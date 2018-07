Livno/Zagreb, 14. srpanj 2018.

U povodu plasmana Hrvatske nogometne reprezentacije u finale Svjetskoga nogometnog prvenstva osvrt na sam događaj, ali i na svoga župljanina izbornika Zlatka Dalića za Hrvatski katolički radio dao je župnik župe Svih svetih u Livnu fra Vinko Sičaja. Istaknuo je kako je taj uspjeh važan i za Hrvate u BiH, jer se „dogodilo nešto što nas je vratilo nama samima, po čemu se prepoznajemo i što nas može podići. Može nam vratiti nadu". Posebno je istaknuo činjenicu kako ovih dana odjekuju riječi: zajedništvo, poniznost, rad, trud, znoj, zahvalnost, vjera u sebe, vjera u Boga, k tomu i osjećaj da svatko svakoga voli. „To treba postati stvarnost u svim segmentima našega života", rekao je fra Vinko.

Govoreći pak o izborniku Daliću rekao je kako je on ovih dana „veliki propovjednik", jer šalje evanđeoske poruke, a to su poruke ne samo za ovo sada vrijeme, nego poruke za cijeli život svakog pojedinca, svake obitelji, svakog naroda, i svijeta. Dalićeva obitelj je ponizna obitelj, žive skromno i tiho, samozatajno. Kuća im je među najbližima našem samostanu na Gorici, gdje je Zlatko odrastao uz crkvu, bio je i ministrant. Tu, u blizini samostana usisao je temeljne vrijednosti, a ono što vjeruje pretočio je u stvarnost svoga života, i to živi. To je primjer svima nama, kako bismo trebali činiti: vjeru pretočiti u život, da naš život i vjera, naša djela, misli, riječi budu odraz onoga što vjerujemo. To je zajamčeni uspjeh i takvi ljudi neće zapasti u neke bezizlazne situacije i ništa ih neće omesti da odustanu od onoga najvažnijega - zahvalnosti Bogu, smatrajući da je sve što imaju Božji dar, rekao je o. Sičaja, te dodao se nakon utakmica, pobjeda reprezentacije, oglase crkvena zvona, a franjevci se raduju s narodom na trgu. (kta/ika)