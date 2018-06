Budva (Crna Gora), 25. lipanj 2018.

Na svetkovinu Rođenja sv. Ivana Krstitelja, patrona župe Budva, na poziv župnika i kanonika don Filipa Janjića a u zajedništvu sa svećenicima Kotorske biskupije, svečano Misno slavlje predvodio je svećenik Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Drago Župarić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Uvodeći u Euharistijsko slavlje, profesor Župarić izrazio je radost što na svetkovinu rođenja sv. Ivana Krstitelja, zaštitnika župe Budva, može zajedno sa župljanima slaviti ovaj blagdan. Kazao je i da je proslava njihova zaštitnika uvijek posebna prilika za razmišljanje o vjerskom identitetu pojedinca i zajednice, o smislu prisutnosti kršćanske zajednice na nekom prostoru, kao i o vrijednosti vjere u izgradnji boljeg društva. „Svetkovina rođenja sv. Ivana Krstitelja upravo pred nas stavlja osobu koja nas cijelim svojim životom vodi Kristu“, kazao je vlč. Drago.



U propovijedi profesor Župarić je podsjetio na činjenicu da u životu dođe vrijeme smjene generacija, odnosno kada se jedni povlače sa životne pozornice i ustupaju mlađima svoja mjesta kako bi mogli djelovati. „To je sasvim normalo, jer razvitak ljudskog roda upravo i traži takvo ponašanje. Tako je bilo i sa sv. Ivanom koji je bio na odlučnoj prekretnici ljudske povijesti, na razmeđu dvaju saveza - staroga i novoga - koji je shvatio da se u jednom trenutku treba povući i umanjivati se, kako bi Krist rastao“, rekao je propovjednik te istakao dvije misli. Jedna od njih je misao evanđeliste koji je zapisao da je „dječak rastao i duhom jačao“ (Lk 1,80). Nastavljajući tu misao, pozvao je vjernike na trajno usavršavanje, „jer smo svi pozvani biti još savršeniji, ma koliko bili dobri: jer, prema latinskoj izreci; Non progredi est regredi - ne napredovati znači nazadovati“.

„Druga misao je iz prvog čitanja iz Knjige proroka Izaije: 'Premalo je da mi budeš Sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš Ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima da spas moj budeš do nakraj zemlje' (Iz 49,6). Ivan Krstitelj je posvjedočio za Svjetlo, čime je izrazio očekivanje izraelskog naroda. U posljednja je vremena imao doći Gospodin Bog i pohoditi ljude u osobi svoga Sluge, koji je ujedno svjetlo svijeta“, kazao je profesor Župarić ističući potrebu osobnog razvijanja i usavršavanja, kako bi se što kvalitetnije odgovorilo na poziv, što ga je Bog uputio u trenutku stvaranja. „Naime, stvarajući čovjeka, Bog ga stvara kao suradnika, ne želeći da mu bude tek sluga i klanjatelj, nego svjedok do na kraj zemlje: i to upravo svojim običnim, svakodnevnim životom“, rekao je propovjednik.

Zaključujući svoje razmišljanje pred vjernicima, vlč. Drago je potaknuo na njegovanje pobožnosti prema sv. Ivanu, od kojega se, bez sumnje, ima što naučiti, a to su prije svega: čvrst karakter, neslomiv duh a ne trska koju vjetar ljulja, hrabri svjedok za istinu, za koju je i život svoj položio. „Koliko u tome divne pouke i za nas! Svetački primjer Ivana Krstitelja živo nam i danas govori i poziva nas na zauzetije življenje svoga kršćanstva. Neka nam sv. Ivan Krstitelj bude nadahnuće u vršenju proročke službe za koju smo pomazani krštenjem i potvrdom“, potaknuo je vlč. Župarić okupljene vjernike na kraju svoje propovijedi.

Tijekom Svete mise pjevao je župni zbor sv. Mateja iz Dobrote pokraj Kotora pod ravnanjem prof. Silve Miloševića. Nakon Misnog slavlja uslijedio je koncert koji je upriličila „Gradska muzika Budva“ ispred župne crkve, a potom i pred župnim dvorom gdje se nastavljena proslava uz pjesmu i prigodnu zakusku brojnih okupljenih vjernika i svećenika.

Istoga dana u podne vlč. Drago je također predvodio Misno slavlje u filijalnoj crkvi sv. Vida u Petrovcu, nedaleko od Budve, gdje je s vjernim pukom, časnim sestrama Franjevkama Crnogorske provincije te štićenicima Doma za stare i nemoćne proslavio svetkovinu Rođenja sv. Ivana Krstitelja. (kta)



