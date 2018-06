Sarajevo, 27. lipanj 2018.

Katolička Crkva je vjerojatno najbolje uređena institucija koju je svijet vidio i koju će ikada vidjeti. Njezina nutarnja struktura, koja svoje utemeljenje pronalazi u Božanskom ustanovljenju, uz sve nedaće, pogrješke i nesavršenosti kroz povijest, dovela ju je do toga da može kazati kako je riječ o najstarijoj i u kontinuitetu postojanja neprekinutoj, uređenoj zajednici. Unatoč sveprisutnoj postmodernoj tendenciji odbacivanja autoriteta i relativiziranja svega, temelj toga – gledano čisto iz ljudske perspektive – jest hijerarhija. Kolektivno narodno iskustvo ovdašnjega prostora, takvu je strukturalnu postavku pretočilo u riječi: „Zna se 'ko kosi, a 'ko vodu nosi!“ Drugačije kazano u Crkvi se zna tko, što i kada radi. Stoga u katoličanstvu ne postoji neka „službena“ Crkva ili „službeni“ stav, nego postoji Katolička Crkva i crkveni stav, a sve ostalo što izlazi iz tih okvira može biti mišljenje pojedinca te se ne može uzimati u obzir kao „crkveno“. Prema Božanskom planu, onaj koji ravna cjelokupnom ovom strukturom jest rimski prvosvećenik u zajedništvu s kolegijem biskupa – kao Sv. Petar sa zborom Apostola. I premda ovakva postavka nosi sa sobom različite opasnosti despotskoga i(li) nečasnoga vladanja, ipak na svijetu ne postoji bolji oblik…

Razlog ovoj tvrdnji leži u činjenici da je sam Isus Krist ustanovio crkvenu hijerarhiju davši primat apostolu Petru s obećanjem: „Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati“ (Mt 16,18). Ipak, iz cjelokupnoga Kristova nauka iščitava se kako u prvom redu nije riječ o vladanju nego o služenju zajednici. To Isus izričito kaže: „Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj!“ (Mk 10,42-43). I upravo tu leži sva uzvišenost te službe. O tomu je apostol Pavao pisao svome suradniku Timoteju: „Vjerodostojna je riječ: teži li tko za nadgledništvom, časnu službu želi. Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati, ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac; da svojom kućom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću – a ne zna li netko svojom kućom upravljati, kako će se brinuti za Crkvu Božju? – ne novoobraćenik da se ne bi uzoholio i pao pod osudu đavlovu. A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku đavlovu“ (1 Tim 3,2-7).

Iz ovoga je jasno kako svi opravdani prigovori na račun hijerarhije dolaze zbog „ljudskoga elementa“. Ako svećenik najprije nema kućnoga odgoja, te se potom kroz sjemenište i bogosloviju provukao kao „sličica“ – nikada nije pravio probleme, a nije ni napredovao radeći na sebi – onda je jasno kako takav nigdje drugo ne bi mogao steći ugled i poštovanje nego samo kao svećenik. (I to samo zbog mnoštva onih svetačkih likova koji su svećeništvo kao zvanje živjeli kao „alter Christus“ – „drugi Krist“.) Jer Katolička Crkva, premda u svom ustrojstvu ima zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, ipak nema policiju kako bi takve tipove adekvatno sankcionirala. Kada se uz to dogodi da onaj koji je postavljen nad takvim, ima majčinsku ljubav ali ne i očinsku stegu, onda u načelu ispaštaju oni koji su takvomu povjereni na duhovnu skrb. I sve se najčešće trpi do premještaja ili do izbijanja nekoga većeg skandala kada reagira vjernička baza i(li) novinarska profesija. Odatle je i nastala strašna opaska koja, ipak, Bogu hvala, najčešće nije točna: da današnji pastiri – „jedni se brinu za vunu, a drugi za janjetinu“.



