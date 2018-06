Bijelo Brdo, 25. lipanj 2018.

Više od tisuću Bjelobrđana i i ostalih Posavljaka okupilo se u nedjelju, 24. lipnja 2018. na proslavi blagdana Rođenja sv. Ivana Krsitelja u istoimenoj župi u Bijelom Brdu kod Dervente. Svečano euharistijsko slavlje uz domaćeg župnika vlč. Vladu Vrebca i još deset svećenika među kojima petorica domaćih sinova: vlč. Luka Pranjić, vlč. Anto Trgovčević, vlč. Luka, Perica i Kristijan Zeba te derventski dekan fra Ivan Marić, predvodio je župnik u Tesliću vlč. Ivan Ravlić, sin toga kraja.

Vlč. Ravlić je na početku Mise posvjestio kako nas sv. Ivan Krstitelj, nebeski zaštitnik bjelobrđanske župe poziva da časno, trijezno i predano živimo svoj kršćanski, bračni, obiteljski život, da pošteno i odgovorno odgajamo svoju djecu, izgrađujući svoje međuljudske odnose.

Svjestan u kakvom životnom okruženju danas roditelji odgajaju svoju djecu u prigodnoj je homiliji vlč. Ravlić upozorio roditelje da odgajaju svoju djecu u vjeri, kako su to činili sveti Zaharija i Elizabeta, koji su svoj cilj i željeni smisao postigli u svojemu sinu sv. Ivanu Krstitelju. Ocrtavajući život i djelo sv. Ivana Krstitelja naglasio je kako je on Božji poslanik ljudskom rodu, velik u svome životu, od samog djetinjstva do odraslog čovjeka, u svojoj smrti, a i poslije, te smo upravo stoga pozvani ga više štovati kao sveca uzorne čvrstine, dosljednosti i strogog kršćanskog življenja. „Sv. Ivan nije bio trska koju vjetar ljulja kako hoće, nego je bio čovjek čvrstog karaktera, poput nesalomljiva hrasta. Svjedočio je hrabro za Krista, za istinu za koju je i hrabro položio svoj život. Koje li divne poruke za nas!“, rekao je među ostalim propovjednik te pozvao vjernike da se utječu u zagovor svom nebeskom zaštitniku kako bi od slabih i mlakih kršćana postali jaki i revni kršćani – junaci svojih kršćanskih dužnosti i vjere.

Slavlje na kojem su uz ostale vjernike nazočili i predstavnici društveno-političkih vlasti na čelu s Davorom Čordašem, ministrom za raseljena i izbjegla lica u BiH te Marijanom Kljajićem, predsjednikom Općinskog vijeća Derventa, pjevanjem je animirao prof. Zlatko Špoljarić iz Tuzle.

Župnik Vrebac zahvalio je vjernicima što su svojim dolaskom na Svetu misu pokazali i svoju brigu i ljubav prema rodnom kraju, zamolio ih da dolaze i češće te unatoč svim poteškoćama promišljaju i o povratku u svoj rodni kraj. Posebno je zahvalio predsjedniku udruge Posavljak Franji Blaževiću na organizaciji tog veličanstvenog slavlja, koje je poslije Mise nastavljeno zajedničkim druženjem uz ručak za sve pripremljen u velikom šatoru. Pjevalo se i igralo, baš kao nekada na taj blagdan. Na poziv vijećnika Kljajića svojim dolaskom počastila ih je toga dana i Tihana Babij, ovogodišnja miss Supranational Hrvatske, sa svojim roditeljima, koji su porijeklom s Plehana.

Blagdanu je prethodila trodnevnica koju su predvodili fra Ivica Pavlović, vlč. Luka Pranjić i vlč. Kristijan Zeba.

Dan u oči blagdana održan je i tradicionalni malonogometni turnir. (kta/b.l.)



