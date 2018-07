Nikozija, 3. srpanj 2018.

Kultura susreta bila je u središtu godišnjeg susreta generalnih tajnika biskupskih konferencija u Europi, održanog od 29. lipnja do 2. srpnja na Cipru, otoku apostola Pavla i Barnabe, priopćio je 3. srpnja Ured za medije Vijeća europskih biskupskih konferencija. U Nikoziji su generalni tajnici potvrdili svoju predanost promicanju kulture susreta u Crkvi, u ekumenskim odnosima i s čitavim svijetom. To zahtijeva suosjećajni stav i spremnost na pomaganje drugima, zajedno sa slobodom da pojedinac bude to što jest. Pravi susreti imaju vertikalnu dimenziju, s Bogom, te horizontalnu dimenziju, s našom braćom, i zato Crkva, koja je se trsi pružiti razlog nade kontinentu, izlazi i ide ususret drugima da naviješta Isusovo evanđelje, koji donosi svijetu pravu pravednost i mir.

Tema „Kultura susreta" najprije je razložio razmišljanjem o Europi i Crkvi u Europi generalni tajnik CCEE-a mons. Duarte da Cunha, koji će, nakon deset godina, u rujnu završiti svoju službu pri CCEE-u. Nakon toga je ciparski maronitski nadbiskup, mons. Youssef Soueif, domaćin susreta, predstavio razmišljanje o „duhovnoj hrani koju Europa treba", a potom se u radnim skupinama proučavalo izazove i iskustva susreta koje promiču biskupske konferencije. Na kraju su saslušana svjedočanstva nekih europskih crkvenih mreža (Comece, Caritas Europe i Pravda i Mir) – granična iskustva sa svijetom politike, kulture i siromaštva – koja su pokazala da njihova misija može postati svjedokom nade samo ako se temelji se na iskustvu življene vjere.

Premda bi nas mnogi aspekti mogli navesti na to da trenutnu situaciju na kontinentu promatramo negativno, moguće je, ipak, vidjeti znakove koji pokazuju da Europa doživljava kairos (povoljnu priliku ili čas) u kojem odzvanja Isusov glas koji kaže svojim učenicima: „Ne bojte se!... Ja sam s vama" (Mt 28, 5-20).

U svom razmišljanju o Europi i njezinim najdubljim potrebama, maronitski nadbiskup zadržao se na tri ključne riječi koje su također tri teološke kategorije: to su oeconomia spasenja (prisutnost i djelovanje Boga u povijesti), koinonia (zajedništvo) i diaconia (služenje). Kršćani su sigurni da je Bog uvijek prisutan i aktivan u povijesti, preobražavajući stvarnost koju dotakne. To je oeconomia spasenja. Nakon stvaranja koje svjedoči o Božjoj ljubavi, čovjekov pad nije bila posljednja riječ. Bog, u Isusu Kristu, obnovio je čovječanstvo svojim oproštenjem, dajući mu novi život. Crkva utjelovljuje taj savez između Boga i ljudskog roda koji svjedoči da Bog ljubi svijet. Tako Crkva, koja je sama po sebi zajednica, postaje nada za Europu. Život u Kristu, s Kristom i za Krista je ljepota i spasenje Europe. Služenje (diaconia) drugima, osobito najsiromašnijima, na koje je pozvan svaki kršćanin, odgovara trećoj i posljednjoj teološkoj kategoriji o kojoj je govorio mons. Soueif. Briga o onom ljudskom u svim njegovim dimenzijama upravo je karizma i dar koji Crkva u Europi može ponuditi. Kršćanin ne može odvajati svoj odnos s Bogom od služenja svojoj braći.

Drugim riječima, Crkva u Europi, koja se rađa iz susreta s Bogom, u službi je kulture susreta koja stvara prigode za pomirenje i čišćenje srcâ. To je posebno očito i stalna je i hitna odgovorna zadaća koju Katolička crkva na Cipru ostvaruje kroz promicanje mirovnih susreta na otoku, podijeljenom između grčkog i turskog dijela od 1974. godine.

U radnim skupinama generalni tajnici propitkivali su se o tome kako katoličke biskupske konferencije razvijaju kulturu susreta i koji su faktori uvjetovanja, ključne točke i mjesta koja mogu pomoći u promicanju ove kulture. Naglašena je važnost raspoloživosti za susret, slušanje i dijeljenje u poštivanju i uvažavanju svake kulturne različitosti. Posebna se pozornost treba posvetiti odgajanju za kulturu susreta.

Ovaj je sastanak bio i značajna prigoda za prikupljanje informacija i razmjenu mišljenja o aktualnim pitanjima koja su važna za sve. Na sastanku je predstavljeno godišnje izvješće o aktivnostima CCEE-a.

Na Cipru su se sudionici susreli s nekoliko pravoslavnih metropolita i posjetili pravoslavni arhiepiskopat otoka. Također su posjetili sjedište kršćanske ekumenske televizije SAT7.

Susret je bio obilježen različitim molitvenim susretima i brojnim prigodama za susret s raznim mjesnim katoličkim zajednicama. Na Cipru su se generalni tajnici molili za sve one situacije u Europi koje zahtijevaju mir kao i za mir na Bliskom istoku. (kta/ika)

foto