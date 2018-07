Garevac, 23. srpanj 2018.

Međunarodni Posavski umjetnički likovni simpozij PULS likovna je i umjetnička manifestacija koja se ove godine prvi put održala u Garevcu, malenom i živopisnom mjestu nadomak Modriče, u Bosanskoj Posavini. Simpozij PULS trajao je ukupno sedam dana, od 15. do 22. srpnja 2018. Pokrovitelj ove kulturne manifestacije bilo je Hrvatsko kulturno društvo Napredak.

Napretkova Otvorena kuća u Garevcu mjesto je i prostor unutar kojeg se odvijao ovaj izniman umjetnički i društveni događaj. Prema riječima umjetničkog voditelja likovnog simpozija PULS, akademskog slikara Ante Kajinića, iako ima formu likovne kolonije, ovo okupljanje umjetnika u Garevcu koncepcijski i sadržajno jeste likovni simpozij, kako i stoji u službenom nazivu ove kulturne manifestacije. Desetak mjeseci unazad Kajinić je koncepcijski osmišljavao kako organizirati simpozij ove vrste, dok je ideja da se jedna kulturna manifestacija ovog tipa održava baš u Garevcu potekla od Slavice Mijić Lukač, voditeljice projekta Otvorena kuća. Gospođa Mijić Lukač odranije je uključena u projekt stvaranja jednog kulturnog ambijenta i umjetničke oaze u Garevcu u čijem okrilju će se promovirati mir, dijalog, edukacija i umjetnost. U podtekstu ove ideje je želja za oživljavanjem ovog dijela Bosanske Posavine, izgradnja zajednice i obnavljanje društvenih odnosa koji su tijekom ratnih dešavanja znatno narušeni.

Da nije riječ o klasičnoj likovnoj koloniji, svjedoči i to da se tijekom sedam dana Simpozija intenzivno radilo, a u vrijeme pauza raspravljalo o umjetnosti, kroz kolokvije i neformalna druženja. Bila je to dobra prilika da se umjetnici koncentriranije i posvećenije posvete likovnoj produkciji, što je u konačnici rezultiralo respektabilnim brojem novonastalih umjetničkih radova, od slika i crteža preko skulptura i umjetničkih instalacija. Time je na najbolji način afirmirana jedna zdrava i profesionalna likovnost. I time je ovo umjetničko okupljanje uzdignuto na jednu višu razinu gdje su svi likovno i profesionalno obrazovani, čime su umjetnička energija i sinergija došle do punog izražaja. Umjetnički voditelj PULS-a Anto Kajinić ističe da se ovim simpozijem istražuje, bilježi i afirmira ono što je relevantno u suvremenoj hrvatskoj vizualnoj umjetnosti na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kajiniću je posebno drago što se ova kulturna manifestacija održava u okviru i okrilju Napretka.

Simpozij PULS posjetila je 18. srpnja ekipa BHT1 televizije, a 20. srpnja Otvorenu kuću u Garevcu i umjetnike posjetio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. U ugodnom razgovoru s umjetnicima i domaćinima kardinal Puljić se raspitivao o načinu nastanka umjetničkih djela na ovoj likovnoj manifestaciji, kao i o samom simpoziju PULS. Nakon razgovora, kardinal Puljić je pogledao do tada nastala umjetnička djela rekavši da je impresioniran onim što vidi. Umjetnici su predzadnji dan Simpozija posjetili franjevačke samostane na Plehanu i u Tolisi.

Ovaj umjetnički simpozij okupio je devet akademskih slikara i dva kipara. Na Simpoziju su sudjelovali: Mato Andrić, Dejan Duraković, Anto Kajinić, Željko Koren, Josip Mijić, Zvonimir Perak, Marko Šošić, Ria Trdin, Tomislav Zovko i Marko Živković. (kta/hkdn)



