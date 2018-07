Sarajevo, 17. srpanj 2018.

Spustile su se zavjese na planetarnu sportsku priredbu koja se od 14. lipnja do 15. srpnja 2018. održavala u Rusiji, a okupila je najbolje nacionalne nogometne reprezentacije svijeta. U finalnom dvoboju, nakon što su odigrali po tri utakmice u grupnom natjecanju te bili bolji u osmini finala, četvrtfinalnim i polufinalnim susretima, sastale su se selekcija Francuske i Hrvatske. Na najvećem ruskom stadionu, koji je nekoć nosio ime Lenjin Stadion, a danas Lužnjiki, vijorile su se hrvatske šahovnice i francuske trobojke. Na kraju su se više radovali Francuzi čija je momčad slavila rezultatom 4:2. Premda ostaje žal za pobjedom ipak je ponos ono što je preplavilo srca svih onih koji s emocijama doživljavaju Lijepu našu, kockasti dres i hrvatsko ime. Tijekom mjesec dana, Hrvati su ponovno na najpozitivniji način s margina izišli u središte zanimanja svijeta. Nacionalno sivilo mnogovrsnih razdora koje je već odavno zahvatilo „narod kraljeva“ rastjerano je suncem sloge i zajedništva. Koliko će dugo ono prevladavati i hoće li moći doprinijeti da uzrastu „plodovi za život“, ovisit će o tome što Hrvati zapravo nose u svojim srcima. No, pokazalo se da „nije sve izgubljeno“.

To što su Francuzi – neki će reći nezasluženo – slavili u najvažnijoj utakmici, donekle je rastužilo hrvatsku javnost, ali istina je da bi vjerojatno svi odreda već na početku 21. Svjetskog nogometnog prvenstva potpisali srebro. Štoviše, Hrvatskoj izabranoj vrsti koja je tek kroz dodatne kvalifikacije, preko Grčke, „kupila“ kartu za Rusiju, nitko od ozbiljnih analitičara nije predviđao ulazak u finale. No, uslijedile su odlične izvedbe u nadmetanju po skupinama kada su Hrvati pokazali da se na njih mora računati. I tako je bilo! Stoga nije izgubljeno zlato, nego je osvojeno srebro – koje uistinu, nakon svega pokazanoga, ima zlatni sjaj.

Očitovali su to hrvatski nogometaši koji su „ginuli“ na terenu, a također i hrvatski izbornik Zlatko Dalić svojom stručnošću i mudrošću. Rekli bismo nakon svega da su Hrvati bili uzdignuta čela, ali s obje noge na zemlji. To se moglo iščitati u izbornikovim riječima nakon trijumfa nad velikom Argentinom (3:0) kad je izjavio: „Moramo moliti Boga da nas ne prebaci, moramo biti staloženi i disciplinirani, da naš 22. igrač bude kao prvi igrač, da bude željan igre i spreman. E, onda ćemo nešto napraviti. Nitko sretniji od mene zbog ove pobjede, ali ja moram ostati miran i sabran.“ A takav je bio i on i svi igrači, na čelu s kapetanom Lukom Modrićem koji je svoj nogometni zanat – od trnja do zvijezda – jedno vrijeme „pekao“ i na „nogometnim oranicama“ BiH te na kraju proglašen najboljim nogometašem ovoga Svjetskog prvenstva.

Dakle, oni su pokazali da se može; učinili su naciju ponosnom; na sportski su način prezentirali što znači „vjera u Boga i hrvatska sloga“. I to je – valja istaknuti – na mnogim stranama pozitivno pojmljeno i prihvaćeno. Na osobit način pokazali su to mnogi sportaši, kulturni djelatnici i druge javne osobe koje nisu Hrvati, a navijali su ili izražavali simpatije za ovu reprezentaciju. Tu posebno treba spomenuti velikog srpskog tenisača Novaka Đokovića, koji osim fantastičnih teniskih igara, pokazuje i ljudsku (kršćansku) veličinu čime je na konkretan način promotor mira i suživota na ovim prostorima.

Međutim, nakon svega jasno je kako će euforija splasnuti, a ostat će realnost života. Ponos koji su Hrvati osjetili valja pretočiti u svakodnevicu. Nogometaši su pokazali da je potrebno „igrati srcem“. Stoga prije svega valja zaviriti u to svoje srce. A to pak znači njega (o)čistiti kako bi i u javnosti moglo progovoriti. Cjelokupno raspoloženje nacije ostat će u domenu „kruha i igara“ ako pojedinac ne shvati kako zbilja nije nevažno što on u svome srcu nosi i što njega pokreće. Hrvati će – alanfordovski rečeno – „izgubiti dobitak, a dobiti gubitak“, jer ovaj trenutak ne ti trebalo propustiti. Odatle se duhovna obnova čovjeka nameće kao prvi korak u nacionalnoj strategiji sveukupne obnove. Iz nje će slijediti i lustracija i preporod društva kroz „demografsko proljeće“. Mediji, političke stranke i kojekakvi „intelektualci“ koji nisu u službi toga, jednostavno trebaju biti „zanemareni“ – ne gledati takve medije, ne glasovati za takve stranke i ne obazirati se na takve pojedince. Srebrni nogometaši zlatnoga sjaja očitovali su da je sve moguće onomu tko vjeruje i tko se ne boji uhvatiti s izazovima života.



