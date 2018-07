s, 11. srpanj 2018.

Ovisno o situaciji i njezinu ishodu za nekoga se kaže da se zadesio „u pogrješno vrijeme na pogrješnom mjestu“, odnosno da je „u pravo vrijeme bio na pravome mjestu“. Međutim, vjernički pogled na svijet nuka nas prvotno vidjeti što čovjek čini, a ne kada i gdje to čini. Za nanositi sebi i(li) drugomu zlo ne postoji „pravo vrijeme“, kao što nikada nije „pogrješan trenutak“ raditi za dobrobit pojedinca i društva. I samo onda kada je usmjeren na dobro čovjek smije biti radikalan do kraja – kako je to pokazao Isus Krist: radikalan u ljubavi, do križa. Svako drugo ustrajavanje u stavovima, mišljenjima i činima, predstavlja izraz osobne slabosti koja ljude sputava u ostvarenju punine života djece Božje. Primjerice, onaj tko ne može oprostiti i tražiti oproštenje nego navodi „razloge“ zašto bi to najprije trebao učiniti netko drugi (pa čak i u ispovijedi) te u tome uporno ostaje, jasno je da nije shvatio bit kršćanske vjere i evanđeoske poruke. Iz ove perspektive razvidno je kako je svaki trenutak istinski kairos – pogodno vrijeme, za činiti dobro. No, povijest čovječanstva pokazuje da ljudi nerijetko ne misle tako. Na tom je tragu i razlog zašto rimski prvosvećenik ne može doći u Srbiju.

S obzirom na to da je Papa, a osobito ovaj Franjo – koji jedo sada u 23 apostolska putovanja bio u 34 države – magnet za sve svjetske medije, rado bi ga u svojoj sredini ugostile mnoge države. Poglavito zemlje koje su „na marginama“ ili „u razvoju“. O tome dobro iskustvo imamo i mi u Bosni i Hercegovini koju je posjetio 6. lipnja 2015. Dakako, svjestan je toga i srbijanski državni vrh koji već nekoliko godina potencira dolazak Svetoga Oca u Srbiju. Međutim, tomu se protivi Srpska pravoslavna Crkva (SPC). Izričito je to spomenuo srpski patrijarh Irinej u izjavi za Blic nakon što je u ovoj državi, 30. lipnja i 1. srpnja 2018., boravio državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin. „O dolasku pape nijednu reč nismo razmenili. Ostajem pri stavu da još nije vreme za njegov dolazak“, rekao je patrijarh.

Mediji su odmah izvukli tri teme kao „kamenje spoticanja“ te naveli: Jasenovac, Bl. Stepinca i događaje iz 1990-ih. Navodno, SPC traži najprije od Pape ispriku za zlodjela koja su tijekom Drugog svjetskog rata počinile ustaše u logoru Jasenovac – jer je, kako kažu, i „određeni broj svećenika sudjelovao u zločinima“. Zatim, problematičan je i proces kanonizacije zagrebačkog kardinala Bl. Alojzija Stepinca budući da i njega tretiraju kao „ustaškog zločinca“. I naposljetku, smatraju da je Katolička Crkva bila „perjanica odvajanja Hrvatske od Jugoslavije“ te je k tomu sada, nakon operacije Oluja 1995., u Srbiji mnogo pravoslavnih izbjeglica iz Hrvatske.

Sveukupno gledano, premda se narodi na ovdašnjim prostorima ne mogu pohvaliti samokritičnošću i „pročišćavanjem pamćenja“, odviše je razvidno kako je na tom polju srpska dominantna misao „apsolutni prvak“ koji se odlikuje amnezijom – zaboravom vlastitih zlodjela iz prošlosti, te mitomanijom – pravljenjem mitova od svojih stradanja. Svjedoči tomu tema logora Jasenovac i – uz neizmjerni pijetet prema žrtvama – govor o stradanju „milijun Srba“ i sudjelovanju katoličkih svećenika u činjenju zločina, jer ni za jedno ni za drugo nema ama baš nikakvih dokaza. I k tomu, zlodjela u Jasenovcu jasno i glasno Hrvati i Katolička Crkva osudili su nebrojeno mnogo puta. Na drugoj pak strani, nikada se među srpskim pravoslavnim svećenstvom, narodom ni narodnim vođama, ne može uopće čuti priznanje da su Srbi u Drugom svjetskom ratu činili zločine i to masovnih razmjera te skoro „istrijebili“ katolike iz istočne Bosne, a cjelokupna Banjolučka biskupija tako je stradala da su ugašene župe: Bosanski Petrovac, Devetina, Gumjera, Krnjeuša, Kunova, Miljevac, Novi Martinac, Rakovac, Stara Dubrava i Šibovska.



