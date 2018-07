Kulina, 2. srpanj 2018.

Petstotinjak župljana župe sv. Petra i Pavla u Kulini kod Dervente u Bosanskoj Posavini okupilo se u nedjelju, 1. srpnja 2018. na vanjskoj proslavi nebeskih zaštitnika svoje župe. Svečano Misno slavlje, kojim su proslavili i završetak jubilarne 50. obljetnice od osnivanja svoje župe, uz fra Antu Tomasa gvardijana franjevačkog samostana na Plehanu, vlč. Vladu Vrebca i vlč. Luku Pranjića predvodio je domaći župnik vlč. Mato Marijić.

Vidljivo radostan zbog tako velikog broja svojih župljana, koji su župnu crkvu ispunili do kraja, župnik Marijić se prisjetio svojih mladenačkih dana kada je prije 50 godina, kada je i župa osnovana, odlučio krenuti putem svećeništva. Iskazao je svoju radost što kao domaći sin na svetkovinu apostolskih prvaka može i prvi puta propovijedati svojim sumještanima , a sada i župljanima. On je naime 39 godina služio u Njemačkoj te se prije godinu dana vratio u svoju u Kulinu. Zahvalio je Gospodinu što je njegova župa u 50 godina svoga djelovanja iznjedrila šest duhovnih zvanja; četvoricu svećenika i dvije redovnice. Svjestan svih poteškoća i slabog povratka u tu župu u kojoj je prija zadnjega rata živjelo 950 Hrvata katolika, a danas ih stalno živi njih tek sedmero, pozvao je svoje župljane da poput svojih nebeskih zaštitnika sv. Petra i Pavla stave Bogu na raspolaganje. „Naši nebeski zaštitnici sv. Petar i Pavao i prije nego su postali sveci svojim su životom pokazali kako se postaje svet. Ovaj blagdan nam poručuje da smo i mi kršćani pozvani biti i Petar i Pavao, ne imenom, nego nasljedovanjem Gospodina. On u ovom kraju želi činiti sve za naše dobro, na nama je da mu otvorimo svoje srce kako bi po nama mogao činiti čudesa, obnoviti ovaj lijepi kraj“, zaključio je župnik Marijić.

Slavlje je pjevanjem uveličao zbor mladih župe Gospe Brze Pomoći iz Slavonskog Broda, a nazočni su bili predstavnici društveno političkih vlasti dopredsjednik RS u redu hrvatskog naroda Josip Jerković, član općinskog vijeća Bosanski Brod Ivo Mijić, te sin toga kraja Stipo Čičak, predstavnik gradonačelnika Zagreba Milana Bandića.

Veselo i raspjevano poslije Mise bilo je zajedničko druženje uz ručak pripremljen za sve pod šatorom ispred obnovljene nekadašnje osnovne škole, a sada čitaonice, u kojoj se inače odvijaju sva događanja u župi.

Svetkovini je prethodila trodnevnica, koju je također predvodio župnik Marijić. Nedjelju prije održan je malonogometni turnir, koji su organizirali članovi udruge za povratak „Jedinstvo“ i Mjesne zajednice Kulina na čelu s predsjednicima; Slavkom Bubalom i Slavkom Karlovićem. Nastupilo je dvadeset ekipa, a pobjednici su dobili i prave pehare.

Župa je osnovana 25. ožujka 1967. godine. Prva župna crkva građena je u vrijeme župnika Pere Anića od 1967. do 1974. godine kada je posvećena. U ratu 1992. porušili su je, kao i sve obiteljske kuće, srpski agresori, a sve je hrvatsko pučanstvo protjerano. Župljani su gradnju nove crkve na istim temeljima i po starom projektnom idejnom rješenju 4. srpnja 2005. započeli gradnja nove crkve, koja je u obliku lađe. Pokraj crkve sagradili su toranj visok 32m, postavljen iz dva dijela s elektificiranim zvonom. Bila je to u Bosanskoj Posavini prva posvećena crkva, a posvetio ju je 13. kolovoza 2006. nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. (kta/b.l.)



