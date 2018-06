Podmilačje, 25. lipanj 2018.

U subotu, 23. lipnja 2018. započela je proslava zaštitnika svetišta i župe u Podmilačju Sv. Ivana Krstitelja. Središnje Misno slavlje - Misu za bolesnike, predslavio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, prenosi portal nedjelja.ba.

Poznato je da u ovo svetište dolazi mnogo hodočasnika iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih europskih zemalja. Tako je bilo i ove godine. Deseci tisuća vjernika sudjelovalo je Misnim slavljima na otvorenome.

U popodnevnim satima započelo je pokorničko bogoslužje te otvaranje proslave i iznošenje kipa Sv. Ive u procesiji.

Svetu misu za bolesnike predvodio je kardinal Puljić u koncelebraciji 30-ak svećenika među kojima je bio podmilački župnik i upravitelj svetišta fra Filip Karadža.

Na početku propovijedi kardinal Puljić je potaknuo nazočne da ništa drugo u životu ne pretpostave Kristu jer je i sam Isus svoj život podredio ljudima. Potom je progovorio o Sv. Ciprijanu koji je bio poznat i po tome što je izvršio raščlambu i objašnjenje molitve Očenaš. Nadalje je ukazao kako postati "najbliže srodstvo s Kristom".

"Isus je rekao 'tko vrši volju Oca moga taj će ući u kraljevstvo nebesko', ali i dalje dodaje 'tko god vrši volju Božju on mi je brat i sestra i majka'. Dakle, vršiti ono što je Bog zapovjedio to znači postati najbliže srodstvo s Isusom Kristom. Evo mi smo ovdje došli u svetište. Svatko je donio svoje rane, potrebe, želje, poteškoće i vjerujem da ćete svi vi kroz skrušenost tražiti utjehu. Neće Bog sve rane izliječiti, On zna zašto. Možda će nekome i izliječiti rane, ali će drugima dati utjehu da to strpljivo nose. Dat će i svjetlo da me tama ne obuzme. Dat će mi hrabrosti da sačuvam pouzdanje u Boga", rekao je kardinal Puljić u svojoj propovijedi i naglasio da u Podmilačju vjernici žele učiti od Ivana Krstitelja koji je bio čovjek pokore.

"Danas sve manje računamo s pokorom. Moram priznati da je Sv. Ivo svetac za čiji se blagdan najviše pokore čini. Koliko vas je samo pješačilo jučer, danas, noćas. Vjerujem da su mnogi došli s posebnim raspoloženjem skrušenosti da se odreknu grijeha. Vjerujem da su mnogi osjetili potrebu mijenjati način života", rekao je kardinal i napomenuo da je pravi smisao vjere da se Božja volja ostvaruje u čovjekovu životu.

Potom je progovorio o današnjem vremenu u kojemu se sve misli kupiti novcem. Istaknuo je da je novac potreban, ali uopće nije moguće njime sve kupiti.

"Moralnost, čistu savjest... to se ne može novcem kupiti. To je milost i Božji dar. Također se ni maniri ne mogu kupiti. To se uči, ali ne može se naučiti ako nisi spreman za žrtvu. Nažalost, mi smo danas djecu pokvarili jer im ne damo sazrijevati. Ne damo im odrasti da se suoče s izazovima života. Sve im dozvoljavamo i onda se ljutimo što im ne možemo pomoći i kad narastu. Kada je dijete malo onda se može pomoći djetetu, ali kad odraste onda je malo teže. Zato je bitno odgajati manire, mi kažemo 'tesati' da ne bude 'neodesana cjepanica'", rekao je nadbiskup i podsjetio nazočne da se novcem ne može kupiti ni poštovanje. Ponovio je da se odmalena uči "Božju riječ staviti na prvo mjesto".

"Sv. Ivo, danas smo kod tebe, izmoli nam to strpljenje koje nam je tako potrebno: da budem strpljiv sa sobom i svima oko sebe. Također i plemenitost, nešto divno. Kako je divno susresti čovjeka koji je plemenit. Tako je malo onoga lijepoga što osvaja što čini život ljepšim. Onda poštenje koje je postalo strana riječ danas. O tome se ne priča. Poštenja je sve manje, ali to se odgaja odmalena. I najvažnije od svega, ono što Bog od nas traži: 'Ljubi Boga iznad svega, a onda bližnjega kao samog sebe'", rekao je na kraju vrhbosanski nadbiskup podsjetivši vjernike da su u Podmilačje došli "obnoviti srce" ono što se ne može novcem kupiti, ali se može učiti i izmoliti.

Na kraju Misnog slavlja kardinal Puljić je predvodio klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom te je udijelio svečani blagoslov. (kta)



Poslušajte propovijed kardinala Vinka Puljića:



Foto: Alojz Cakaric

foto