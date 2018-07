Zagreb, 3. srpanj 2018.

Državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin posjetio je 30. lipnja i 1. srpnja Srbiju na poziv Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda. Tijekom boravka kardinal Parolin susreo se i sa srpskim patrijarhom Irinejem, predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsjednicom vlade Anom Brnabić te te s ministrom vanjskih poslova Ivicom Dačićem. Kardinal je drugoga dana boravka zajedno s biskupima Međunarodne BK Sv. Ćirila i Metoda i svećenicima služio svečanu trojezičnu euharistiju u župnoj crkvi Imena Marijna u Novom Sadu. O povodu dolaska kardinala Parolina u Srbiju i mogućem Papinom dolasku za Hrvatski katolički radio govorio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar.

Nadbiskup Hočevar rekao je da je Međunarodna BK pozvala kardinala Parolina u Srbiju da blagoslovi nove prostore Međunarodne BK smještene u nekadašnjim prostorijama župe sv. Roka u Novom Sadu. Državni vrh prihvatio je dolazak te se kardinal Parolin susreo s njima i patrijarhom Srpske pravoslavne Crkve. Nadbiskup Hočevar istaknuo je da je cilj tih susreta bilo intenziviranje odnosa između Svete Stolice i države Srbije i jačanje ekumenskih odnosa između Katoličke i Srpske pravoslavne Crkve. „U Novom Sadu kardinal Parolin jasno je rekao sve što je bilo potrebno u vezi naše Međunarodne BK, da pokušamo biti na ovim prostorima unatoč tome što naša biskupska konferencija spaja različite države, da tražimo jedinstvo", rekao je nadbiskup Hočevar.

Međunarodna BK uputila je preko kardinala Parolina poziv papi Franji da posjeti Srbiju.

„Zna se da Katolička Crkva to jako želi. Ističemo da vjernici katolici u Srbiji imaju prirodno pravo susresti svoga poglavara. Državni tajnik rekao je da je posjet velika želja Svetog Oca, ali i da želi pomoći i državi Srbiji i čitavom društvu da se na to pripremi", rekao je nadbiskup Hočevar. Istaknuo je da je Papa je jako voljan doći, ali da u Srbiji trebaju biti ispunjeni osnovni uvjeti, „a to je da bude jasan sporazum i želja da svi koji živimo u tome društvu da se poštujemo, da nema više napetosti među nama, da svi stanovnici Srbije imaju ista prava". Sveta Stolica očekuje od Srbije da ovo društvo dozrije do tog visokog stupnja europske kulture i duhovnosti, istaknuo je nadbiskup Hočevar u razgovoru za Hrvatski katolički radio. (kta/ika)