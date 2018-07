Zagreb, 26. srpanj 2018.

Naslovnica Glasa Koncila br. 30 u tekućoj godini, s nadnevkom od 29. srpnja, posvećena je svečanima slavljima mladih misa u više od pedeset župa Crkve u Hrvata sažeta u naslov: "Novi svjedoci Božje ljubavi i Božjega milosrđa" popraćena lijepom velikom fotografijom.

"Može se sada, nakon što je sve, hvala Bogu, ipak dobro prošlo bez većih incidenata, isticati veličanstvenost dočeka hrvatskih pobjednika, ali samo malo pomnija analiza pokazuje da su upravo odgovorni za opće dobro ovoga naroda strahovito zakazali", sažetak je komentara glavnoga urednika Ivana Miklenića pod naslovom: "Kazna za radovanje hrvatskomu uspjehu?" Lako je zaključiti kako se u njemu osvrće na središnje slavlje s nogometašima u Zagrebu. Uz pohvale hrvatskoj mladosti i svim drugim sudionicima za ponašanje, izdržljivost, strpljivost, upravo požrtvovnost u gotovo nemogućim, nehumanim uvjetima, urednik ističe kako organizatori vjerojatno nisu mogli predvidjeti da će se okupiti toliko ljudi "no vlasti", ističe u nastavku –„kako one na lokalnoj tako i one na državnoj razini, nisu smjele ignorirati nastalo stanje, osim ako su željele kriomice kazniti sve one koji su iskazali toliku oduševljenost hrvatskim uspjehom", jer "više od stotinu tisuća ljudi satima nisu mogli do čaše vode ni do zahoda". U zaključnim mislima proširuje i upozorava na sve one "koji glume da se raduju hrvatskomu uspjehu, koji možda čak licemjerno javno očituju svoje 'oduševljenje' hrvatskim uspjehom, a zapravo im je neprihvatljivo sve što ima hrvatski predznak i što se još k tomu veže uz uspjeh. Poseban je problem kad takvi licemjeri sjede u strukturama vlasti ili u interesnim skupinama iz kojih snažno utječu na cjelokupno hrvatsko društvo, a zapravo mu ne žele dobro, ne žele nikakav hrvatski uspjeh. Očitovana zdrava hrvatska jezgra, hrvatska mladost, pružila im je dobar povod da se barem duboko zamisle".

U središnjem intervjuu naslovljenom: "Naši se odnosi grade na povijesnom prijateljstvu", Jaroslav Simonov, otpravnik poslova Republike Ukrajine u Hrvatskoj, najprije govori o raznovrsnim bilateralnim ukrajinsko-hrvatskim odnosima i nizu aktualnih političkih tema, a potom i o međugorskome svetištu.

Stalna suradnica Đurđica Ivanišević Lieb u rubrici "Zapažanja" naslovljenoj "Hrvatska ima što pokazati cijelomu svijetu" među nekoliko zanimljivih i aktualnih tema osvrnula se i na nedavni uspjeh "vatrenih" nogometaša, stavljajući ga u širi nacionalni kontekst: "Sport je jedan od najboljih promotora zemlje, a Hrvatska cijelomu svijetu ima što pokazati. Mi smo zemlja, osim sjajnih sportaša, i inovativnih, vrijednih ljudi, kojima je domovina u srcu gdje god bili, ali i prirodnih te drugih ljepota".

U rubrici: "Drukčiji su među nama" Eva Husak Bačac predstavlja Centar za pomoć djeci i Humanitarnu udrugu "Oaza", u Rovinju, koja je započela rad za vrijeme Domovinskoga rata u Rovinju 1993. godine na pomaganju djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i ostaloj djeci u potrebi.

Darko Grden prikazao je novi dokument "Slika Crkve Zaručnice" Kongregacije za ustanove posvećenoga života i društva apostolskoga života.

Valerije Vrček u rubrici: "Prigovor znanosti" donosi intrigantan i pomalo šokantan tekst o laboratorijskoj proizvodnji mesa.

U "Zaboravljenim hrvatskim velikanima" prikazan je život Varaždinca, isusovca, o. Ferdinanda Konjšćaka u Meksiku sredinom 18. st.

U rubrici "Vjernici laici aktivni u Crkvi" Margareta Jozinović, svestrano angažirana teologinja iz župe Bezgrešnoga začeća BDM Malešnica - Oranice u zapadnom dijelu Zagreba, svjedoči o svojim vjerničkim i društvenim aktivnostima.

Među zanimljivostima Glas Koncila donosi vijest iz župe Sesvetska Sela koja je organizirala doček za "srebrnoga" župljanina Matea Kovačića naslovljena po nogometaševu uskliku: "Neka ime sv. Ante ostane zapamćeno u svijetu".

U zajedništvu grade bolju budućnost", naslov je reportaže iz podravske župe Peteranec u Varaždinskoj biskupiji s oko 1400 vjernika. (kta/ika)