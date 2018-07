Banja Luka, 15. srpanj 2018.

Svečanim Euharistijskim slavljem u katedrali u Banjoj Luci, 15. srpnja 2018. svečano je proslavljena svetkovina sv. Bonaventure, patron Banjolučke biskupije i naslovnik katedrale. Misno slavlje predvodio je predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, u zajedništvu s petoricom biskupa, koji su zasjedali na upravo završenom 73. redovitom zasjedanju BK BiH, i uz koncelebraciju 25 svećenika.

Riječi srdačne dobrodošlice svima okupljenima u katedrali sv. Bonaventure uputio je biskup banjolučki mons. Franjo Komarica. Pošto je zahvalio predvoditelju Misnog slavlja kardinalu Puljiću, poimenice je pozdravio: dopredsjednika BK BiH mons. Tomu Vukšića, vojnog biskupa, dopredsjednika Slovenske biskupske konferencije mons. Alojzija Cvikla, nadbiskupa metropolita mariborskog, mons. Nikolu Kekića, vladiku križevačkog kao delegata Hrvatske biskupske konferencije i kao ordinarija grkokatolika u BiH, zatim mons. Marka Semrena, pomoćnog biskupa banjolučkog, te generalnog vikara iz Mostara mons. Željka Majića, delegata biskupa Perića. Između ostalih pozdravio je župni zbor iz Pakraca koji je došao predvođen svojim župnikom vlč. Matijom te se pridružio katedralnom banjolučkom zboru u animiranju liturgijskog pjevanja pod ravanjem s. Damjane Kovačević. Biskup Komarica napomenuo je i da je među koncelebrantima svećenik Banjolučke biskupije don Ante Vidović koji će će uskoro poći na službu u Apostolskoj nuncijaturi u Sudanu.

Na Svetoj misi sudjelovale su i redovnice: sestre Klanjateljice Krvi Kristove, misionarke ljubavi, sestre Majke Terezije – Misionarke Ljubavi, Milosrdnice sv. Vinka Paulskog, službenice Blažene Djevice Marije (grkokatolkinje) te bogoslovi i sjemeništarci i drugi vjernici.

Prigodnu propovijed uputio je biskup Komarica. „U ovom Božjem hramu, majci svih crkava naše biskupije, mi smo danas okupljeni oko Isusa Krista, utjelovljenog Sina Božjega i Spasitelja našeg i cijelog ljudskog roda. U zajedništvu smo -snagom Duha Svetoga - s brojnom kršćanskom braćom i sestrama. Duh Sveti nas sve ujedinjuje u jedan Božji narod, Kristovu Crkvu. A Crkva je zajednica otkupljenih ljudi, pripadnika raznih naroda, jezika, rasa i klasa, raznih zanimanja i uzrasta s područja cijele zemaljske kugle“, kazao je biskup Komarica ističući da je Isus „naglašavao upravo ono što je najvažnije i najvrijednije u Božjom očima: uzvratiti Bogu ljubav za ljubav, ljubeći svoje bližnje, tj. druge ljude i druga Božja stvorenja, koja je Bog stvorio zbog nas ljudi“, kazao je biskup Komarica.

„Jedan od osobito dragocjenih članova Crkve je i svetac današnjeg dana, sv. Bonaventura redovnik biskup, kardinal i crkveni naučitelj. Njega mi danas, s razlogom slavimo kao nebeskog Zaštitnika cijele naše biskupije i Naslovnika ove naše katedrale. Slave ga također osobito i članovi velikog franjevačkog Reda, kao svoga drugog utemeljitelja, nakon prvog utemeljitelja sv. Franje Asiškog. Sv. Bonaventura je živio prije 750 godina u Italiji. Bio je izuzetno nadaren, pobožan i otvoren poticajima Božjeg Duha. Završivši visoku filozofsku naobrazbu na čuvenom sveučilištu u Parizu, on se upoznao s tada već dobro rasprostranjenim i brojčano velikim i aktivnim franjevačkim Redom. Stupio je u taj Red, izvrsno završio sve teološke studije,te i sam postao učiteljem svoje redovničke braće. Bio je blag, miran, ljubazan, razborit, pobožan, veliki štovatelj Srca Isusova i Gospe Žalosne. Izabran je za vrhovnog poglavara franjevačkog Reda, te je tijekom svoje 17 - godišnje ponizne i nesebične poglavarske službe, temeljito i dalekosežno obnovio cijeli Red za njegovo dragocjeno služenje Crkvi i svijetu u brojnim zemljama diljem svijeta“, rekao je biskup Komarica.

