Sarajevo, 3. srpanj 2018.

Uistinu je zadivljujuće koliko je vjera utkana u biće čovjeka, a istodobno se o njoj tako malo razmišlja. Postmoderno društvo koje je obilježeno ravnodušnošću dovelo je pojedinca u zenit procesa otuđenja. Stranac zapadne civilizacije, kako ga je opisao filozof Albert Camus, „usavršio“ je svoju hladnoću i tupavost spram svega što se njega izravno ne tiče, do astronomskih visina. To ne znači da je vjera prestala biti dio njegova postojanja, nego je bačena u domenu „nevažnoga“. Ljudi se najčešće usredotočuju isključivo na sebe u svojoj tjelesnoj dimenziji, pri čemu se i psihičko promatra kao sastavnica ili posljedica materijalnih procesa. Odatle su i društveni odnosi, pa i obiteljske veze, postali samo „popratna“, nužna stvarnost za uspjeh jedinke. Stoga ne začuđuje zašto je i vjera postala „najnevažnija, glavna stvar na svijetu“. Ondje gdje nema otvorenih ratnih sukoba koji sadrže religijsku pozadinu – kao što je to slučaj na Bliskom istoku, Africi i dijelovima Azije – tu dominira hijerarhija bankovnih računa i matematička hladnoća društvenih odnosa. No, ipak, vjera je još uvijek sastavnica ljudske svakodnevice, čak i na način kako to čovjek uopće i ne pojmi.

Simbolično počevši od Kafkina pojednostavljivanja pojedinca (Jozefa K.) u Procesu, društvo generira otuđenje i egocentrizam. Tu usmjerenost na sebe samoga zapanjujuće je opisao američki body builder, glumac i političar austrijskih korijena Arnold Schwarzenegger. „Uvijek morate biti fokusirani na ono što radite. Da mi, recimo, sada tajnica javi kako su mi ukrali auto, ja se ne bih nimalo uzrujao, nego bih joj poručio da zove policiju, jer ja imam važnija posla... Pa, i onda kada mi je majka javila da je otac umro, nije me to 'izbacilo iz tračnica'. Nastavio sam trenirati istim intenzitetom te zbog priprema nisam mogao otići ni na sprovod. Otišao sam tek nakon mjesec dana“, opisao je Arnold – premda suznih očiju – u dokumentarcu Pumping Iron iz 1977.

Međutim, na usnama istoga toga čovjeka vrlo često će se naći riječ „vjera“ – ali u kontekstu: „Trebate vjerovati u sebe“. To je zapravo ono što i mladi današnjice potenciraju. Ljudsko biće stavljeno na pijedestal onostranoga, kako bi se opravdalo „religijsku“ filozofiju relativizma opisanu postavkom: „Ima 'gore' netko; ima neka 'sila'“. Bolje upućeni će kazati kako je diktator i zakleti komunista Josip Broz, jednoga dana dok je šetao uz rijeku, govorio da su mu „zvijezde dodijelile“ ulogu kakvu je imao, a da je on samo vjerovao u sebe da to može ostvariti. No, i u njegovu slučaju, kao i u riječima svih oni koji „samo vjeruju u sebe“ opaža se ispraznost. Sve to može djelovati sasvim uglađeno i fino, ali je razvidno da nema čvrste pozadine – da je to kuća na vodi s kojom se lako „valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom“ (usp. Ef 4,14).

Iz rečenoga je jasno kako ljudi današnjice nisu „izgubili vjeru“ nego su „zamijenili teze“. Mudrost koja utemeljenje nalazi u Bogu izgurana je mudrovanjem. A lijepo je hrvatski pjesnik Petar Preradović u Sveslavlju Boga pjevao: „Boga vidi, tko mu gleda stvore, / Boga čuje, tko neće, da nijeka / Živa glasa kroz svijeta prostore.“ Odatle bi se moglo kazati kako je čovjek „obnevidio“ te se nerijetko događa da kroz ovaj svijet prolazi bauljajući, a ne hodeći – vjerujući u sebe, a ne vjerujući Bogu. Stoga je razočaranje konstanta postmodernoga društva i sastavnica mentaliteta pojedinca koji je izgubio nadu.



Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju