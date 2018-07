Međugorje, 24. srpanj 2018.

U crkvi sv. Jakova u Međugorju u ponedjeljak, 23. srpnja 2018. svoju zlatnu Misu proslavio je fra Karlo Lovrić. U koncelebraciji su bili Apostolski Vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Henryk Hoser, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko, župnik fra Marinko Šakota i još četrdesetak svećenika.

Na početku Svete mise zlatomisnik je zahvalio Bogu, svojim roditeljima, provinciji, rodbini i svima koji su ga pratili kroz njegov svećenički život. Posebno je zahvalio slabima i starima iz Međugorju kojima fra Karlo dijeli sakramente i koji su tom prigodom mogli doći na svetu Misu.

Fra Ante Vučković je zlatomisniku i prisutnome puku izrekao prigodnu propovijed. U svome se nagovoru osvrnuo na biblijska čitanja toga dana i povezao ih sa slavljem pedeset godina svećeništva. „Tražio sam Gospodina i on me usliša, izbavi me od straha svakoga. U njega gledajte i razveselite se da se ne postide lica vaša. Eto, jadnik vapi i Gospodin ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba.“ Fra Ante je istaknuo da David u svojim psalmima izriče zahvalu što je izbavljen od straha i sve poziva da gledaju u Onoga koji izbavlja ih svih tjeskoba. Na fra Karlovu licu se također ne vidi strah, rekao je propovjednik, zato što živi gledajući Gospodinovo lice. Gledajući vinovu lozu vidimo i trs od kojeg grozdovi primaju sok života, tako i svećenik prima svoju snagu od Krista. Gledajući svećenika vidimo Kristovo lice prema Pavlovim riječima: „Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.“

Prigodne čestitke uputili su župnik fra Marinko i provincijal fra Miljenko koji mu je tom prigodom predao službenu zahvalnicu za njegov zlatni jubilej.

Nakon svete mise slavlje se nastavilo u dvorani Ivana Pavla II. (kta/miriam)



