Zagreb, 7. srpanj 2018.

U četvrtak, 5. srpnja 2018. u jutarnjim satima preselio se k Ocu vječnom don Ivan Matijević, član Hrvatske salezijanske provincija sv. Ivana Bosca.

Don Ivan je preminuo u 72. godini života, 52. godini redovništva i 45. godini svećeništva. Umro je kao ispovjednik u župi Duha Svetoga i svetištu Svete Mati slobode u Zagrebu, te kao misionar u Hrvatskoj katoličkoj misiji Novo Mesto u Sloveniji.

Oproštajna euharistija od don Ivana Matijevića bila je u petak, 6. srpnja kod večernje Svete mise u svetištu Svete Mati slobode u Zagrebu gdje je don Ivan kao župni vikar djelovao u pastoralu, dok je nedjeljom odlazio u Novo Mesto u Hrvatskoj katoličkoj misiji.

Sprovodni obredi bit će na Mirogoju u ponedjeljak, 9. srpnja u 14.10 sati. Sveta misa zadušnica služit će se u svetištu Svete Mati slobode oko 16 sati.

„Hvala mu za svjedočanstvo molitve i vjere. Neka ga Gospodin primi u svoje kraljevstvo i podari nagradom za svako dobro koje je učinio“, napisano je na mrežnoj stranici Hrvatske salezijanske provincije.

Kako piše povjesničar Franjo Marić, don Ivan Matijević rođen je 18. travnja 1947. u obitelji Marijana i Jele r. Jozinović u mjestu i župi Globarica pokraj Žepča koja je tada bila dio župe Radunice. Osnovnu školu od I. do IV. razreda pohađao je u rodnoj Globarici, a od V. do VIII. u Maglaju. Poslije završene osnovne škole odlazi u Križevce (Hrvatska), gdje završava klasičnu gimnaziju. U Križevcima 1966. godine polaže i prve zavjete. Studij teoloških znanosti upisuje i završava u Zagrebu. Za svećenika Hrvatske salezijanske provincije zaređen je 29. lipnja 1974. u Zagrebu. U prvim godinama svećeništva bio je na službi u Rudešu (župa sv. Ane) – Zagreb, a zatim u riječkim župama „Kosi toranj“ i sv. Josip. Poslije ovih službovanja odlazi na Salezijansko sveučilište u Rim na poslijediplomski pastoral. Nakon toga službuje u Podsusedu i Ivanovu Selu do 1991., a onda odlazi u Nürnberg (Njemačka), gdje ostaje do 1996. Po povratku iz Njemačke preuzima župničku službu u župi Končanica (općina Pakrac). Od 2006. do 2008. djeluje na Knežiji (Zagreb) u župi Marije Pomoćnice kršćana u svojstvu vikara i ekonoma, zatim u župi sv. Martina u Belom Manastiru. Nakon toga djelovao je kao ispovjednik u župi Duha Svetoga i svetištu Svete Mati slobode u Zagrebu, te kao misionar u Hrvatskoj katoličkoj misiji Novo Mesto u Sloveniji. Ivan potječe iz obitelji koja je dala još jednog svećenika salezijanca, don Stipu, i dvije časne sestre, Maru i pokojnu sestru Anu. (kta)