Zagreb, 28. lipanj 2018.

Novi broj Glasa Koncila s nadnevkom 1. srpnja na naslovnici donosi izvještaj i fotografiju s mise za domovinu u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, koja je i ove godine slavljena u zagrebačkoj gornjogradskoj crkvi Sv. Marka.

"Dan hrvatske državnosti uvijek iznova potiče na obnovu zahvalnosti Gospodinu i svima koji su svojim žrtvama pridonijeli ostvarivanju slobode naroda, izgradnji mira i pravednosti, da bi život bio otvoren punini svoga smisla. No to je ujedno dan koji poziva na obnovu odgovornosti što je kao građani i kršćani imamo za hrvatsko društvo i domovinu, osobito u trenutcima nejasnoća, previranja i prijetnja kojima se utemeljujuća polazišta pokušavaju zamagliti ili dokinuti", rekao je u propovijedi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

Poruke koje je kardinal Bozanić uputio u propovijedi na misi za domovinu u redovitome komentaru, pod naslovom "Poziv na obnovu odgovornosti", analizira urednik Glasa Koncila mons. Ivan Miklenić. Ističući iz propovijedi riječi da hrvatsko društvo prolazi kroz "trenutke nejasnoće" te navodeći neke od tih nejasnoća, napose one koje se odnose na demografsko pitanje, urednik zaključuje: "Kad kardinal govori o odgovornosti građana, to se svakako odnosi na gotovo svakoga hrvatskoga građanina, ali i na one koje su ti građani delegirali da upravljaju državom. Političari će obnovu svoje odgovornosti potvrditi stvarnim oslobađanjem Hrvatske iz ralja svih interesnih skupina. Samo s obnovom odgovornosti na svim razinama osobnoga i društvenoga života Hrvatska se može nadati boljim danima".

Posebnu pozornost u novome broju Glasa Koncila plijeni nekoliko izvještaja iz života Crkve u Hrvatskoj. "Bez dostojanstvena pokopa žrtava nema sretne hrvatske budućnosti", naslov je izvještaja o misi zadušnici za žrtve u jami Jazovki, koju je predvodio križevački biskup Nikola Kekić. Okupljenim vjernicima na slavlju se obratio i dr. Zvonimir Kurečić, postulator za kauzu za proglašenje blaženima s. Žarke Julijane Ivasić i još šest sestara milosrdnica koje su ubili komunisti nakon Drugog svjetskog rata (jednu još za vrijeme rata). U Jazovki su završili posmrtni ostaci triju ubijenih sestara. "Ovdje osjetim blizinu svojega oca", naslov je kraćeg priloga u kojemu jedan od hodočasnika, Mirko Hranić, govori o razlozima zbog kojih svake godine dolazi na Jazovku.

Dva izvještaja iz Siska, svečana misa i znanstveni skup, vezani su uz 425. obljetnicu pobjede u sisačkoj bitki. Značenje te bitke u propovijedi je aktualizirao zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško, dok je sisački biskup Vlado Košić pozdravljajući sudionike znanstvenoga skupa, između ostaloga rekao: "Provesti u život trebalo bi tako da ovaj spomen na 22. lipnja, ne samo u Sisku, nego i čitavoj Hrvatskoj, bude proslavljen kao dan ponosne pobjede nad Turcima."

Iz Siska je stiglo i priopćenje Biskupijskoga ordinarijata, objavljeno na drugoj stranici Glasa Koncila, u kojemu se odbacuju optužbe koje je na skupu u glasovitoj šumi Brezovici izrekla sisačka gradonačelnica, optuživši "Crkvu i HDZ" za "buđenje aveta prošlosti". To "buđenje" bilo bi u tome što Crkva podsjeća na činjenicu da je u spomenutoj šumi na kilometar i pol dugu stratištu ubijeno oko 6000 ljudi.

"U jednostavnoj priči o malom Bobi, 'najmanjem malenom dječaku na svijetu'... prikazano je kako je teško gledati svijet odozdo i u sebi gajiti želju da se to promijeni", stoji, između ostaloga, u obrazloženju zašto je žiri Glasa Koncila na Danima hrvatskoga filma dodijelio "Zlatnu uljanicu" animiranom filmu "Bobo" redatelja, scenariste i animatora Andreja Rehaka. Nagradu "Zlatna uljanica" na spomenutom festivalu Glas Koncila dodjeljuje za promicanje etičkih i univerzalnih ljudskih vrednota u filmu.

Među izvještajima iz života Crkve u svijetu posebno mjesto zauzima onaj o ekumenskom putovanju pape Franje u Ženevu, u sjedište Svjetskog vijeća Crkava koje slavi 70. obljetnicu postojanja. "Ekumenizam - 'poduzeće u gubitku', ali evanđeoskom", znakoviti je naslov izvještaja.

O proizvodnji hrane kao području koje bi za svaku zemlju pa tako i za Hrvatsku moralo biti od strateškog interesa, te o čitavom nizu vezanih tema koje su također od ključne važnosti za budućnost Hrvatske - opstanak poljoprivrede vezan je i za demografsko pitanje, uvozni lobiji uz pitanje kome služi vlast i politika i sl. - u redovitome intevjuu govori Marinko Soče. Mjerodavni sugovornik direktor je poduzeća "Jasenka" osnovanog s ciljem proizvodnje povrća i voća, i to s hrvatskim kooperantima. Poduzeće spada među najveće hrvatske dostavljače većim i manjim trgovinama.

U novome broju Glasa Koncila predstavljen je prvi dio dokumenta vatikanskog Dikasterija za laike, obitelj i život o sportu. Riječ je o prvom sustavnom dokumentu takve vrste (premda su se pape u pojedinačnim prigodama i do sada bavile tom tematikom). Dokument nosi naslov: "Dati najbolje od sebe", a prilog o njemu u Glasu Koncila: "Ne 'kršćanski' sport, nego Crkva i kršćanstvo u sportu".

Redovita reportaža u novome broju vodi čitatelja u slavonsku župu Koška, u kojoj, kako kaže naslov, nebeski zaštitnici "apostolski prvaci sv. Petar i Pavao, čuvaju ljude i šume".

U redovitoj rubrici "Vjernici laici aktivni u Crkvi" ovaj put govori Luka Domitrović, čiji je život presudno vezan uz isusovačku župu Bezgrešnoga Srca Marijina na zagrebačkom Jordanovcu, a u novije vrijeme radi i kao tehnička podrška u "Radio Mariji". (kta/ika)