Manila, 19. srpanj 2018.

Tri dana posta i molive kako bi zazvali Božje milosrđe na one koji čine zlo - inicijativa je koju su na Filipinima potaknuli mjesni biskupi. Crkva je institucija u koju filipinski narod ima najviše povjerenja, a njihova se vjera očituje u svakoj prilici Ovdje je riječ Božja na usnama svakog čovjeka, od najbogatijega do najsiromašnijega. Svaku stvar svi povjeravaju Bogu – tim je riječima Romeo Vital, iz Pokreta fokolara u Manili, opisao koliko je Katolička Crkva ukorijenjena u Filipine i u svakodnevni život stanovnika te zemlje u kojoj je i on rođen, i u kojoj živi.

Uostalom, Filipini su jedina katolička zemlja u Aziji, a od ukupnog broja njezinih stanovnika, kojih je više od 100 milijuna, više od 80% ih se izjašnjava katolicima. Zbog toga nije čudno što se slavi mnogo misa, i to gotovo posvuda; ne samo u crkvama nego i na ulicama, na trgovima, pa i u trgovačkim centrima. U jednom nedavnom istraživanju – napomenuo je Vital – filipinskim je građanima postavljeno pitanje u koju instituciju imaju najviše povjerenja; na prvom su mjestu istaknuli upravo Crkvu. Crkva je u ovoj zemlji institucija koja je najsposobnija za vođenje ljudi u životnim odlukama – dodao je Vital.

Svaki se službeni crkveni dokument razmatra sa svim vjernicima. Tako se dogodilo i prije nekoliko dana s dokumentom sastavljenim na kraju zasjedanja filipinskih biskupa. Poticaj da se raduju i budu radosni, da ne ostavljaju strahu posljednju riječ, ponajviše u trenutcima teškoćā i progona – sadržan u dokumentu – pročitan je tijekom propovijedi u svim crkvama u zemlji. Biskupi su, osim toga, pozvali vjernike da im se pridruže tijekom tri dana posta, molitve i prikupljanja milodara, koji će se održati od 17. do 19. srpnja, upravo kako bi zazvali Božje milosrđe i pravednost na one koji hule Boga, na one koji kleveću i lažno svjedoče, kao i na one koji ubijaju ili ubojstvo opravdavaju sredstvom za suzbijanje kriminala.

Crkva je na Filipinima također važan čimbenik za dijalog među vjerama, upravo stoga što je Azija – kako je rekao Romeo Vital – mjesto na kojemu su istovremeno nazočne velike religije, stoga može biti jedno od mjesta njihova susreta. Upravo su zbog toga Filipini i Manila izabrani za održavanje Genfesta, međunarodnoga susreta koji organiziraju mladi iz Pokreta fokolara, a koji je završio prije nekoliko dana.

Ovdje u Aziji postoji jedna uzrečica, posebno popularna među mladima, koja kaže: Ritam se ne može analizirati, on se slijedi – rekao je Vital te dodao – A ritam je Filipina, i općenito Azije, u njezinoj sposobnosti za prihvat i oblikovanje zajednice. Nadajmo se da su mladi koji su sudjelovali na Genfestu osjetili taj ritam, da su ušli u njega, i da će znati nositi ga sa sobom kada se vrate kući.

Velika je to obveza za sve, ali posebno zahtjevna upravo za mlade Filipince. Ako ljubite Krista mnogi će vas ljudi mrziti – rekao je nadbiskup Manile, kardinal Luis Antonio Tagle, na svetkovinu Blažene Djevice Marije od brda Karmela. Kardinal je istaknuo da put prema Kristu za vjernike neće biti lagan, posebice u ovo vrijeme u kojemu – kako je rekao – Bog ima mnogo konkurenata. Nasljedujući Krista – dodao je – moći ćete nositi mnogo križeva; naprotiv, nasljedovanje 'lažnoga boga' briše križ i obećava lažni put.

Katkada, oni koji se prave bogovima čine se privlačnima i zadobivaju više sljedbenika od Krista – istaknuo je kardinal Tagle te primijetio da unatoč i nedavnim napadima na Crkvu, katolici ne smiju dopustiti da ih se uključi u bilo koju vrstu sukoba. Nije nam potrebna svađa, i nije naš cilj ući u te rasprave, nego – potaknuo je kardinal – pripremite se za napade drugih, jer mi smo za Krista. (kta/rv)