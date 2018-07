Vatikan, 1. srpanj 2018.

U Kristu se nalazi sigurno načelo našeg postojanja: on je naša temeljna i konačna nada – istaknuo je papa Franjo primivši, 30. lipnja 2018. danas u audijenciju članove duhovne obitelji Predragocjene Krvi Kristove.

Papa je napomenuo da je otajstvo ljubavi Krvi Kristove od samih početaka očaravalo mnoge ljude. Prisutne je podsjetio da su i njihovi utemeljitelji njegovali tu pobožnost, postavljajući je u temelj njihovih Konstitucija, jer su u svjetlu vjere shvatili da je Krv Kristova izvor spasenja za svijet.

Bog je izabrao znak krvi zato što nijedan drugi znak nije toliko rječit kako bi očitovao vrhovnu ljubav života darovanog za druge – rekao je Sveti Otac i dodao – To se darivanje ponavlja u svakom euharistijskom slavlju, u kojem se zajedno s Tijelom Kristovim uprisutnjuje Predragocjena Krv, krv novoga i vječnoga saveza koja se prolijeva za sve na otpuštenje grijeha (usp. Mt 26,27).

Razmatranje Kristove žrtve potiče nas da činimo djela milosrđa, dajući svoj život za Boga te za braću i sestre bez pridržavanja – kazao je papa Franjo. U tom im je kontekstu predložio tri vidika koji bi im mogli biti od pomoći u njihovu djelovanju i svjedočenju: hrabrost istine; pažnja prema svima, posebno prema onima koji su daleko; sposobnost za očaranost i komunikaciju.

Komentirajući prvi vidik, odnosno hrabrost istine, Sveti je Otac napomenuo da je važno da budemo hrabri, da gradimo hrabre zajednice koje se ne boje pristati uz vrijednosti Evanđelja te uz istinu o svijetu i čovjeku. Riječ je o tome da govorimo jasno i ne okrećemo glavu kad smo suočeni s napadima na vrijednost ljudskog života od začeća do prirodne smrti; s dostojanstvom ljudske osobe; s društvenim zlima; s različitim oblicima siromaštva. Papa Franjo je rekao da je svjedočanstvo Isusovih učenika poziv da dotaknemo život župa i četvrti, da ne budemo ravnodušni, nego da utječemo, preobražavamo srca i živote ljudi.

Napomenuo je kako je drugi vidik pažnja prema svima, posebno prema onima koji su daleko. Papa je kazao da su članovi duhovne obitelji Predragocjene Krvi Kristove u svom poslanju pozvani doći do sviju, koristeći jezik zahvaljujući kojem svi mogu razumjeti evanđeosku poruku.

Primatelji Isusove ljubavi i dobrote su svi: bližnji, ali iznad svega oni koji su daleko – rekao je Sveti Otac i nastavio – Stoga, trebamo utvrditi najprikladnije oblike kako bismo se uspjeli približiti mnoštvu ljudi u domovima, društvenim okruženjima i na ulici. Kako biste to ostvarili, imajte pred sobom primjer Isusa i učenika koji su hodali palestinskim ulicama naviještajući Kraljevstvo Božje brojnim znakovima iscjeljenja koji su potvrđivali Riječ. Nastojte biti slika Crkve koja hoda ulicom, među ljudima, čak i riskirajući, dijeleći radosti i teškoće s onima s kojima se susrećete.

Konačno, treći vidik koji je Papa predložio jest sposobnost očaranosti i komuniciranja, a taj je aspekt prvenstveno usmjeren na propovijedanje, katehiziranje i putove produbljivanja Riječi Božje. Riječ je o tome da se budi sve veći angažman kako bismo ponudili i uživali u sadržaju kršćanske vjere, potičući novi život u Kristu – napomenuo je Sveti Otac.

Evanđelje i Duh Sveti pobuđuju riječi i geste koje zapaljuju srca i pomažu im da se otvore Bogu i drugima. Oponašajući način kojim je Isus propovijedao, pomoći će nam susresti se s drugim ljudima omogućujući im osjetiti Božju nježnost – istaknuo je papa Franjo i dodao – Vjerujem da živimo u vremenu u kojem je nužno ostvarivati revoluciju nježnosti.

Sveti je Otac rekao da su to tri osobine koje mogu biti korisne za njihov hod vjere i apostolat. Pritom ih je potaknuo da ne zaborave kako istinska snaga kršćanskoga svjedočenja proizlazi iz samog Evanđelja. I tu se javlja središnjost Krvi Kristove i njezine duhovnosti. Ona se prvenstveno oslanja na „obilje ljubavi“ izraženog u Krvi Gospodnjoj, koje su rasvijetlili crkveni oci te veliki sveci i mistici kroz povijest kršćanstva: od svetog Bonaventure do svete Katarine Sijenske, pa sve do svetog Gašpara del Bufala, utemeljitelja Družbe misionara Predragocjene Krvi.

Papa je napomenuo da se u Kristu nalazi sigurno počelo našeg postojanja: on je naša temeljna i konačna nada. Na putu vaših zajednica prioritet trebaju imati molitva, slušanje Božje riječi, kontemplacija i poslušnost glasu Duha Svetoga – rekao je papa Franjo i zaključio – Neka među vama rastu zajedništvo i suradnja, neophodni uvjeti za apostolsko poslanje primljeno od Gospodina, kako biste donosili obilne duhovne plodove u korist čitavog Božjeg naroda. (kta/rv)