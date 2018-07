Vatikan, 8. srpanj 2018.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnji tekst Evanđelja (usp. Mk 6, 1-6) prikazuje Isusa koji se vraća u Nazaret i u subotu počinje učiti u sinagogi. Otkad je iz njega otišao i počeo propovijedati po obližnjima sela i zaseocima, nijednom nije kročio u svoje rodno mjesto. Sada se vratio. Čitavo se mjesto okupilo da sluša tog sina iz naroda čija se slava o mudrom učitelju i moćnom iscjelitelju sada proširila Galilejom a i šire. Ali ono što je trebalo uroditi uspjehom pretvorilo se u odlučno odbijanje, do te mjere da Isus nije mogao ondje učiniti nijedno čudo, već tek nekoliko ozdravljenja (usp. r. 5). Dinamiku tog dana detaljno je rekonstruirao evanđelist Marko: stanovnici Nazareta najprije slušaju i čude se; zatim se zbunjeno pitaju: „odakle to ovome", odakle mu ta mudrost?; i na kraju se sablazne, jer prepoznaju u njemu drvodjelju, Marijinog sina, koji je odrastao među njima (rr. 2-3). Stoga Isus zaključuje izrazom koji je postao poslovičan: „Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju" (r. 4).

Zapitajmo se: kako to da Isusovi sumještani prelaze sa čuđenja na nevjeru? Oni uspoređuju skromno Isusovo porijeklo i njegove sadašnje sposobnosti: on je drvodjelja, nije se obrazovao, a ipak propovijeda bolje od pismoznanaca i izvodi čuda. I namjesto da se otvore stvarnosti, oni se sablažnjavaju. Prema stanovnicima Nazareta, Bog je previše velik da bi se spustio i govorio preko tako jednostavnog čovjeka! To je sablazan utjelovljenja: zbunjujući događaj utjelovljenja Boga koji je postao čovjekom, koji razmišlja ljudskom umom, djeluje i radi ljudskim rukama, ljubi ljudskim srcem, Boga koji naporno radi, jede i spava poput svakog od nas. Sin Božji stubokom mijenja sve uvriježene obrasce: nisu učenici oprali Gospodinu noge, već je Gospodin oprao noge učenicima (usp. Iv 13, 1-20). To je razlog sablazni i nevjere ne samo u to doba, već u svim dobima, pa i danas.

Preokret koji je izveo Isus njegove negdašnje učenike a i nas danas obvezuje na osobno i zajedničko preispitivanje. I u našim se danima, naime, može dogoditi da gajimo predrasude koje nas sprječavaju da shvatimo stvarnost. Ali Gospodin nas poziva da zauzmemo stav poniznog slušanja i poučljivog čekanja, jer nam se Božja milost često predstavlja na iznenađujuće načine, koji se ne podudaraju s našim očekivanjima. Sjetimo se zajedno, na primjer, Majke Terezije iz Kolkate. Ta mala sestra – koja nikome nije vrijedila ni pišljiva boba – prolazila je ulicama i s njih sklanjala umiruće da bi umrli dostojanstvenom smrću. Ova mala redovnica je svojom molitvom i svojim radom činila čudesa! Jedna mala žene donijela je revoluciju u karitativno djelovanje u Crkvi. To je primjer iz naših dana. Bog se ne prilagođava predrasudama. Moramo nastojati otvoriti srce i um, kako bismo prihvatili Božju stvarnost koja nam dolazi ususret. Riječ je o tome da imamo vjere: nevjera je prepreka Božjoj milosti. Mnogi krštenici žive kao da Krist ne postoji: ponavljaju geste i znakove vjere, ali njima ne odgovara stvarno prianjanje uz Isusovu osobu i njegovo evanđelje. Svaki kršćanin – svi mi, svaki od nas – pozvan je produbiti ovu temeljnu pripadnost, nastojeći je svjedočiti dosljednim životnim ponašanjem, čija će nit vodilja uvijek biti ljubav.

Molimo Gospodina da, po zagovoru Blažene Djevice Marije, razbije tvrdoću srcâ i uskogrudnost duhova, da budemo otvoreni njegovoj milosti, njegovoj istini i njegovu poslanju dobrote i milosrđa, koje je upravljeno svima i ne isključuje nikoga.



Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre, jučer sam u Bariju zajedno s patrijarsima Crkvi Bliskog istoka i njihovim predstavnicima proslavio Dan molitve i razmišljanja za mir u tom dijelu svijeta. Zahvalan sam Bogu za taj susret koji je bio rječiti znak jedinstva kršćanâ i na kojem je Božji narod oduševljeno sudjelovao. Još jednom zahvaljujem braći poglavarima Crkvi i svima onima koji su ih predstavljali; njihovo držanje i njihova svjedočanstva doista su djelovali pobudno na mene. Hvala nadbiskupu Barija, poniznom bratu i služitelju, suradnicima i svim vjernicima koji su ih pratili i podupirali molitvom i radosnom prisutnošću.

Danas se slavi Nedjelja mora, posvećena pomorcima i ribarima. Molim za njih i za njihove obitelji kao i za kapelane i volontere Apostolata mora. Posebno bih htio spomenuti one koji na moru žive i rade u uvjetima nedostojnim čovjeka; kao i one koji nastoje osloboditi more od zagađivanja.

Vidim brazilske zastave… Pozdravljam Brazilce, samo hrabro, pobijedit ćete drugi puta!

Svima želim ugodnu nedjelju. Molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i do viđenja!

