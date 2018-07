Sarajevo, 2. srpanj 2018.

U subotu, 30. lipnja 2018. godine u župnoj crkvi Svetog Josipa na Marijin Dvoru upriličen je koncert vokalnog kvarteta „Sveti Roman“ iz Beograda. Ovaj ansambl nastao je 2017. godine iz ljubavi prema njegovanju dobrog i pomalo zaboravljenog zvuka. Na programu kvarteta nalaze se skladbe duhovne provenijencije, ali i klasična ostvarenja poznatih skladatelja.

Čine ga Jasmina Mihajlović (sopran), Zorana Stanisić – Marinković (alt), Marko Pešić (tenor) i Miloš Gašić (bas). Kvartet je osnovala Jasmina Mihajlović a od nastanka pa do danas ovaj ansambl ima već nekoliko zapaženih nastupa kako u Beogradu tako i u regionu.

Koncert u Sarajevu plod je ranijih posjeta članova kvarteta gradu i uspostavljenog prijateljstava, koje je na kraju rezultiralo pozivom kvarteta na njihov prvi koncert u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Na početku koncerta sve nazočne je pozdravio župnik vlč. dr. Oliver Jurišić, zahvalivši na prihvaćenom pozivu članova kvarteta za gostovanje u Sarajevu I župi na Marijin Dvoru, te vjerujući da će publika uživati u koncertu.

Publika je na koncertu mogla uživati u izvođenju skladbi na latinskom, ruskom, engleskom, francuskom i crkvenoslavenskom jeziku, te međimurskom dijalektu. Program je bio podijeljen u dva dijelu: duhovni I profane. U prvom dijelu izvedena su djela PSALM 133 - M. M. Ippolitov-Ivanov - obrada N. N. Kedrova sina, SVJATI BOŽE - Teofanskoe - Kijevskog raspeva, COURONNÉE D'ÉTOILES - M. Dannas, LAUDATE DOMINUM – Jasques Berthier, PREČISTAJA DJEVA (Božićna koljadka) – obrada V. Jakimca, SLAVA VO VIŠNJIH BOGU - Tamara Petijević, KOLJADA-KOLJADKA (Božićna koljadka) - muz. L. Kabiljnika.

U pauzi koncerta o samom kvartetu I program, te uspostavljenim vezama prijateljstva kvarteta i Župe govorio je prof. Leonard Valenta, vijećnik u pastoralnom vijeću Župe.

U drugom dijelu koncerta izvedene su skladbe: OJ, TO NE VEČER - Ruska narodna pesma, PODMOSKOVSKE VEČERI - muz. V. Solovjeva -Sedogo, obrada za hor E. Kljujeva, 10. rukovet (pjesme s Ohrida) pjesma Biljana platno beleše - St. St. Mokranjac, VUPREM OČI - V. Zganec, SHOSHOLOZA - Trad. South Africana - arr. L. Diamond / A. Rumsey, adapt A. Briz, POD SJAJEM ZVEZDA - P. Ivanovic, tekst Mira Savić, WHEN I FALL IN LOVE - muz. Victor Young, arr. M. Nedeljković, SMILE - muz. Chaplin, arr. B. Bram

Dugi aplauz publike izmamio je bis u kojem je izvedena, na veliko oduševljenje nazočnih, pjesma "Kad ja pođoh na Bembašu". (kta)

