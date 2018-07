Slavonski Brod, 17. srpanj 2018.

Pod geslom „Ja kročim putem zapovijedi tvojih, jer si mi prosvijetlio srce“ (Ps 119,32) svoju mladu Misu proslavio je u nedjelju, 15. srpnja 2018. fra Stjepan Hrkač, član franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda. Misu je na vanjskom oltaru u župi Sv. Dominika Savija na Koloniji uz petnaestak svećenika, brojne bogoslove, obitelj i rodbinu te mnogobrojne vjernike predvodio mladomisnik fra Stjepan. Prigodnu pjesmu mladomisniku je recitirao ministrant Ivan Kutlić.

Radostan što je to osmi po redu svećenik iz te župe, koja ima i dvojicu bogoslova; Bruno Diklića i Matiju Aušića, svoju zahvalu Gospodinu uputio je domaći župnik Josip Matanović te mladomisniku uz prigodnu riječ čestitao za taj milosni dar svećeništva. Posvjestivši mu ljepote i težine svećeničkog života ohrabrio ga je da će mu uvijek i u svemu blizu biti Gospodin u kojega je pozvan pouzdavati se. Pjevanje je animirao domoći župni zbor predvođen Brankom Perkovićem. Uz mladomisnika i župnika Matanovića na oltaru su suslavila i četvorica ovogodišnjih mladomisnika franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda: fra Ivica Pečnik, fra Leopold Palić, fra Vedran Kos i fra Andreo Tomislav Guščić, mladomisnikov odgojitelj fra Krunosal Kocijan i propovjednik fra Matija Marijić. Posluživao je đakon fra Josip Ivkić, akolit je bio bogoslov fra Mislav Lukačević, a ceremonijar bogoslov fra Gabrijel Bošnjak.

Govoreći o svećeničkog pozivu fra Matija je u prigodnoj homiliji naglasio kako Bog svojim svećenicima daje vlast da ljudima donose oslobođenje, mir, sigurnost i radost... „Ta vlast se zove služenje, u toj vlasti svaki svećenik može ljudima učiniti samo dobra, tu vlast svećenik ne prima samo za sebe, nego da je dijeli drugima. Dragi Stjepan u toj vlasti dijeliti ćeš sakramente svojim vjernicima, oslobađati od zla, liječiti, slavit ćeš svetu misu. Imat ćeš priliku činiti puno dobra. Poznajem te već dugo godina i znam da u svemu onome što ti je bilo povjereno, počevši od najjednostavnijih poslova do složenijih i težih, u svemu pristupao revno i gorljivo, pošteno, oko svega trudio davajući nesebično sebe. Želim da tako nastaviš dalje u svom svećeništvu i bit će dobro tebi, a još bolje ljudima kojima ćeš biti poslan. Svećenik je čovjek za drugoga, a ti dragi Stjepane to jesi. Budi uvijek takav i tvoje će svećeništvo zasjati na najbolji način te biti na korist i prosvijetljene ljudima“, rekao je među ostalim fra Matija. Vjernicima je posvijestio da je najbitnije prepoznati Boga u svakodnevnici, staviti ga na prvo mjesto, kako bi im u životu bio red, mir i sigurnost. Ocrtavajući život i djelo mladomisnika fra Matija je istaknuo njegovu poniznost, skromnost, dobrotu, jednostavnost, revnost gorljivost, poštenje, spremnost svakome pomoći te mu poručio da riječi iz svoga mladomisničkog gesla živi u svom svećeništvu, da uvijek bude zagledan u Gospodina, koji ga je pozvao, doveo do oltara, da kroči njegovim putem kako bi i on i svi koje mu Gospodin stavi na put bili sretni i radosni.

Među prinosim darovima, koje su u procesiji nosili mladi odjeveni u narodnu nošnju - slavonsku i bosansku bila je i misnica, koju je za mladomisnika ručno izradila njegova rođakinja Blagica Udovičič iz Tomislava, a započela ju je izrađivati kada je on odlučio krenuti u franjevce. Predivnu misnicu sa znakovima sv. Franje, koju mu je darivao župnik Matanović, nosio je mladomisnik toga dana.

Veselo je bilo i na zajedničkom ručku gdje je ravnatelj stola bio bogoslov fra Mislav. Pozdravnu riječ uputili su župnik Matanović i vlč. Miroslav Agustini, župnik mladomisnikove rodne župe u Kolibama. Vlč. Agustini čestitao je mladomisnuku na tom velikom daru Božjem u pjesničkom duhu:„Sretniji smo ovog časa od cijeloga svijeta, što te ovdje gledat mogu poput ljiljan cvijeta. Prikazao si za nas misu na oltaru, kako da zahvalimo Bogu na tom daru! Na stazama života znojit ćeš se često ponekad i jako, protiv tebe dignut će se tijelo, svijet i pakao. Ali ti se ništa ne boj, jer Krist uza Te stoji i za Tebe ćemo se uvijek moliti mi, ljubeći te tvoji!! Kako je i na toj kao i na svim mladim misama proteklih godina nazočio i brodski gradonačelnik Mirko Duspara uz prigodan dar među kojima i znakoviti navijački buket cvijeća on je čestitao mladomisniku te poželio da bude dobar i revan svećenik.

Mladoj misi prethodila je trodnevnica, koju su predvodili; prvoga dana fra Zoran Bibić, župnik franjevačke župe u Našicama, u kojoj je svoj đakonski praktikum obavljao mladomisnik, a sada će mu biti i župni vikar, drugoga dana vlč. Krešimir Čutura, župni vikar brodske župe Gospe Brze Pomoći i trećega mladomisnikov odgojitelj fra Krunoslav Kocijan. Slavlje su pjevanjem uveličali prvoga dana zbor župe iz Našica, drugoga zbor domaće župe na Koloniji i trećega bogoslovi fra Mislav i fra Gabrijel.

Fra Stjepan Hrkač je rođen je 18. rujna 1980. u Slavonskom Brodu. S roditeljima ocem Vinkom i majkom pok. Radicom te braćom Marinkom i Berislavom živio je u Kolibama do zadnjeg rata kada su u izbjeglištvu došli u Slavonski Brod u župu Sv. Dominika Savija na Koloniji. Završio je Ekonomsku školu te je osjetivši u 29. godini života duhovni poziv krenuo putem redovništva u franjevačku provinciju sv. Ćirila i Medota u Zagrebu. Prve zavjete položio je 2010. vječne 2016. Za đakona je zaređen u Zagrebu prošle godine, i đakonski praktikum obavljao u Našicama. Ove godine 9. lipnja na blagdan Srca Marijina po rukama kardinala Josipa Bozanića, zagrebačkog nadbiskupa zaređen je za svećenika. Fra Stjepan je osmi po redu svećenik iz te župe. (kta/b.l.)



