružanih skupina koje su izvan kontrole – rekao je don Carraro i istaknuo da Vlada pomalo upravlja prilikama u glavnom gradu Banguiju, uz pomoć međunarodnih snaga. Nažalost, izvan grada zemlja je u rukama tih bandi koje ne djeluju stalno, ali napadaju, kao u slučaju 23 ljudi koji su ubijeni prije tri mjeseca ili kao u slučaju generalnog vikara koji je ubijen 15 dana prije mojeg dolaska u tu zemlju. Dakle, riječ je o siromašnoj zemlji na čijem području vlada nasilje i nesigurnost kao plod razočaranja – napomenuo je don Carraro.

Pothranjenost je vrlo rasprostranjena. To je zemlja koja nema pedijatara – rekao je don Carraro i dodao – U cijeloj zemlji postoje samo četiri pedijatra. Dva rade u dječjoj bolnici u Banguiju, a druga dva na terenu. To je velika zemlja poput dvije Italije, s pet milijuna stanovnika i četiri pedijatra. Gledajući na zdravstvenu skrb, samo je 10 posto stanovništva cijepljeno protiv zaraznih bolesti, a to znači da je od stotinu djece cijepljeno samo desetero.

Kao katolička humanitarna liječnička organizacija zauzeta u Srednjoafričkoj Republici u obrazovanju zdravstvenih djelatnika u jedinoj dječjoj bolnici u toj zemlji, s kojom je rimska bolnica Bambino Gesù nakon posjeta pape Franje 2015. godine započela suradnju – kazao je don Carraro – prije svega nastojimo pomoći pri upravljanju tom dječjom bolnicom u zemlji koja ima 196 kreveta i samo dva pedijatra.

Na drugom mjestu je obrazovanje osoblja, to jest, bolničara, medicinskih sestara i tehničara – rekao je don Carraro i nastavio – Tu se uključuje suradnja s rimskom bolnicom Bambino Gesù koja je organizirala novi odjel za pothranjenu djecu u dječjoj bolnici u Banguiju. Ta su djeca prije tri godine, kada je papa Franjo posjetio tu zemlju, bila smještena pod šatore koji su bili u dvorištu bolnice. Papa je rekao: "To mi je rastrgalo srce". Odatle je krenula odluka; kada se vratio u Rim zatražio je od bolnice Bambino Gesù da pomogne toj bolnici u Banguiju. Dakle, bolnica Bambino Gesù je napravila novi odjel za pothranjenu djecu i sada će zajedno s nama brinuti za obrazovanje medicinskog osoblja.

U Srednjoafričkoj Republici je stanje zdravstvenih ustanova teško, jer je šest područnih bolnica bez vode ili struje – rekao je potom don Carraro i podsjetio – S medicinskog stajališta znamo sve o malariji, ali mnoga djeca još uvijek umiru od te bolesti; znamo što je gastroenteritis, dijareja ili dizenterija, no problem je ako nema čiste vode, gube se životi djece. Znamo što je upala pluća, ali ako nemate lijekova, posebno antibiotika, gubite djecu. Šest je većih i dobro opremljenih područnih bolnica u zemlji. Ako te bolnice koje bi trebale biti potpora udaljenim područjima nemaju vodu i struju, ako su bez medicinskog i pomoćnog osoblja, te bez lijekova, situacija je potpuno kaotična.

Gledajući s duhovnog i ljudskog stajališta, potrebno je boriti se protiv nasilja i stvoriti dostojanstvene uvjete za stanovnike te zemlje. U srcu nosim razgovor koji sam imao s kardinalom i nadbiskupom Banguija, Dieudonné (Djedoneom) Nzapalaingom – istaknuo je don Carraro – Imenovan je kardinalom neposredno poslije posjeta pape Franje. To je čovjek koji je i u najdramatičnije situacije uspio unijeti bar malo dijaloga. U župi gdje je ubijen generalni vikar biskupije, vidjevši svojeg svećenika ubijenog na tako bolan način, katolici su bili ljuti. Htjeli su reagirati. Kardinal je svojim automobilom otišao tamo, bio je sa zajednicom, razgovarao i uvjerio zajednicu da samo evanđelje i mir mogu dovesti do nenasilja i izgradnje budućnosti koja je toliko potrebna. Osobito se u očima mladih vidi da žele izgraditi budućnost utemeljenu ne na nasilju, nego na povjerenju da je evanđelje moćnije od nasilja – zaključio je don Carraro. (kta/rv)