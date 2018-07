Zagreb, 7. srpanj 2018.

Povodom preseljenja Hrvatskoga katoličkog radija na Ksaver i integracije u Hrvatsku katoličku mrežu u programu radija gostovali su predsjednik HBK, zadarski nadbiskup Želimir Puljić, predsjednik Odbora HBK za medije riječki nadbiskup Ivan Devčić, Anita Malenica iz Agencije za elektroničke medije, Ravnatelj Mreže mons. Fabijan Svalina, te glavni urednik Mreže Siniša Kovačić.

„Među čudesnim stvarima koje su se dogodile u 21. stoljeću jest i ova Mreža. Hrvatska katolička mreža jest medij u kojem je naglašeno hrvatsko i katoličko, a njena je prvenstvena služba evangelizacija”, istaknuo je nadbiskup Puljić. Uputio je blagoslov na rad svih djelatnika, poželjevši da Gospodin blagoslovi želju da se ovdje stvara zajedništvo. „Preko tog zajedništva svjedočimo ono za što nas je Gospodin ovlastio – da i ovim medijima potičemo ljude na dobro”, zaključio je predsjednik HBK.

Nadbiskup Devčić je podsjetio na sudjelovanje Crkve u medijskom prostoru, istaknuvši da Crkva prednjači u korištenju i stvaranju medija. „Tijekom povijesti Crkva je koliko god su joj to okolnosti dozvoljavale išla ukorak s medijima prepoznajući u medijima saveznika, a ne protivnika”, rekao je mons. Devčić, dodavši da je i Crkva sama medij koji posreduje Božju riječ, Božju poruku spasenja čovjeku u svakome vremenu. „Crkva se trudi naći prikladan jezik i načine kako Radosnu vijest Evanđelja navijestiti čovjeku da se on u njoj prepozna, da u njoj otkrije svoje mjesto, svoju ulogu, da otkrije koliko ga Bog ljubi. Mreža postoji i zbog toga da bi Crkva mogla što bolje ispunjavati svoje poslanje u svijetu”, naglasio je predsjednik Odbora HBK za medije.



Da treba postojati više različitih medija kako bi konzumenti mogli posegnuti za onime što ih zanima, smatra Anita Malenica iz Agencije za elektroničke medije, koja je čestitala na novim prostorima Mreže i poželjela uspjeh u radu svim djelatnicima. „Činjenica da u Hrvatskoj živi više od 85% vjernika koji se deklariraju kao kršćani, katolici govori o tome kako postoji platforma na kojoj se može približiti ljudima. Jako je važno da Crkva ima način doprijeti do svojih vjernika”, istaknula je Malenica. „Naš je zadatak da damo zakonski okvir u kojem se može djelovati. U nama ćete uvijek imati saveznike, mjesto gdje se možete obratiti, surađivati, natjecati se za sredstva za pluralizam”, zaključila je Malenica.

Ravnatelj mreže mons. Fabijan Svalina naglasio je da je smisao uspostavljanja ove Mreže evangelizacija, da Mreža bude ona koja će vjernicima upućivati Radosnu vijest Evanđelja. Glavni urednik mreže Siniša Kovačić posebno se zahvalio svim slušateljima na podršci. Spomenuo je česte kritike upućene Crkvi da nije pronašla način kako se približiti mladima, no sada se to postojanjem Mreže mijenja. „Dok se planiramo približiti tom zlatnom klasju, moramo se zahvaliti i hrastovoj šumi naših slušatelja koji su uistinu svakodnevno uz nas”, istaknuo je Kovačić. (kta/d.t.)



foto