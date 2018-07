Domaljevac, 7. srpanj 2018.

Prigodom pripreme za Obiteljski dan u Bosni i Hercegovini, u četvrtak, 5. srpnja 2018. u župi svete Ane u Domaljevcu molitvom krunice, Svetom misom i euharistijskim klanjanjem jedni uz druge u molitvenom zajedništvu upućene su hvale i molbe, zahvale i vapaji za obitelji u župi Domaljevac, a posebno za hrvatske obitelji u Bosni i Hercegovini, da se u njima promiču bračne i obiteljske vrijednosti i jača zdrava svijest o njihovu važnosti i poslanju.

Krunicu i litanije Svetoj Obitelji, službu riječi i molitveno-meditativne tekstove za vrijeme euharistijskog klanjanja animirali su članovi molitveno-meditativne sekcije Frame.

Za vrijeme Misnog slavlja i euharistijskog klanjanja ministriranje su animirali ministranti.

„Nadamo se da će plodovi molitve u mjesecu srpnju prigodom pripreme za Obiteljski dan u BiH urediti plodom molitve Presvetom Trojstvu za obitelji a posebno za sve one rastavljene obitelji, za sve one koji su pogođeni ranom pobačaja, za sve one koji se suočavaju s poteškoćama u odgoju zbog krize autoriteta i pomanjkanja ljubavi između roditelja i djece. Molimo za naše obitelji u BiH i budimo aktivni poticatelji odgovornog roditeljstva te pomažimo obiteljima u otkrivanju njihovog crkvenog poslanja i odgovornosti za izgradnju pravednijeg društva“, poručili su vjernici župe Domaljevac. (kta/fia)