„Osvrćući se na protekle tri decenije moga aktivnog boravka među Vama, dragim članovima Banjolučke biskupije koja mi je povjerena, usudio bih se reći da - općenito gledano - među nama ima dosta toga od duhovne ostavštine našeg nebeskog Zaštitnika, sv. Bonaventure. Bilo je i ima među nama istinskog mirotvorstva, izbjegavanja svađe i želje za osvetom, poštivanja ne samo katoličke braće i sestara iz različitih župnih ili redovničkih zajednica i međusobne solidarnosti, osobito u izuzetno dramatičnim ratnim i poratnim godinama, nego je bilo i ima i mnogo uočljive spremnosti na praštanje i pomirenje pa i na djela ljubavi prema ljudima, pripadnicima drugih Crkava i vjerskih zajednica, drugih naroda, svjetonazora, rasa i klasa. U toj hvale vrijednoj i Bogu ugodnoj praksi u vašem svakodnevnom životu bodrim vas da i ubuduće ustrajavate. Također je bilo i ima među vama brojnih, izvrsnih primjera neumorne požrtvovnosti u raznovrsnom radu na slavu i čast Božjeg imena; na duhovnu i tjelesnu korist mnoge braće ljudi; za obnovu i učvršćenje Katoličke Crkve na ovim prostorima njezine mnogostoljetne plodne nazočnosti. Primjećuje se - sve učestalije - jedno osobito djelovanje Duha Svetoga i u ovom našem okolišu, u našem gradu, biskupiji, domovini, slično kao što je bilo i u vrijeme kad je živio i djelovao naš veliki sveti Zaštitnik sv. Bonaventura. Sve veći broj članova i naše biskupijske zajednice osjeća u sebi poticaje Božjeg Duha, te sve ozbiljnije shvaćaju svoj osobni kršćanski poziv i zadatak koji su dobili u sakramentima svoga krštenja i krizme“, kazao je biskup Komarica u prigodnoj propovijedi.

Na kraju Svete mise biskup Komarica zahvalio je svima za pobožno sudjelovanje te podsjetio na povezanost na molitvenu duhovnu povezanost, koju je Banjolučka biskupija ostvarila s potpuno uništenom biskupijom Pyongyang. Kazao je da postoje vrlo pozitivni znakovi približavanja dviju Koreja te potaknuo da nastave moliti na tu nakanu. U tom duhu svi su izmolili „Molitvu sv. Franje za mir“ koja se redovito moli širom biskupije:

Gospodine, učini me oruđem svoga mira:

Gdje je mržnja, da donosim ljubav!

Gdje je uvreda, da donosim praštanje!

Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo !

Gdje je zabluda, da donosim istinu!

Gdje je sumnja, da donosim vjeru!

Gdje je očaj, da donosim nadu!

Gdje je tama, da donosim svjetlo!

Gdje je žalost, da donosim radost!

Gospodine, učini da ne tražim:

da me tješe, nego da ja tješim druge;

da ne zahtijevam da me razumiju,

nego da se trudim razumjeti druge;

da ne tražim samo da me ljube,

nego da i ja ljubim druge!

Jer tko se daruje, prima:

tko prašta, bit će mu oprošteno

i tko umire sebi, rađa se za vječni život!

Nakon Svete mise uslijedilo je čašćenje moćiju sv. Bonaventure. Brojni vjernici su se molili i u pokrajnjoj kapeli gdje su moći blaženog Ivana Merza rođenog u Banjoj Luci. (kta)



