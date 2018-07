Vatikan, 2. srpanj 2018.

Evanđelje ove nedjelje prikazuje dva čuda koja je učinio Isus opisujući ih gotovo kao neku vrstu slavodobitničkog hoda prema životu – rekao je papa Franjo, 1. srpnja 2018. na Trgu svetog Petra u Vatikanu prije podnevne molitve Anđeoskog pozdravljenja i nastavio – Evanđelist najprije pripovijeda o Jairu, jednom od nadstojnika sinagoge, koji je došao Isusu i zamolio ga da dođe u njegovu kuću jer mu je umirala dvanaestogodišnja kćerkica.

Isus je prihvatio i otišao s njim, ali putem je došla vijest da je djevojčica umrla – rekao je Papa i primijetio – Možemo zamisliti kako se osjećao taj otac. Ali, Isus mu kaže: „Ne boj se, samo vjeruj!“ Čim su došli u Jairovu kuću, Isus izvede van sve ljude, uđe u sobu samo s roditeljima i tri učenika te obraćajući se pokojnici kaže: „Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!“ Djevojka odmah usta, kao da se probudila iz dubokog sna.

Evanđelist Marko umetnuo je u pripovijest o čudu još jedno drugo čudo: ozdravljenje žene koja je bolovala od krvarenja, a ozdravila je čim je dotaknula Isusov plašt – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Tu je zanimljiva činjenica da vjera te žene privlači božansku spasenjsku moć koja je u Kristu, koji osjetivši da je sila izišla iz Njega, nastoji shvatiti tko je to učinio. A kad se žena pokazala i priznala sve, On joj kaže: „Kćeri, tvoja vjera te spasila“.

Riječ je o dva spojena događaja s jednim središtem, vjerom – rekao je papa Franjo i objasnio – Oni pokazuju Isusa kao izvor života, kao Onoga koji daje život onome koji se potpuno pouzdaje u Njega. Dva glavna lika, otac djevojke i bolesna žena, nisu Isusovi učenici, ali ipak su uslišani zbog svoje vjere. Iz toga shvaćamo da su na Gospodinovu putu svi prihvaćeni: nitko se ne smije osjećati kao uljez, ilegalnim ili netko tko nema pravo.

Da bismo imali pristup Njegovu srcu postoji samo jedan uvjet – rekao je Papa naglasivši – da osjećamo potrebu njegovog ozdravljenja i povjerenja u Njega. Isus ide naći te ljude u mnoštvu i izvlači ih iz anonimnosti, oslobađa ih od straha da žive i da budu odvažni. Čini to pogledom i riječju koja ih stavlja na put nakon toliko patnje i poniženja. I mi smo pozvani naučiti i oponašati te riječi koje oslobađaju i te poglede koji vraćaju volju za životom onima koji su je lišeni.

U tom evanđeoskom odlomku isprepliću se teme vjere i novog života koji je Isus došao ponuditi svima – rekao je Sveti Otac i nastavio – Ušavši u kuću u kojoj je djevojka već ležala mrtva, izgoni one koji se ljute i jadikuju te kaže: „Dijete nije umrlo, nego spava“. Isus je Gospodin, pred Njim je tjelesna smrt kao san, nema razloga za očaj. Druge se smrti treba bojati, a to je smrt okorjelog srca u zlu! Ali, i grijeh za Isusa nikad nije posljednja riječ, jer On nam je donio beskrajno Očevo milosrđe. Ako smo i nisko pali, Njegov nježan i snažan glas dolazi do nas: „Kažem ti: ustani!“

Okorjelo srce koje otvrdne srce je mumije – rekao je papa Franjo i potaknuo - Zamolimo Blaženu Djevicu Mariju da nas prati na putu vjere i konkretne ljubavi, osobito prema onima koji su potrebiti. Zazovimo njezin majčinski zagovor za našu braću i sestre koji trpe u tijelu i duhu. (kta/rv)