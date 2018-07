Sarajevo, 25. srpanj 2018.

U nedjelju, 22. srpnja 2018. je u župi Sv. Ignacija, u sarajevskom naselju Grbavica, p. Luka Lučić, isusovac i misionar u Africi, proslavio svoj zlatni jubilej - 50 godina svećeničkog ređenja i djelovanja - većim dijelom izvan granica Hrvatske provincije Družbe Isusove.

Osim 15-ak svećenika, slavlje su svojom nazočnošću uzveličale i časne sestre različitih kongregacija koje djeluju na području Sarajeva i Bosne i Hercegovine - njih desetak - među kojima Školske sestre franjevke (obiju provincija), sestre Svetoga Vinka Paulskog, Kćeri Božje ljubavi te Služavke Malog Isusa i Klanjateljice Krvi Kristove, u pratnji 50-ak župljana, prenosi mrežna stranica Radio Marija BiH.

Slavlje je započelo Svetom misom u prijepodnevnim satima u čast Svečara, a predvodio ga je sam Slavljenik.

U nadahnutoj propovijedi, don Luka Brković, jubilarčev imenjak i prijatelj, govorio je o napornom i zaslužnom životu p. Luke, koji je bez ikakve sumnje, ostavio duboki neizbrisiv trag na Afričkom kontinentu…

Po svršetku euharistijskoga slavlja, upriličen je prigodni domjenak u prostorijama župe. Pater Luka Lučić je, zahvaljujući za upriličenje i organizaciju slavlja, istaknuo ulogu i značenje svećeništva za život katoličkih vjernika općenito. Spomenuo je tri ključna pojma: Bog i njegov poziv, roditelji i njihov primjer i odgoj te Družba Isusova.

Rekao je da se ne sjeća da je on kada zvanje dobio, nego da se prije nekako u njemu rodio, a najranija sjećanja 80-godišnjeg slavljenika, u pogledu poziva, sežu do u 5. godinu njegova života, kad je po prvi put u životu vidio misnika. Osim samog Božjeg poziva, istaknuo je važnost uloge roditelja i primjera dosljednoga življenja vjere. Vjeru je uistinu primio od roditelja, u obitelji, gdje se svakodnevno molilo. Nema uzvišenijeg zvanja od svećenika! Oni su tu da vode svijet u kraljevstvo nebesko. Svećenička ruka otvara i zatvara nebo – kazao je u svom govoru p. Luka. Ono što afrički narodi najviše priznaju i cijene kod svećenika jest kršćanska ljubav… Treća stvar koju sam mislio spomenuti - rekao je Slavljenik - jest Družba Isusova. Isusovac je ono što od njega naprave duhovne vježbe. Ono što primi u duhovnim vježbama, to on kasnije dijeli u svom pastoralnom djelovanju s narodom. Isusovci su sposobni iz osobe izvući maksimum sposobnosti i darova i uputiti ih u pravom smjeru. Istaknuo je isusovačku poslušnost kao vrlo bitnu značajku isusovačko načina života.

Slavlje je završeno nakon svečanog ručka, u popodnevnim satima. (kta)



foto