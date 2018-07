Međugorje, 23. srpanj 2018.

Apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Henryk Hoser svoju novu službu u Međugorju započeo je u nedjelju, 22. srpnja 2018. svečanom Misom u crkvi Sv. Jakova. Veliki prostor vanjskog oltara crkve Sv. Jakova, na kojem je slavljena Misa, bio je ispunjen vjernicima prije početka nedjeljnoga večernjeg programa, a molitva krunice bila je priprava za svečanu Misu. Uz zvuke ulazne pjesme velikog zbora „Kraljice mira" na prostor oltara u procesiji su stigli mons. Hoser, apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Luigi Pezzuto, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko, međugorski župnik fra Marinko Šakota, te brojni svećenici koncelebranti. Misno slavlje počelo je čitanjem Papine bule o imenovanju koju je na talijanskom pročitao nuncij Pezzuto, a na hrvatskom župnik Šakota.

Riječi pozdrava i dobrodošlice uputio je provincijal Šteko, ističući kako ta euharistija u Međugorju ima „posebno povijesno značenje jer je s nama ovdje prvi put apostolski nuncij Pezzuto, koji u Bosni i Hercegovini izravno predstavlja Svetoga Oca i Apostolsku Stolicu". „Hvala Vam, Ekscelencijo, za ovaj dolazak i upućujem Vam najsrdačnije pozdrave dobrodošlice! Prenesite našu zahvalnost vrhovnomu svećeniku za njegovu pastoralnu zauzetost u Crkvi koja se očitovala i ovim imenovanjem", kazao je fra Miljenko Šteko koji je uputio i prigodne pozdravne riječi mons. Hoseru. „Dragi nadbiskupe Hoser! U ovome milosnom trenutku, najsrdačnije Vas pozdravljam uime svih okupljenih! Uime Franjevačke provincije u Hercegovini želim Vam blagoslovljen boravak među nama u poslanju koje Vam je povjerio Sveti Otac, papa Franjo. S dubokim poštovanjem i ljubavlju prihvaćamo Vaš dolazak koji Vam je povjerio sam rimski prvosvećenik, predsjedatelj sveopćega crkvenog zajedništva. Neka nas snaga Duha Svetoga obnovi kako bismo od večeras pod Vašim vodstvom napredovali na svome hodočasničkom putu", kazao je, između ostaloga, fra Miljenko.

Misa je slavljena na latinskom jeziku, a predsjedao je mons. Hoser. U homiliji apostolski vizitator kazao je kako Sveti Otac, sveopći pastir Crkve, uzima riječi proroka, te šalje pastire tamo gdje ljudi postoje i žive, tamo gdje se vjernici okupljaju tražeći svjetlo spasenja. „U Međugorje hodočasnici dolaze iz dalekih krajeva, iz otprilike 80 zemalja svijeta. Udaljenost – daljina – predstavlja prostor mjeren u prijeđenim kilometrima. Kako biste prošli te kilometre, potrebna je čvrsta i odlučna motivacija i potrebno je raspolagati prijevoznim sredstvima važnima za ostvarenje tih putovanja. No, riječ 'daljina' znači još nešto: daljina predstavlja egzistencijalnu situaciju mnogih koji su se udaljili od Boga, od Krista, od svoje Crkve i od svjetla koje daje smisao životu, usmjerava ga i daje mu dostojanstven životni cilj, a to je život koji se isplati živjeti. Sada možemo bolje razumjeti zašto je Sveti Otac poslao apostolskog vizitatora u Međugorje: pastoralna skrb zahtijeva da se osigura čvrstu i stalnu pratnju župnoj zajednici u Međugorju, te vjernicima koji dolaze na hodočašće, kazao je mons. Hoser.

Potom je postavio i, kako je rekao, „temeljno pitanje: zašto toliko ljudi svake godine dolazi u Međugorje?" „Odgovor koji se nameće je ovaj: dolaze kako bi susreli nekoga: da susretnu Boga, da susretnu Krista, da susretnu Njegovu Majku. A potom da otkriju put koji vodi do radosti življenja u kući Oca i Majke; i konačno da otkriju marijanski put, kao najsigurniji put. To je put štovanja Marije koji se godinama ovdje odvija, to jest, sveto bogoslužje u kojemu teče vrhunac mudrosti i vrhunac vjere, te je to, stoga, primarni zadatak Božjeg naroda", kazao je mons. Hoser, dodajući kako se uistinu radi o kristocentričnom štovanju.

„Ovako izgleda pučka pobožnost u Međugorju: u središtu je Misa, klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu, masovno pristupanje sakramentu pomirenja, i sve to praćeno ostalim oblicima pobožnosti: krunica i križni put koji su, u početku oštro kamenje pretvorili u glatke staze", kazao je u svojoj propovijedi mons. Hoser.

Na Misnome slavlju koje je označilo početak novog razdoblja za župu Međugorje i hodočasnike župnik Šakota uputio je riječi dobrodošlice. Zahvalio je nunciju, papi Franji zbog imenovanja apostolskog vizitatora te mons. Hoseru na prihvaćanju službe i dolasku u Međugorju. Potom je mons. Hoseru uručio dar župe Međugorje – Sveto pismo i cvijeće. Na misi je, uz tisuće hodočasnika, bilo 118 koncelebranata, među kojima i biskup biskupije Alessandria u Italiji mons. Guido Gallese.

Papa Franjo imenovao je 31. svibnja nadbiskupa Henryka Hosera, umirovljenoga biskupa Varšave-Praga u Poljskoj, apostolskim vizitatorom s posebnom ulogom za župu Međugorje, na neodređeno vrijeme i ad nutum Sanctae Sedis. U priopćenju Tiskovnog ureda Svete Stolice o imenovanju navodi se da je riječ isključivo o pastoralnoj službi, koja se nastavlja na misiju posebnoga izaslanika Svete Stolice za župu Međugorje, koja je bila povjerena nadbiskupu Hoseru 11. veljače 2017. godine. (kta/ika)



