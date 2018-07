Sarajevo, 24. srpanj 2018.

Hrvatska nogometna reprezentacija srebrnim nastupom na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji 2018. razbudila je hrvatsko društvo. Sva ona slavlja koja su slijedila nakon pobjeda pretočila su se u „povijesni“ doček Vatrenih 16. srpnja u Zagrebu. Slike koje su se tada mogle vidjeti ostat će zlatnim slovima zapisane u anale ne samo sportskih, nego općenito društvenih događanja. Onaj komu u tome trenutku nisu zasuzile oči i „stala knedla“ u grlu teško da ima veze s hrvatstvom. Istovremeno, scene s dočeka istjerale su iz mentalnih jazbina sve one koji prikriveno gaje mržnju prema Hrvatskoj i Hrvatima kao naciji. Niz nebuloza moglo se pročitati u pojedinim srbijanskim medijima, a tomu su svesrdno dali svoj obol i „hrvatski“ (neo)komunisti na čijoj su matrici rado gradili i neki engleski medijski servisi. No, time se uistinu ne treba puno baviti jer kaže pjesma: „Neka pasti koga smeta...“ Mudri se slažu da ovaj „momentum“ treba iskoristiti kao pozitivni šok za obnovu hrvatskog narodnoga bića. A prva instanca na tom zajedničkom putu jest obitelj.

Uslijed neutemeljenih optužbi da se doček Vatrenih pretvorio u fašistički (čitaj ustaški) dernek, „najfašističkija“ primjedba viđena je na HRT-u. Naime, uvijek briljantni u analizi nogometne igre, nerijetko humoristični u davanju opaski na pojedine situacije i ljude te neskriveno domoljubni nekadašnji nogometaš Joško Jeličić, u završnom je komentaru nakon dočeka zlatnih dečkisa srebrnim kolajnama, rekao približno ovako: „Kad gledam ove moje ljude, ovaj moj narod, sve ove slike, vidim toliko lijepih ljudi, lijepih lica; na njima se vidi da su to pametni mladi ljudi... Zato bih poručio: ma, ljudi, pravite djecu!“... I bez obzira što tko mislio o stilu ovoga izričaja, jasno je da je čovjek sublimirao najvažniji zaključak iz cjelokupnoga događanja: ako kod Hrvata ne bude rađanja neće biti ni budućnosti.

A upravo se Europi, kroz izvrnuti sustav vrijednosti kojega propagiraju isti oni mediji koji su neskriveno pokazali što zapravo misle o hrvatskoj naciji, nameće hedonistička kultura izumiranja. Prema podatcima Populacijskog odjeljenja UN-a, koje prenosi Agencija za statistiku BiH, procjenjuje se da je sredinom 2018. broj stanovnika na svijetu iznosio 7,63 milijardi, od čega gotovo 60 % u Aziji, 17 % u Africi, 10 % u Europi, a ostatak na drugim kontinentima. Isti izvor navodi da je broj ljudi na Zemlji dosegnuo jednu milijardu 1804. godine, dvije 1927., tri 1960., četiri 1974., pet 1987., šest 1999., a 7 milijardi ljudi bilo je 2011. Prema predviđanjima, u nekim bi se državama se do 2050. – kada se očekuje da na svijetu bude 9,77 milijardi ljudi – broj stanovnika mogao udvostručiti, dok bi u nekima moglo doći do znatnog smanjenja. Primjerice, stanovništvo Afrike bi se moglo uvećati za 101,2 %, a Europe smanjiti za 3,6 %. Što to konkretno znači pokazuju podatci da je 1950. stanovništvo Europe činilo 21,7 % svjetske populacije, a 2018. taj udio iznosio je 9,7 %.



