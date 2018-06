Zadar, 25. lipanj 2018.

Zadarski nadbiskup Želimir Puljić zaredio je za svećenike Tomislava Končurata iz župe sv. Lovre u Kalima, Ivana Jordana iz župe sv. Martina u Ljupču, Luku Šustića iz Sv. Stošije u Zadru te Leopolda Ninoslava Jagešića iz župe sv. Josipa u Zenici, monaha benediktinskog samostana na Ćokovcu, za vrijeme svečanoga koncelebriranog slavlja koje je predvodio u subotu, 23. lipnja 2018. u katedrali Sv. Stošije u Zadru.

U zahvalnosti Bogu za milosni dar četvorice novih svećenika, u propovijedi je nadbiskup govorio o trima ljubavima koje daju pečat identitetu svećenika, njegovoj posvetiteljskoj, učiteljskoj i pastirskoj službi. Prva ljubav je euharistija s kojom je svećenik misnički vezan i pozvan je biti drugi Krist. To znači posjedovati Isusove osjećaje, ljubiti njegovom ljubavlju, biti čovjek duboke euharistijske pobožnosti i duhovnosti. „Euharistija je svećeniku izvor snage i pokretač djelovanja, utjeha u nevolji i nagrada u vjernosti. Za njega misa nije samo obveza i posao, nego razlog i opravdanje njegova postojanja. Život svećenika mjeri se po njegovoj ljubavi prema misi. Misa izgrađuje svećenika, vjernika i Crkvu", rekao je mons. Puljić. Druga ljubav je Marija, Majka Božja i majka svećenika. „Svećenik je Isusov, ali i Marijin učenik. Od trenutka ređenja Marija posvaja svećenike jer u njima vidi svoga sina Isusa i ljubi ih i prati kao svoga Sina. To je prirodan odnos. Kao što je voljela svoga Sina, tako voli svoje svećenike koje je Isus postavio da propovijedaju i dijele njegove tajne. Marija je uvijek uz svećenike. Marijanska dimenzija presudna je u formiranju zrelog i plodonosnog svećeničkog života", istaknuo je nadbiskup. Treća ljubav očituje se u osjetljivosti za homilije, kateheze i govore Svetoga Oca, kao pokazatelj ljubavi prema pastiru sveopće Crkve. Nadbiskup je podsjetio da je mnogo svetaca gajilo osobitu ljubav prema Svetom Ocu. Sv. Katarina Sijenska papu je nazvala slatkim Kristom na zemlji. Sv. Franjo Asiški klečeći na koljenima tražio je papin blagoslov za svoj red. Ignacije Lojolski kao osobiti štovatelj pape ustanovio je posebni četvrti zavjet poslušnosti Svetom Ocu. Bl. Alojzije Stepinac prolio je svoju krv zbog vjernosti Rimskom biskupu, bl. Ivan Merz pronosio je osobitu ljubav prema papi. „I mi smo kao narod poznati po dvjema odlikama, kao Marijin narod i narod sv. Petra, osobito odani sv. Petru. Njegovanje euharistijske i marijanske pobožnosti u svjetlu katoličkog nauka kojem je Sveti Otac vidljivi garant i oslonac bila je i ostala bitna odlika svakog svećenika. Neka ređenje bude poticaj svećenicima da još više ljube euharistiju, štuju BDM i poštuju Svetog Oca. Neka nas ljudi prepoznaju po tom tropletu velikih svećeničkih ljubavi, kako bi svoj život sve više suobličavali otajstvu križa Gospodnjeg", potaknuo je nadbiskup Puljić.

Uime četvorice zaređenika koji su na kraju mise podijelili mladomisnički blagoslov, prigodnu riječ zahvale uputio je Ivan Jordan. Zahvalio je Bogu na daru života, milosti izabranja i posvećenja. „S čežnjom možemo gledati u povijest kad je svećenik bio poštovan, a svijet bio kršćanski. Više nije tako. U svijetu postoji dobro i za to dobro se isplati boriti. Svijet ne mijenja moć i sila, nego maleni čovjek, svatko od nas i svećenici koji predaju sve za ideal Isusa i njegovo kraljevstvo. To me tješi, daje hrabrost i jakosti. Ovaj svijet veliki je izazov za nas i poziv na obnovu kršćanstva, posvećenje Zapada. Ali najbitnije je shvatiti da je Isus taj koji mijenja povijest svijeta i koji je moćan. Ne ja. Ja svojim aktivizmom ne mogu ništa. Našom ucijepljenosti u Isusa ređenje ima smisla. Gospodin je uskrsnuo i zato ređenje ima smisla, ima smisla boriti se", rekao je Jordan. Podsjetivši na misao sv. Josemarie Escrive: „Svijetu i Crkvi ne trebaju dobri svećenici. Svijetu trebaju sveti svećenici", jer „svaki svećenik koji imalo obavlja svoju dužnost je dobar svećenik", Jordan je puku preporučio svećenike u molitve, „da ih Gospodin digne iz straha od samoće, oslobodi okova srebroljublja i učini svjesnima da je njihova politika križ Isusa Krista i njegovo kraljevstvo". (kta/ika)