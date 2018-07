Garevac, 21. srpanj 2018.

Na mjesnome groblju u posavskoj župi Garevac nadomak Modriče, na blagdan Sv. Ilije proslavljen je drugotni patron ove vjerničke zajednice. Misno slavlje uz koncelebraciju sedam svećenika predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Nazočno vjerničko mnoštvo na groblju Sv. Ilije na početku je pozdravio župnik vlč. Pavo Brajinović., prenosi portal nedjelja.ba.

Kardinal Puljić je u svojoj Misnoj besjedi govorio o liku Sv. Ilije, zaštitnika zemlje Bosne i onoga komu se ovo selo u Bosanskoj Posavini nekoć zavjetovalo. Na osobit način istaknuo je Ilijinu žrtvu koju je podnio uslijed tadašnje nepovoljne „političke klime“ i kraljice Izebele koja mu je radila o glavi zbog čega je morao bježati. „Nije ništa neobično da čovjek klone duhom, da se razočara, da počne sumnjati. Pa i sam je Isus nešto slično doživio na križu s kojega vapi: 'Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio'… No Bog nikada ne ostavlja onoga koji se u Njega uzda. Iliji kaže: 'Ustani, jedi jer je pred tobom dalek put'… Sv. Pavao Filipljanima veli: 'Sve mogu u onomu koji me jača'“, naglasio je između ostaloga kardinal te ukazao na činjenicu da čovjek živi ispunjenim životom samo onda kada se „vrati i izvrši svoje poslanje“. U tom duhu ohrabrio je nazočne vjernike da uslijed aktualnih društveno-političkih previranja ostanu stameni u vjeri i računaju s Bogom.

Između ostalih na euharistijskom slavlju sudjelovali su dopredsjednik RS-a Josip Jerković i ministar za izbjeglice i raseljena lica RS-a Davor Čordaš.

Nakon Svete mise župljani koji su došli s različitih strana svijeta zadržali su se u ugodnom razgovoru. Premda je ova vjernička zajednica pod zaštitom Marije Majke Crkve, Sv. Ilija prorok je onaj kojemu su se nekoć zavjetovali te se više ljudi okupi 20. srpnja nego li na sam dan patrona župe.

Garevac kao samostalna kapelanija nastao je 1803., a župom proglašen 1820. Prije početka posljednjega rata 1991. brojao je 2 943 vjernika, a danas ih je oko 140. (kta)



Foto: vlč. Štefan Marković

