Banja Luka, 13. srpanj 2018.

Na početku 73. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, koje je započelo petak, 13. srpnja 2018. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci, pozdravnu riječ uputio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik BK BiH. Pozdrav kardinala Puljića prenosimo u cijelosti:

Na početku ovog 73. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pozdravljam domaćina ovog zasjedanja mons. Franju Komaricu, banjolučkog biskupa, i sve njegove suradnike koji će, kao i svaki put do sada, biti gostoljubivi domaćini. Od srca zahvaljujem na gostoprimstvu.

U svoje ime i u ime svih biskupa pozdravljam i zahvaljujem na prisutnosti apostolskom nunciju u BiH mons. Luigiu Pezzutu. On će nam se obratiti na zasjedanju svojom porukom.

Pozdravljam delegate na ovom zasjedanju:

- mons. Nikolu Kekića koji sudjeluje na ovom zasjedanju u dvostrukoj ulozi: kao delegat Hrvatske biskupske konferencije i kao sudionik jer na ovim prostorima ima svoj vikarijat sa sjedištem na području Banjolučke biskupije.

- nadbiskupa metropolita mariborskog mons. Alojzija Cvikla, delegata Slovenske biskupske konferencije. Dobro došli!

Na poseban način pozdravljam i članove naše BK: mons. Tomu Vukšića, vojnog ordinarija i dopredsjednika naše BK; mons. Ratka Perića, biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog, mons. Peru Sudara, pomoćnog vrhbosanskog biskupa; mons. Marka Semrena, pomoćnog banjalučkog biskupa, i mons. Ivu Tomaševića generalnog tajnika BK BiH.

Već smo usuglasili dnevni red našeg ljetnog zajedanja. Redovno se osvrnemo na zaključe s prošlog zasjedanja kao i na pojedine točke koje je Stalno vijeće BK BiH smatralo potrebnim, iznijeti na ovo zajedničko zasjedanje. Čut ćemo izviješća naših delegata te razmotriti važnije pristigle dopise. Tijekom ljetnog zasjedanja u središtu je Caritasa BiH pa ćemo zajednički promotriti rad i pitanja u vezi s karitativnim djelovanjem.

Ne mislimo se tijekom zasjedanja posebno baviti društveno-političkom stvarnošću, ali ćemo pozvati narod da ostvari svoje demokratsko pravo i dužnost izlazeći na predstojeće izbore.

Kao biskupi svjesni smo da je naše poslanje stajati na načelima vjere i morala i evangelizirati sadašnju stvarnost boreći se za čovjeka, njegova ljudska i građanska prava kao i za čovjekovo dostojanstvo. Raduje nas da mnogi prepoznaju zauzimanje Crkve na ovim prostorima koja je iz rata izašla dostojanstvena u borbi za pravdu i mir. Uvjeren sam da je u tom nastojanju neće spriječiti ni pojedine zlobne strategije stvaranja negativnog ozračja i blaćenja Crkve. U isto vrijeme svi mi u Crkvi trebamo biti svjesni potrebe trajnog ispitivanja vlastite savjesti kako bi bili otvoreni poticajima Duha Svetoga i izvršili svoje poslanje u služenju Bogu i bližnjima posebno onima koji su u potrebi.

Zabrinjavajući su podaci o demografskom stanju, posebno kada su u pitanju katolici, koji su najvećim dijelom Hrvati. Zabrinuti smo i nebrigom kada je riječ o zaštiti obitelji i naravnog prava svake obitelji. Tužno je vidjeti da je pojedinim diplomatima i nekim domaćim političarima važnija razne „parade“ nego zaštita čovjeka i njegovih prava posebno kada je u pitanju pravo da ljudi od svoga rada žive i svoju obitelj uzdržavaju. Zato smo predvidjeli kao točku dnevnog reda razmišljanje o pastoralnim izazovima u svjetlu trenutnog demografskog stanja Hrvata katolika u BiH.

Svi mi stojimo pred pitanjem, kako ozdravljati javno mnijenje koje ubija svojim beznađem. Na žalost, gotovo sve se ispolitiziralo pa, ako nećeš misliti i govoriti kao stranka na vlasti, možeš dobiti čak i SMS poruku da će te progutati noć. Nije i ne smije biti stranka važnija od naroda i od čovjeka. Nedopustivo je da se, nakon izlaska iz jednoumlja, uporno nameće troumlje umjesto da se sve pozitivne snage u svakom narodu i u cijelom našem društvu, sa svim bogatstvom u različitosti, ujedine na putu dobra doprinoseći svaka na svom planu i u slobodnoj suradnji boljitku svakog čovjeka, svakog naroda i svih ljudi na svim prostorima u ovoj zemlji Bosni i Hercegovini koju nam je Bog podario u svom božanskom promislu.

Raduje me da smo ovih dana mogli doživjeti da je sport napokon skinuo s dnevnog reda sumorne političke teme pa je nastala jedna pozitivna klima zahvaljujući uspjesima reprezentacije Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Razumljivo je da i mi u Bosni i Hercegovini pratimo ta zbivanja i da nas ispunjaju radošću i ponosom jer su tamo također ljudi i vjernici s ovih prostora počevši od izbornika do pojedinih vrlih igrača. Raduje me kada to doprinosi zajedništvu unutar hrvatskog naroda, ali i zajedništvu s drugim narodima i s drugim ljudima s kojima dijelimo ove prostore. Ne kaže narod uzalud da je podijeljena radost dvostruka radost.

U ovoj uvodnoj riječi ne želim iznositi analizu stanja, nego samo spomenuti pojedine teme. Na nama je da bratski surađujemo i pošaljemo pozitivnu evanđeosku poruku našim vjernicima kao i svim ljudima dobre volje. Neka nam u tome pomogne zagovor blažene Djevice Marije i blaženog Ivana Merza koji se rodio i rastao u ovom gradu.