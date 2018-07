Novigrad kod Karlovca, 2. srpanj 2018.

Radni dio ovogodišnjeg Susreta misionara i misionarki Crkve u Hrvata upriličen je, 2. srpnja 2018. u pastoralnom centru Vincentium u župi Novigrad kod Karlovca.

Bila je to prigoda da misionari posvjedoče i razmjene iskustva. Program su predvodili nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela (PMD) u Hrvatskoj vlč. Antun Štefan, nacionalni ravnatelj PMD-a u BiH mons. Luka Tunjić i mons. Juraj Jerneić ravnatelj PMD-a Zagrebačke nadbiskupije, a uz njih su sudjelovali misionari, misionarke, nad/biskupijski ravnatelji i djelatnici PMD-a u Hrvatskoj i BiH, javlja portal nedjelja.ba.

Na početku događaja vlč. Štefan pozdravio je nazočne i predstavio nove djelatnike PMD-a Hrvatske, a potom se obratio mons. Tunjić posebno pozvavši sve na suradnju na dobrobit misija. „Uistinu bih vas pozvao na suradnju. Tiskamo mjesečnik Radosna vijest i bez vas ne bi imao tu draž, a naši čitatelji najviše vole vaše priloge. To izgrađuje njihovu misijsku svijest i potiče ih na dobročinstva. Za to doznaju preko katoličkih medija“, istaknuo je mons. Luka skrenuvši pozornost na misijski list Radosna vijest i Katolički tjednik koji nude korisne sadržaje o misijama. Naglasio je kako je dobro da misionari javnost informiraju o svojim potrebama i akcijama kako bi se i drugi uključili u njihovo misijsko poslanje. Osobito je istaknuo izvrsnu suradnju nacionalnih uprava PMD-a u BiH i Hrvatskoj, koju uvijek ističe kao pozitivan primjer na koji se mnogi, od političara do drugih, mogu ugledati.

Riječi pozdrava uputila je s. Liss Mata Soto iz Ekvadora poručivši kako je najbolje ljude evangelizirati ne toliko riječima nego životom, svojim primjerom.

Prva točka dnevnog reda bila je stanje misijske duhovnosti u domovini, a riječ su prvo uzeli biskupijski ravnatelji vlč. Ivan Faletar (Sisačka biskupija) i vlč. Mirko Vukšić (Porečka i Pulska biskupija). Vlč. Falatar je podsjetio na dugu povijest kršćanstva na sisačkom području i iznio podatke o duhovnim zvanjima te misijskoj svijesti i projektima u Sisačkoj biskupiji. Ravnatelj PMD-a iz Pule predstavio je prilike u Istri gdje bi, po njegovu mišljenju, trebalo dodatno probuditi misijsku svijest.

Osvrt na angažiranost za misije u Hrvatskoj i BiH dali su vlč. Štefan i mons. Tunjić. Nacionalni ravnatelj u BiH predstavio je tradiciju vjere i zauzetost za misije vidljivu na mnogim područjima u bosanskohercegovačkim nad/biskupijama. Posvjedočio je kako u BiH misijska svijest živi kroz razne projekte i odziv vjernika. Vlč. Štefan govorio je o projektima i pojačanjima u uredu PMD-a, posebno naglasivši papinski element u PMD-u i njegovu poslanju.

Ines Sosa Meštrović iz ureda PMD-a Hrvatske bila je zadužena za predstavljanje projekata PMD-a i aktivnosti vezanih za njih: Svjetski dan misija, Djelo Sv. Djetinjstva, Djelo Sv. Petra, Akcija MIVA, formacija misijskih animatora… Navela je i brojne pozitivne primjere misijske animacije i načina širenja misijske svijesti.

Potom su se misionari predstavili i progovorili o duhovnim i materijalnim činjenicama te potrebama svojih misija, kao i o izazovima s kojima se svakodnevno susreću služeći Bogu u daleku svijetu. (kta)

