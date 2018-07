Banja Luka, 14. srpanj 2018.

U zgradi Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci, 13. i 14. srpnja 2018. održano je 73. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Predsjedao je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik BK BiH, a sudjelovali su svi članovi Biskupske konferencije BiH. Na zasjedanju su također sudjelovali delegat Hrvatske biskupske konferencije mons. Nikola Kekić, vladika križevački, i dopredsjednik Slovenske biskupske konferencije mons. Alojzij Cvikl, nadbiskup metropolit mariborski.

Tijekom zasjedanja s biskupima se susreo i apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto koji je s pastirima mjesnih Crkava razgovarao o pronalaženju najboljih odgovora na aktualne migracijske izazove počevši od onemogućavanja povratka prognanih i izbjeglih preko odlaska brojnih, posebno mladih ljudi u inozemstvo do sve većeg priliva migranata iz dalekih zemalja.

Biskupi su saslušali izvješća svojih delegata: s plenarnog zasjedanja Talijanske biskupske konferencije održanog od 21. do 24. svibnja u Rimu; s Predsinodalnog susreta održanog od 13. do 24. ožujka u Rimu; sa Susreta generalnih tajnika biskupskih konferencija u Europi održanog od 29. lipnja do 2. srpnja na Cipru; sa Susreta osoba zaduženih za medije i glasnogovornika biskupskih konferencija u Europi održanog od 26. do 28. lipnja u Rimu; s blagoslova novog sjedišta Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda upriličenog 1. srpnja u Novom Sadu te s Foruma o trgovini ljudima održanog od 4. do 6. srpnja 2018. u Rimu.

U skladu sa smjernicama prefekta Kongregacije za evangelizaciju naroda kardinala Fernanda Filonija i na prijedlog Misijske središnjice u BiH, biskupi su odlučili proglasiti Misijsku godinu koja će započeti u listopadu 2018. godine i završiti misijskim mjesecom listopadom sljedeće 2019. godine. U vezi s Misijskom godinom uputit će svoju posebnu poslanicu.

Pošto su saslušali izvješće predsjednika Organizacijskog odbora za pripravu Obiteljskog dana u BiH, koji će se održati u nedjelju, 29. srpnja u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu, biskupi i ovom prigodom pozivaju sve obitelji i sve druge vjernike da svojim dolaskom na ovo obiteljsko okupljanje iskažu zajedništvo u vjeri i molitvi.

Biskupi su saslušali Godišnje izvješće o djelovanju Caritasa BiH. Upoznati su s provedbom brojnih projekata, programa i aktivnosti Caritasa BiH i dijecezanskih Caritasa. Također su informirani da je smanjen broj donacija za karitativne aktivnosti zbog sve manjeg zanimanja partnera i donatora za Bosnu i Hercegovinu. Zahvaljuju svim karitativnim djelatnicima te pozivaju sve vjernike na molitvu za brojne dobre ljude koji su im pomagali u teškom ratnom i poratnom vremenu i koji ih ni danas ne zaboravljaju. Također potiču sve da uvijek imaju otvoreno srce za sve ljude koji su u velikoj potrebi u siromašnim zemljama ili u njihovu okruženju. Također su saslušali i prihvatili Izvješće Nadzornog vijeća Caritasa Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Biskupi su raspravljali o pastoralnim izazovima u svjetlu sadašnjeg demografskog stanja Hrvata katolika u BiH. Zahvalni su svim svećenicima, redovnicima, redovnicama i svima koji s njima surađuju na planu evangelizacije, katehizacije učenika osnovnih i srednjih škola, animiranja mladih kroz razne aktivnosti, priprave budućih bračnih parova, praćenja katoličkih obiteljskih zajednica kroz seminare i duhovne obnove, brige za iseljenike, promicanja socijalnog nauka Crkve... Sve njih potiču da svojom zauzetošću pomognu vjernicima pronaći duhovni smisao i hrabrost za ostanak na ovim prostorima jer su jedino tu svoji na svome.

Biskupi su upoznati s odlukom Kongregacije za ustanove posvećenog života i Družbe apostolskog života da se sadašnji članovi trapističkog samostana - nekoć Opatije „Marija Zvijezda“ u Banjoj Luci - povjeravaju brizi - osim Generalnog opata Trapističkog Reda - također i neposrednoj brizi i nadležnosti biskupa ordinarija Banjolučke biskupije.

Sa svoga zasjedanja biskupi su uputili Poruku članovima svojih biskupijskih zajednica u vezi s listopadskim Općim izborima u Bosni i Hercegovini 2018. godine. Također pozivaju sve koji se nisu registrirali za izlazak na izbore da to učine u predviđenom roku.

Na svetkovinu sv. Bonaventure, nebeskog zaštitnika banjolučke biskupije i naslovnika katedrale, 15. srpnja biskupi će slaviti svečanu Euharistiju. Svetu misu predvodit će kardinal Puljić, a propovijedati mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki.



Banja Luka, 14. srpnja 2018.

Tajništvo BK BiH



Poslušajte:



foto