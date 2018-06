Dubrovnik, 29. lipanj 2018.

Sjednica generalne uprave Kapucinskog reda pod predsjedanjem generala Reda fra Maura Jöhria (Švicarska) održava se od 25. do 30. lipnja 2018. u kapucinskom samostanu Gospe od Milosrđa u Dubrovniku. To je jedna od posljednjih sjednica uprave u ovom mandatu (2012. – 2018.) prije saziva generalnog kapitula koji će se održati u Rimu od 26. kolovoza do 15. rujna 2018. (za razdoblje 2018.-2024.).

Zajedničku Misu s narodom koju je predvodio general fra Mauro članovi definitorija slavili su u crkvi i svetištu Gospe od Milosrđa 25. lipnja. Sudionike sjednice generalne uprave 26. lipnja posjetio je dubrovački biskup Mate Uzinić u pratnji svoga vikara don Hrvoja Katušića.



Vrhovna uprava Kapucinskog reda svoje sjedišta ima u Rimu (Via Piemonte 70), a sastavljena je od devetorice predstavnika odn. savjetnika koji predstavljaju pojedini dio svijeta u kojem djeluju kapucini, a na generalnom kapitulu biraju se prema jezičnim i regionalnim skupinama. Devetorica definitora zajedno s vrhovnim poglavarom odn. generalom Reda kroz ovo zasjedanje završavaju jedno razdoblje i pripremaju se za generalni kapitul koji se održava svakih šest godina, a kao njegova najvažnija uloga jest biranje nove uprava Reda.

Na sjednicama jedno od pitanja je izglasavanje dokumenta Ratio Formationis Ordinis. To je plan i program odgoja na razini reda, premda do sada na razini svake provincije već postoje vlastiti programi, no zaključeno je kako je potrebno napraviti novi koji će osluškivati suvremene zahtjeve Crkve, posebice vezane uz novu evangelizaciju, o kojoj govori papa Franjo.

Raspravlja se i o izvještaju koji podnosi general Reda. Osim toga razmatraju se i druga pitanja te izazovi suvremenog svijeta na koje Kapucinski red, s obzirom da je rasprostranjen po cijelom svijetu, pokušava naći odgovore. Između ostalog i za položaj katolika u različitim dijelovima svijeta, posebice tamo gdje su u manjini i imaju poteškoće.

Taj događaj prvi puta organizirao se u Dubrovniku i to na prijedlog generalnog vikara Reda fra Štefana Kožuha (Slovenija). Jedan od motiva bila je i blizina Herceg Novog, rodnog mjesta hrvatskog sveca i kapucina Leopolda Bogdana Mandića, gdje su 27. lipnja hodočastili članovi generalne uprave Kapucinskog reda.

Domaćini susreta bili su provincijal hrvatskih kapucina fra Jure Šarčević i gvardijan samostana u Dubrovniku fra Stanko Dodig. (kta)