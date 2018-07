Zagreb/Sesvetska Sopnica, 10. srpanj 2018.

"Vratimo nadu zavičaju" bilo je geslo prve manifestacije Kulturno-vjerska baština Hrvata Bosne i Hercegovine koja se 7. i 8. srpnja 2018. održala u Zagrebu i privukla više od 20 zavičajnih zajednica i udruga Hrvata iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Prvoga su dana u sjedištu Hrvatske matice iseljenika predstavnici zavičajnih udruga i drugi uzvanici iz vjerskog, kulturnog i javnog života grada Zagreba imali priliku za susret s kardinalom Vinkom Puljićem, nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim, te gospodinom Draganom Čovićem, hrvatskim članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Visoke goste su u velikoj dvorani Matici iseljenika u ime okupljenih te organizatora i domaćina skupa pozdravili Mijo Marić, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika i predsjednik Udruge bosanskih Hrvata Prsten i samostansko-župni vikar u Sesvetskoj Sopnici i koordinator Organizacijskog odbora manifestacije fra Stipo Karajica izrazivši im srdačnu dobrodošlicu.

Drugi dan susreta započeo je svečanim mimohodom zborova i KUD-ova u narodnim nošnjama svojih zavičaja iz mjesne Osnovne škole, pa sve do samostansko-župne crkve, te euharistijskim slavljem pred više od 2000 vjernika koje je predvodio kardinal Puljić, a koncelebriralo je 14 svećenika. Misu je pjevanjem uveličao zbor Anima Una, a prenosile su je televizija Laudato te Hrvatski katolički radio.

Prisutne je na početku programa, u ime domaćina, Franjevačkoga samostana svetog Ilije, pozdravio fra Božo Lujić, gvardijan.

"Radostan sam što možemo biti domaćini ovoga okupljanja kao znaka osvježavanja sjećanja na zavičaj - ne samo kao komada zemlje, nego i neba i vlastite duše te tako potvrditi višestoljetnu franjevačku tradiciju po kojoj su samostani bili žarišta očuvanja vjere, kulture i narodnog identiteta", rekao je fra Božo Lujić.

Kardinal Puljić u poticajnoj se propovijedi dotaknuo važnosti zajedništva i svijesti o identitetu i korijenima, pozvavši pritom vjernike da se odreknu oholosti i budu ponizni.

"Ne smijemo zaboraviti da je naša snaga kroz povijest bila hrabro nositi svoj križ. Mi moramo odgajati generaciju koja je spremna činiti to, koja se ne bori života, koja je sposobna suočiti se s izazovom života, a to ćemo učiniti svojim primjerom", istaknuo je, među ostalim, kardinal i upozorio da se ne ostavljaju i zaboravljaju stari na ognjištima.

"Bez obzira na to gdje pošli, čuvajte pamćenje svojih korijena iz kojih ste nikli jer narod koji zaboravi svoje korijene nema budućnost. Moramo znati voljeti i život jer onaj koji njiše kolijevku, taj gradi budućnost. Moramo znati i voljeti svoje. Ako to ne znamo, nemojmo se ljutiti ako to drugi ne voli. Moramo znati voljeti svoj identitet, svoje korijene, žrtve koje su ugrađene u našu prošlost pa ćemo ostaviti u baštinu lijepo pamćenje da znaju naši unuci i praunuci: hvala im što su živjeli i što su to blago vjere i kulture prenijeli na nas. To ponesite u život", zaključio je kardinal Puljić i izazvao pljesak okupljenih.

Na kraju Mise sopnički župnik i definitor Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić je u osobno ime, zatim okupljenih vjernika i franjevaca koji pastoralno djeluju u ovoj župi, kao i u ime opravdano spriječenog nazočiti ovom slavlju provincijala Bosne Srebrene fra Joze Marinčića pozdravio i zahvalio svima koji su doprinijeli da se ova manifestacija i dogodi, u prvom redu organizatorima Hrvatskoj matici iseljenika, UBH Prsten, Župi BD Marije Anđeoske i Zavičajnim zajednicama Hrvata Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj te pokroviteljima Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gradonačelniku Milanu Bandiću i Gradu Zagrebu, ali i brojnim drugim fizičkim i pravnim osobama, udrugama, volonterima i dobročiniteljima.

"Želio bih podijeliti jednu misao s vama iz Psalma 37: 'Nek’ se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim! Nek’ mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada'. Nadam se da to neće biti samo dva dana, nego bi bilo lijepo da je 365 dana hrvatskoga zajedništva u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Onda će se vidjeti prava povezanost nas i naših zavičaja", rekao je fra Zdravko.

Druženje je nastavljeno u velikom šatoru u župnom dvorištu uz prigodne pozdrave od strane visokih i dragih gostiju Zdravke Bušić, izaslanice premijera i sabora Republike Hrvatske, Milana Bandića, gradonačelnika Grada Zagreba, Zvonke Milasa, državnog tajnika u Središnjem Državnom uredu za Hrvate izvan RH, Dragana Čovića, Hrvatskog člana Predsjedništva BiH i predsjednika HDZ-a BiH, Mije Marića, ravnatelja HMI i fra Stipe Karajice, koji je u ime organizatora ovakve prve manifestacije pred okupljenima naglasio: "Dani Kulturno-vjerske baštine Hrvata Bosne i Hercegovine, Zagreb 2018. se priređuju s ciljem međusobnog povezivanja u Hrvatskoj i izvan njezinih granica, upoznavanje zajedničke tradicije, kulture i nošnje; unapređenje kulturnih, obrazovnih, gospodarsko-socijalnih i drugih životnih zanimanja raseljenih bosanskohercegovačkih Hrvata te pružanja potpore Hrvatima u BiH, u jačanju i očuvanju nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta, posebno u pojedinim zemljama gdje Hrvati privremeno ili trajno žele živjeti".

Poslije upućenih riječi druženje je nastavljeno uz pripremljeno jelo, piće i nastupe kulturno-umjetničkih društava iz cijele Bosne i Hercegovine te glazbenim programom u kojemu su sudjelovali Miroslav Škoro i tamburaški sastav Tamburix. Cjelokupni program manifestacije vodila je Ljiljana Vinković, djelatnica HRT-a pod ravnanjem scenariste i redatelja manifestacije Vladimira Kuraje. Bili su to dani u kojima je Zagreb doista bio središte Hrvata iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. (kta/j.t.)



