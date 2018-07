Ivankovo, Vinkovci, 7. srpanj 2018.

Hrvatski misionar koji živi i djeluje među plemenom Maasai u sjevernoj Tanzaniji o. Tomislav Mesić, član Misijske Družbe Duha Svetoga, pohodio je u petak 6. srpnja 2018. Caritas župe Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Ivankovu sa skladištem u Vinkovcima. Tom je prigodom zahvalio Caritasu i svim ljudima dobre volje na pomoći u protekle tri godine, koliko postoji suradnja između njega i toga Caritasa, ali i pozvao na novu pomoć. Naime, u njegovoj župi sv. Franje Asiškoga u Monduli Juu u Aruša nadbiskupiji, sagradio bi školu koja bi bila i internat. „Svako selo ima svoju školu, ali djeca putuju između 10 i 15 kilometara u jednom smjeru do škole. Nastava traje od 8 do 16 sati, i dok se dijete vrati kući, već je mrak. U Tanzaniji po selima većina ljudi još nema struju. Djeca ne mogu ni učiti, i onda su i slabi rezultati, tako da sam došao na ideju napraviti školu naravno, uz pomoć Hrvatske ili hrvatskih iseljenika, gdje bi djeca stanovala, živjela i školovala se.

„Došao sam u Vinkovce jer već su neki donirali alat (čekić, brusilice, čavle, a ima i poljoprivrednoga alata), što će trebati i toj školi, jer će imati svoju zemlju za obrađivanje kako bi se učenici mogli prehranjivati. Pozivam sve ljude dobre volje ako imaju bilo kakvoga alata koji im stoji u šupama, ili čak i strojeva, posebno možda četvrtastu balirku, a mogu donirati. Sve će se prevoziti kontejnerima. Mi ćemo onda poslati slike u Caritas, kako bi oni koji su donirali, mogli vidjeti da je sve stiglo", rekao je misionar.

„Znam da je naš hrvatski narod jako dobar narod, i znam da se uvijek nađe neka dobra duša koja će se otvoriti i pomoći tim ljudima. O. Mesiću neće biti problem to otpremiti, već mu je problem dobiti. Želimo poticati misijsku zajednicu u Tanzaniji, pa nam je drago da se ljudi javljaju. Već donose neke alate, i molimo one koji žele nešto darovati da to zaista bude ispravna i kvalitetna stvar, jer ne znači ako je netko siromašan da smijemo darovati bilo što", rekao je voditelj Caritasa župe Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Ivankovu i voditelj župne misijske zajednice Milan Stjepanović.

Župnik župe Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Ivankovu i dekan Vinkovačkoga dekanata preč. Stjepan Krekman, koji je među ostalim pridonio da o. Mesić postane svećenik, među ostalim, ističe: „Pokušavamo pomoći misijama u Tanzaniji, i zaista nam je drago što to tako ide. Već je pomoć slana, i opet će. Ljudi daruju jer vide da sve ima svoju svrhu. Pohvalio bih i volontere Caritasa. Mnogo rade i žrtvuju se, i uvijek su na usluzi, i na tome im zahvaljujem."

Svi koji žele sudjelovati u izgradnje škole mogu to i uplatom na Papinska misijska djela, Ksaverska cesta 12 A, 10 000 Zagreb, IBAN ili broj računa primatelja: HR 8323600001500109114, model: HR 00, poziv na broj primatelja: 303065, opis plaćanja: za o. Tomislava Mesića – Tanzanija. (kta/ika)